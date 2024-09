Agenda cultural de eventos, en la semana previa al inicio de la Primavera

0 0

Read Time: 47 Minute, 0 Second

La agenda de actividades de la Agencia Córdoba Cultura, en esta semana previa a la primavera, propone diversos eventos para disfrutar de los artistas locales.

Cada semana se presenta una nutrida programación que puede consultarse también en cultura.cba.gov.ar

Grilla de Actividades

Lunes 16

A las 18:30. Cine: Viento del Este (de Maia Gattás Vargas, Argentina, 2024)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Un vaso, un sweater y un trofeo de pesca son los objetos que Maia heredó de su padre. Con espacios y tiempos fragmentados, la película cruza los paisajes de Bariloche con las orillas del Río de la Plata, donde el viento trae mensajes desde Palestina. Repite miércoles 18 a las 20:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 19. Cine en Biblioteca Córdoba: “Hombres de Piel Dura” (de José Celestino Campusano, Argentina, 2019)

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En septiembre revisamos parte de la voluminosa, disruptiva e innovadora filmografía del director argentino José Celestino Campusano. Ariel es un joven que habita en una zona rural de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Omar, un sacerdote católico del pueblo, se ha aprovechado del joven para vapulear emocionalmente. La dolorosa búsqueda del amor por parte de Ariel se ve coronada al relacionarse con un joven que vive en la clandestinidad hostigado por la policía. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine de cabecera: Las divas de Manuel Puig. Mañana lloraré (de Daniel Mann, Estados Unidos, 1955)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Programador invitado: Bruno Lanfranco. En la obra de Manuel Puig, el cine y la literatura se condensan. El primero modela la percepción, la segunda la expresa. Bruno Lanfranco, un lector apasionado y lúcido de la obra de Puig, nos propone continuar el recorrido por algunas de las películas que resuenan en la obra de uno de los grandes autores de nuestro país. Durante los cinco lunes de septiembre se proyectarán Las chicas de Ziegfeld (Lana Turner), Cena a las ocho (Jean Harlow), Mañana lloraré (Susan Hayward), La mujer pantera y Boquitas pintadas. Basada en la autobiografía de la actriz y cantante Lillian Roth (Susan Hayward), que conquistó el estrellato en Hollywood, siendo una adolescente; también fue fulgurante su descenso a los infiernos del alcoholismo, al no poder superar la muerte del que iba a ser su marido. Entrada libre y gratuita.

Martes 17

A las 18. Cine en el Palacio: La ley del deseo (de Pedro Almodóvar, España, 1987)

Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Durante el mes de septiembre y octubre disfrutaremos del ciclo “Almodóvar: amor, dolor, pasión y deseo” en las proyecciones de cine en el Palacio. Pablo (Eusebio Poncela) y Tina (Carmen Maura) son dos hermanos, dedicados al mundo del espectáculo, que están marcados para siempre por la separación de sus padres y, sobre todo, por un secreto de Tina. Pablo, que malvive enamorado de Juan (Miguel Molina), conoce a Antonio (Antonio Banderas), pero entonces su vida se complicará aún más. La entrada es libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala (90 personas).

A las 18. Presentación del Ateneo Leopoldo Marechal

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Encuentro abierto al público para tratar y analizar un tema en particular o general que revistan un interés cultural y educativo, de política internacional con impacto nacional, de economía política, etc. cuyo hilo conductor, fundado en la realidad, corresponden a las ideas desplegadas por el multifacético autor en su antología literaria y, a su vez, posee el carácter de homenaje a su trayectoria y sus principales ideas. Coordina: Guillermo Manuel Villalba. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Cine: El viejo roble (de Ken Loach, Inglaterra, 2024)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

En un destartalado pueblo del norte de Inglaterra, el pub “The Old Oak” cerrará para poder alojar allí a los refugiados. En ese marco, el propietario TJ y la refugiada siria Yara desarrollan una amistad inesperada que cambiará sus vidas. A sus 88 años y con una lucidez admirable, Ken Loach sigue filmando. Repite jueves 19 a las 18 y sábado 21 a las 18:30. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

