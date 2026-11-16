La Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia, informa que en las ultimas horas acreditaron el pago correspondiente al mes de octubre 2026 a las beneficiarias del Cuarto Mes de Licencia por Maternidad.

El monto que percibirán las 170 beneficiarias es de hasta la suma de dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, esto es de hasta $782.400, lo que significa una inversión total de $130.348.400,11 para el Gobierno de Córdoba.

La iniciativa busca acompañar a las mamás y fomentar el vínculo con sus bebés.

Para quienes al inscribirse declararon cobrar en el Banco de Córdoba, el pago se acreditará durante las 24 horas hábiles. En tanto, para quienes declararon percibir el pago en bancos privados, el impacto de la acreditación puede tardar entre 48 y 72 horas.

Cuarto Mes de Licencia por Maternidad

La Ley Provincial N° 10.342 contempla este subsidio, que consiste en la extensión por el periodo de un mes de la licencia ordinaria por maternidad (contemplada en la legislación vigente) a trabajadoras en relación de dependencia del sector privado y personal de casas particulares

El trámite de carga de documentación debe hacerse a través de CiDi nivel 2, dentro de los 30 días del nacimiento de la/el bebé y hasta el último día de la licencia ordinaria otorgada.

Por información y/o consultas comunicarse al Cel: 3516506210 o por mail a: cuartomes@cba.gov.ar