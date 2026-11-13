Administración de Recursos Hídricos continúa con maniobras para regular niveles de agua en Diques

La Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) realizará a las 15 horas maniobras de apertura de válvulas y compuertas en los diques San Roque y Cruz del Eje, con el objetivo de regular los niveles de agua y generar mayor capacidad de almacenamiento ante las lluvias previstas para los próximos días.

Las intervenciones forman parte de las acciones preventivas que lleva adelante la Provincia frente al escenario hídrico asociado al fenómeno El Niño, que contempla la posibilidad de precipitaciones intensas durante los próximos meses.

En el dique San Roque se procederá a la apertura de una de sus válvulas, mientras que en el embalse Arturo Humberto Illia, conocido como dique Cruz del Eje, se abrirá una de sus compuertas.

Ambas maniobras se realizarán de manera coordinada con Defensa Civil y permitirán efectuar una descarga controlada de agua, con el propósito de disponer de mayor capacidad de almacenamiento y reducir posibles riesgos ante el incremento de los caudales.

En el caso del dique Cruz del Eje, la apertura de la compuerta dará continuidad a las tareas de regulación realizadas la semana pasada, cuando se procedió a la apertura total de las válvulas de aguja del embalse.

Monitoreo permanente y medidas de prevención

Estas intervenciones se enmarcan en la estrategia de prevención y seguimiento que lleva adelante el Gobierno provincial frente al fenómeno El Niño 2026-2027, que incluye el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas y la planificación de medidas para reducir los riesgos asociados a lluvias intensas.

A través de la APRHI, la Provincia realiza un seguimiento continuo de los niveles de los principales diques y embalses cordobeses, evaluando su comportamiento y definiendo las maniobras necesarias para garantizar una gestión segura y eficiente de los recursos hídricos.

La regulación preventiva de los embalses permite anticiparse a posibles crecidas, mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos meteorológicos y contribuir a la protección de las poblaciones y la infraestructura ubicadas aguas abajo.