A las 18.30. Presentación del libro 2001: El futuro detrás. Deseos/ fracasos/ derivas /saqueos

Espacio cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

En el marco de la visita de Nelly Richard a Córdoba, destacada teórica y ensayista, se presenta la publicación para revisar las imágenes de la crisis, actuales y pasadas. Conversan, en esta oportunidad, Nelly Richard, Ana Longoni, Magdalena Pérez Balbi, Luis Ignacio García y Paula La Rocca. La publicación reúne más de treinta y cinco autores en torno a lo que significó el estallido del 2001 y sus resonancias en el presente. A lo largo de más de 400 páginas, compila los debates y asambleas impulsados por el Grupo “Arte, cultura y política en la Argentina reciente” (IIGG-FSOC-UBA) al cumplirse veinte años del acontecimiento del 19 y 20 de diciembre. Este libro colectivo nos aproxima al acontecimiento del 2001 desde sus deseos / fracasos / derivas / saqueos. Es un ejercicio polifónico en torno a los modos de experimentación política, económica, cultural y afectiva que surgieron entonces y que hoy se vislumbran como experiencias alternativas. Invoca aquellas energías que desató el estallido, en su potencia pero también en lo que dejó pendiente, en sus momentos límite y las reconfiguraciones que supuso, preguntándonos por lo que ocurre ante un suceso que no es unívoco sino múltiple y que trastoca la linealidad del relato histórico. La entrada es libre y gratuita.

A las 17. Cine: Alma y Oskar (de Dieter Berner, Austria, 2022)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

En la primavera de 1912, Alma Mahler, recientemente viuda y Gran Dama de la Sociedad de Viena, se relaciona con el “Enfant Terrible” de la escena artística del momento, Oskar Kokoschka. Después de un tiempo, su romance, la lujuria y el deseo mutuo comienzan a amenazar la existencia de ambos hasta un punto de no retorno. Repite miércoles 18 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 20. Música en el Real: 12° Fiesta Provincial del Tango

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Es un recital de música, canto y danza. Se suceden escenas con parejas bailando tango, milonga y vals, mientras cantan los cancionistas. Se estructura en base a la conducción de una pareja de locutores y el juego entre los protagonistas y un simulacro de bar con mesas y sillas. Edad recomendada: todo público. Repite miércoles 18 a las 20. Entradas 1 función: $4000, 2 funciones: $6000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Cine: El escuerzo (de Augusto Sinay, Argentina, 2023)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Argentina, 1866. En un territorio serrano devastado por la guerra, Venancio, un joven gaucho, mata a un escuerzo, una especie de sapo grande que se alimenta de otros animales. Cuando su madre vaticina que el sapo resucitará para vengarse, Venancio emprende un profundo viaje entre cuatreros, curas, chamanas y desertores, para salvarse de la maldición. Repite miércoles 18 a las 21; jueves 19 y viernes 20 a las 17; sábado 21 y domingo 22 a las 21.. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Miércoles 18

A las 16. Charla a pie de obra por “La costura y el sueño” con Gabriel Orge

Museo de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

En el marco del Día del Fotógrafo y la Fotógrafa en Argentina, se realizará un encuentro con Gabriel Orge, autor de la exposición «La costura y el sueño», que hilvana, de manera poética, la conexión entre la costura invisible y silenciosa de las costureras de pelotas y los sueños de jóvenes cordobeses, quienes, entre las décadas de 1920 y 1930, anhelaban jugar al fútbol. Además, en este recorrido visual por su obra exhibida en las salas 4, 5 y 6 del museo, Orge reflexionará con el público acerca de la fotografía documental, la investigación y uso de material fotográfico de archivo, soportes alternativos y más. Gabriel Orge nació en Bell Ville, provincia de Córdoba en 1967. Es fotógrafo, artista visual y docente. Desde el año 2000 coordina el proyecto independiente Manifiesto Alegría taller de experimentación orientado a la producción y formación en torno a la fotografía contemporánea. Recibió distintos premios y becas, entre ellos el 1er Premio adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales 2015 (fotografía) con la obra “Apareciendo a López en el río Ctalamochita”. Obras suyas forman parte de colecciones públicas y privadas. Vive en la ciudad de Córdoba Capital. Entrada libre y gratuita

