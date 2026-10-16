Agencia ProCórdoba acompaña a Empresas en SIAL PARIS 2026

El Gobierno de la Provincia, a través de la Agencia ProCórdoba, acompañará a una delegación de más de 30 empresas cordobesas en SIAL París 2026, una de las principales ferias internacionales de la industria alimentaria, que comenzará el 17 de octubre en la capital francesa.

La participación se enmarca en las acciones que lleva adelante la Agencia para promover la internacionalización de las empresas de la provincia, facilitar su acceso a nuevos mercados y generar oportunidades de vinculación con potenciales compradores y socios comerciales.

SIAL reúne a productores, distribuidores, compradores y operadores de comercio exterior de diferentes países. Además de funcionar como una vidriera para productos y tendencias del sector, el encuentro permite establecer contactos estratégicos y acceder a información sobre los cambios y nuevas demandas de la industria alimentaria mundial.

En este contexto, la presencia provincial permitirá a las firmas participantes establecer vínculos con importadores, distribuidores y compradores, identificar oportunidades comerciales y conocer de primera mano las tendencias de uno de los mercados agroalimentarios más importantes del mundo.

La Unión Europea reúne a más de 440 millones de consumidores y presenta una demanda creciente de productos saludables, sostenibles y con valor agregado. También existe interés por alimentos diferenciados, orgánicos y gourmet, así como por aquellos que cuentan con trazabilidad certificada.

Una delegación con presencia de distintos sectores

Las empresas cordobesas tendrán diferentes modalidades de participación. En el Stand Córdoba estarán G.C. Export S.A., de General Cabrera, dedicada a la producción y comercialización de maní y sus derivados, y Gliestore S.A., de Río Cuarto, que elabora alimentos a base de soja orgánica con trazabilidad en todo su proceso productivo.

Bajo la modalidad misión visita participarán Menudencias del Centro S.A., Tinaren S.A., Logros S.A., Prika S.A., Molinos Marimbo S.A.I.C., Plásticos Dise S.A., Oscar Pemán y Asociados S.A., Cono S.A., Lácteos La Cristina, Grupo Ckoos SRL, Oblita, Natural y Saludable S.A., Agusti Felipe e Inchik S.A., y Frigorífico San Francisco.

Por su parte, participarán como expositores en la feria Morel Vulliez, Cordeiro y Cía. S.R.L., Granos San Lorenzo S.R.L., Cygne S.A., Lorenzati Ruetsch y Cía. S.A., Agrotecnología y Servicios, Gastaldi Hnos. S.A.I. y C.F.E.I., ARG de Graaf S.A., Cotagro, Centro Tecnológico Agropecuario S.A., Alemar S.A., La Cumbrecita S.R.L., Bustos y Beltrán S.A. y Prodeman.

La composición de la comitiva refleja la diversidad de la producción provincial, con una fuerte presencia de la cadena manisera y firmas vinculadas con carnes, cereales, legumbres, lácteos, yerba mate, alimentos elaborados, productos naturales y soluciones para la industria alimentaria.

Una vidriera para llegar a nuevos mercados

La magnitud de SIAL convierte al encuentro en un espacio estratégico para las empresas que buscan ampliar su presencia internacional.

En su edición 2024, la feria reunió a más de 285.000 profesionales y visitantes, 7.500 empresas expositoras de 127 países y más de 400.000 productos. Cerca del 75% de los asistentes fueron internacionales.

ProCórdoba también acompañó al sector productivo provincial en aquella edición, cuando gestionó un espacio propio dentro del Pabellón Argentina.

En esa oportunidad, 24 empresas participaron como visitantes y pudieron exhibir sus productos en el espacio de Córdoba, mientras que otras 17 lo hicieron con stands adquiridos a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Con una nueva participación en SIAL París, ProCórdoba continúa acompañando a las empresas en sus procesos de internacionalización, promoviendo su vinculación con actores estratégicos y generando condiciones para que más productos cordobeses encuentren oportunidades de inserción en los mercados internacionales.