A las 17:30. Workshop “La fotografía deportiva y el arte” con Ivana Maritano

Museo de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

En el marco del Día del Fotógrafo y la Fotógrafa en Argentina, la fotógrafa y artista visual Ivana Maritano realizará un workshop de fotografía deportiva donde enseñará los principales aspectos técnicos y compositivos para realizar un correcto registro. Temario: construcción del relato documental deportivo, preparación para el registro de acciones impredecibles, configuraciones técnicas para capturar la acción, equipamiento fotográfico necesario, análisis de las condiciones lumínicas de trabajo, escenarios indoor y outdoor y ubicación en los estadios, revisión de grandes autores de fotografía deportiva. Asimismo, los asistentes tendrán la posibilidad de probar equipamiento fotográfico profesional, como el que se utiliza en los eventos deportivos. Ivana Maritano nació en Tierra del Fuego en el año 1988 y se encuentra radicada en Córdoba desde el año 2006. En 2008 se recibió de la carrera de Fotografía en la E.A.A Lino Enea Spilimbergo. Durante años fue la Fotógrafa Oficial del Club Atlético Belgrano y una de las hacedoras de la Fotogalería Pirata, la primera galería de arte dentro de un Club de Fútbol cordobés. Sus fotos deportivas fueron motivo de la serie «Los Ojos de Ivana», ganadora del concurso del INCAA en 2014, y transmitida por la TV Pública. Entrada gratuita con cupos limitados. Inscripciones en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX8cEASeSY6P85IHaBZnJrzSqTq-xMsERL_5rBADzObn5Oag/viewform

A las 17:30. Ciclo Ciencia en Diálogo Córdoba.

Museo Evita Palacio Ferreyra -Bar del Museo – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Primer encuentro que estará dedicado a las energías renovables, con un especial enfoque en la energía solar y eólica como primeros pilares de la transición hacia un futuro energético sostenible. Los panelistas compartirán sus investigaciones sobre cómo estas fuentes limpias pueden impactar positivamente en los sectores productivos, sociales y culturales, al tiempo que se protege el ambiente. Además, se explorarán los avances tecnológicos en la generación y almacenamiento de energía, poniendo especial énfasis en el desarrollo de nuevas tecnologías como las baterías de litio. Organiza: Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba, junto a la Agencia Córdoba Cultura y el CONICET Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Inauguración nueva muestra de pintura

Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí – Parque del Chateau

De la mano de Felipe Pino (Buenos Aires, 1945) y Jorge Pietra (Buenos Aires, 1951).

Con la curaduría a cargo de Alejandro Dávila, la muestra “El abismo imaginario. Jorge Pietra &Felipe Pino”, ofrece dos recorridos pictóricos que van entre el humor o el absurdo de Pino, en donde sus penetrantes sátiras y sus mordaces comentarios visuales toman forma, por un lado, y los recuerdos familiares o las referencias a vivencias cotidianas cargadas de ficción, de juego, que construyen narraciones las cuales nos invitan a lo desconocido de Pietra, por el otro. La entrada general es de $1000, jubilados y estudiantes ingresan gratis. Los miércoles la entrada es libre y gratuita.

A las 19:30. Cine Club del CCC: Ghost in the Shell (de Mamoru Oshii, Japón, 1995)

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Inicia el Ciclo de “A.I.Inteligencia Artificial”. Año 2029. En una enorme ciudad asiática, una mujer robot policía -cyborg- investiga las siniestras actividades de un misterioso hacker, un súper criminal que está invadiendo las autopistas de la información. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.



Jueves 19

A las 11. Recorrido con la Dra. Magdalena Pérez Balbi

Espacio cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Visita guiada a cargo de Pérez Balbi, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Teoría Crítica y Estudios Museísticos por la Universidad Autónoma de Barcelona y Profesora y Licenciada en Historia de las Artes Visuales por la Universidad Nacional de La Plata. Además, es curadora de la muestra. «El futuro detrás. Imaginación política después del estallido del 2001» reúne diversas producciones: fotografías, instalaciones, mapas y videos, con la participación de más de 60 colectivos y artistas, y un gran equipo curatorial. La muestra recupera las múltiples voces y experiencias que se volvieron centrales en aquella época. La entrada es libre y gratuita.

A las 19. Cine espacio INCAA: La estrella azul (de Javier Macipe, España, 2023)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Años 90. Mauricio Aznar, un famoso rockero español recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación dejando atrás el fantasma de la adicción. Allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante y de su encuentro nace un extravagante dúo quijotesco. Repite el viernes 20 a las 19. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $1.000, disponible en boletería.

A las 20. Música en el Real: “Día del Chamamé – Patrimonio Cultural”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

El Centro de residentes correntinos “COE MBOTA” organiza este evento musical con motivo de celebrarse el día nacional del chamamé. Edad recomendada: todo público. Entrada sin cargo a retirar por boletería hasta agotar la capacidad de la sala.

A las 20. Ciclo Narraciones, música y café: “Los encantamientos de Edith”

Polo Audiovisual Villa María – Avenida Dante Alighieri esquina Cárcano, Villa María

Un recital poético-musical en homenaje a la escritora y poeta villamariense Edith Vera, con narraciones, historias y canciones que realizarán un recorrido por su obra. Rememorando en palabras y música parte de la vida de esta reconocida escritora. Argarate tomará fragmentos de “El Libro de Edith”, una obra de su autoría dedicada a ella y Manfredini cantará sus musicalizaciones seleccionadas de poesías del libro “Las dos naranjas” de la mencionada autora. Es una propuesta dirigida a la familia. Entrada libre y gratuita.



A las 20. Tangos en el Centro

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Quinta fecha del ciclo con la presentación del Ensamble Municipal de Musica Ciudadana. Esta fecha incluye en el repertorio un homenaje a Hermes Bálsamo, un genuino representante del tango y las milongas en la ciudad. El Ensamble interpretará Milonga de la sanata, Almacén de barrio, entre otras de sus obras. Integrantes: Gabriel Aguirre – Guitarrón; Andrés Novarece – Guitarra; Pedro Quiñones – Bandoneón; Jorge Centeno – Contrabajo; Sofía Yannel – Voz; Mariano Mendieta – Voz; Gustavo Gancedo – Guitarra, requinto, arreglos y dirección.

Acerca del Ensamble: El Ensamble Municipal de Música Ciudadana se constituyó en Córdoba en el año 2004, su propósito ha sido recrear clásicos de Tango, rescatar composiciones desconocidas, sumar piezas actuales, y de compositores de hoy, como una forma de mantener vivo y dinámico este género. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Jueves de comedia: “6 apartes”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Seis monólogos presentados en un montaje ecléctico donde actores y actrices se vuelven personajes ante la mirada del público. Un juego teatral desde el cual emergen seis historias que parecen no cruzarse en ningún punto pero que, sin embargo, se encuentran en la soledad de quienes luchan con sus propias contradicciones. Personajes que, desde el drama o el humor, tienen algo que contar. Textos De la Parra, Zarzoso, Veronesse, Albarello, Orgambide y Maupassant coexisten en un escenario apenas insinuado. A partir de una puesta despojada de artificios, se yergue el teatro de fe en la palabra, los cuerpos vibrantes de emociones y el placer de encontrarnos para compartir historias. Elenco: Gabriel Coba, Pablo Tolosa, Gabriela Macheret, Norberto Bernuez, Carolina Godoy. Dirección: Victoria Monti. Edad recomendada: mayores de 16 años.

A las 20:30. Versiones corales de piezas instrumentales

Auditorio Universidad Católica de Córdoba – Obispo Trejo 323

El Coro de Cámara de la Provincia brinda Transcripciones, comunicar lo esencial. En programa: Invierno, de Antonio Vivaldi (Versión coral (VC) de Krawczyk); Komm süsser Tod – Immortal Bach, de Johann Sebastian Bach (VC: Knut Nystedt); Rückertlieder de Gustav Mahler (VC: Carlo Marenco); Après un rêve de Gabriel Fauré (VC: Jorge Aguilar); Nimrod – Lux aeterna de Edward Elgar (VC: John Cameron). La dirección es del maestro Juan Manuel Brarda. La entrada es libre y gratuita.

A las 20:30. Cine: El escuerzo (de Augusto Sinay, Argentina, 2024)

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Argentina, 1866. Venancio, un joven gaucho, mata a una criatura similar a un sapo, enfureciendo a su madre que predice su venganza. Emprende un viaje entre contrabandistas, sacerdotes, chamanes y desertores para romper la maldición. Presenta: Gastón Molayoli. Repite viernes 20 a las 19 y sábado 21 a las 21. Entrada general $1.000, estudiantes y jubilados $500

Viernes 20

A las 11. Intervención participativa “La Mesa” de Urbomaquia

Espacio cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

En el marco del cierre de la muestra “El Futuro Detrás”, el colectivo de artistas-activistas Urbomaquia invita a la reposición de “La Mesa”, una de sus intervenciones más resonantes. La acción original tuvo lugar el 24 de octubre de 2001, frente al edificio de la Legislatura de Córdoba, al instalar una mesa de 55 metros de largo cubierta con un mantel blanco, sobre la que se habían colocado 110 platos y, en lugar de cubiertos o alimentos, fibrones negros como una invitación abierta a la participación. Este próximo 20 de septiembre Urbomaquia servirá nuevamente “La Mesa”, convocando a nuevas escrituras del presente. Paula La Rocca y Magdalena Pérez Balbi coordinan el evento. La entrada es libre y gratuita.

A las 16. «El Museo del Cuarteto, nuestro museo»

Museo del Cuarteto – Rivera Indarte esq. Av. Colón.

El museo abre sus puertas a la Escuela Municipal Gobernador Doctor Santiago del Castillo quienes estuvieron trabajando en un proyecto para que el Cuarteto se declare Patrimonio Cultural. Esta idea comenzó con una visita guiada por el Museo y continuó por las aulas donde realizaron la recreación del mismo. exhibirán los instrumentos creados en el 1er piso del Museo con el fin de que convivan con los elementos que actualmente se muestran en la institución cultural. Luego, se realizará una performance artística recreando un baile del año 1943. Entrada gratuita con inscripción previa en el siguiente link: https://forms.gle/ZSkPQ7kYmWrWSqcC7

A las 16:45. Presentación del libro “El Maestro del Juego”

Museo Evita Palacio Ferreyra -Bar del Museo – Av. Hipólito Yrigoyen 511

La autora Marisol Soppe, oriunda de San Salvador de Jujuy, presenta este libro que relata un apasionante viaje que sumerge en la vulnerabilidad de los sentimientos y el lado oscuro del alma humana. Un thriller psicológico que nos mantiene en vilo en un mundo donde el peligro está a solo un click de distancia. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Festival Internacional de Danza. Encuentro Pewü: semana de la primavera del cuerpo

Museo Evita Palacio Ferreyra -Bar del Museo – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Bajo el lema “ Ancestralidad, presente continuo y futuros sensibles en la creación contemporánea”, el conversatorio se llevará a cabo junto a Cecilia Priotto, Sol Gorosterrazú, Ricardo Curaqueo espacio moderado por Constanza Cordovez. La charla pondrá en contexto la danza contemporánea de la región, desde la perspectiva de artistas y coreógrafos que en este momento están realzan la escena con sus producciones, alcanzando gran impacto en las audiencias y apelando a la sensibilidad desde aspectos particulares. Moderada por la curadora de esta edición. Entrada libre y gratuita.

A las 17:30. Presentación del libro “Desde que comencé a soñarte”

Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí – Parque del Chateau

La autora Guadalupe Zamar Despontin relata historias inusuales de familias asombrosas, con la participación especial de Kay Ghersevich y el periodista Mariano Cardarelli. Ilustración en vivo con la artista plástica María Pía Coppari. Entrada gratuita.

A las 20. Córdoba lírica: Ópera La bohème

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Sinfónica de Córdoba, Coro Polifónico de Córdoba, la participación del Coro de Niños del Instituto Domingo Zípoli y el Circo Da Vinci presentan la ópera de Giacomo Puccini. Dirección musical de JongWhi Vakh, y dirección escénica de Cristina Gómez Comini. Producción integral de elencos y talleres de oficios escénicos del Teatro del Libertador San Martín. Repone domingo 22, martes 24 y jueves 26 a las 20. Entradas desde $9.000 a través de Autoentrada y en boletería.

A las 20. Música en el Real: “Córdoba Jazz Orchestra + Horacio Di Yorio”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

El reconocido pianista uruguayo Horacio Di Yorio se unirá a la Córdoba Jazz Orchestra para presentar un espectáculo que será un viaje musical que combina la complejidad y la sofisticación del jazz con la fuerza y la pasión del candombe. No te pierdas la oportunidad de experimentar esta unión única de sonidos y tradiciones. La Córdoba Jazz Orchestra, una de las bandas de jazz más destacadas de la región, se unirá al pianista Horacio Di Yorio para crear un espectáculo innovador que fusiona el sonido de la big band con la energía y la pasión del candombe uruguayo. Horacio Di Yorio, conocido por fusionar el jazz con ritmos y tradiciones uruguayas, presentará sus propias composiciones, interpretadas con el estilo característico de la Córdoba Jazz Orchestra. Edad recomendada: todo público. Entradas anticipadas, hasta el 19 de septiembre inclusive $8.000. Entradas el día de la función $10.000 disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Música: Martín Moretto Quinteto

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El quinteto de Martin Moretto incluye a Martin Dellavedova en saxofón tenor, Eduardo Elia en piano, Cristian Andrada en bajo y Luis Barzola en batería. Esta será una oportunidad única para disfrutar de una noche de jazz vibrante y original. El músico y compositor Martin Moretto llega a la Ciudad de Córdoba para presentar por primera vez su proyecto musical. Originario de Buenos Aires y criado en las sierras de Córdoba, Moretto es un artista que ha desarrollado su carrera en el mundo del jazz y la música contemporánea. Su carrera despegó con el lanzamiento en 2011 de su disco ‘Martin Moretto Quintet’, donde fusiona el jazz neoyorquino con sus influencias latinoamericanas. Después de una etapa en Nueva York, Martin se trasladó a Nueva Orleans para continuar desarrollando su música original. Entrada general $5.000 disponibles en autoentrada.com y una hora antes del espectáculo, en recepción del CCC.

A las 20. Coro Polifónico Delfino Quirici presenta: Réquiem de W. A. Mozart

Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto

El Réquiem de Mozart es una de las obras más emblemáticas de la música clásica. Su «Dies irae» o el «Lacrymosa» están entre las músicas más reconocidas de la historia. Al mismo tiempo, el carácter de toda la obra, marcadamente teatral, potencia de manera particular al texto para esta misa de difuntos, convirtiéndola en una obra maestra de la música académica. A pedido del público, se pondrá nuevamente en escena esta versión para coro, solistas y piano, a cargo de los integrantes del elenco. Solistas: Luciana Porporato, soprano, Laura Altamirano, mezzosoprano, Mauricio Martínez, tenor, Gabriel Campos Amaya, bajo. Vicente Ronza, piano. Julio Menéndez, dirección. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Ciclo Música en el Polo: Rocío Savanco

Conservatorio Superior Felipe Boero – Bv. España 1174, Villa María

El ciclo, organizado por la sede del Polo Audiovisual Villa María en conjunto con diversas instituciones participantes como la Municipalidad de Villa María, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad y el Conservatorio Superior, fue programado a través de una convocatoria abierta a grupos pequeños y emergentes de la localidad. En esta ocasión se presenta Rocío Savanco con un nuevo proyecto como compositora e intérprete con el lanzamiento de su primer EP denominado “DESVELOS” que en el transcurso del 2023 y este año se irá conociendo. Los músicos que forman parte de la banda son: Mia Valentina en guitarra, Sofía Scaiola en bandoneón, Jehiel Jurado en percusión y Rocío Savanco en la voz. Son estudiantes avanzados de la carrera de la Lic. en Composición Musical con orientación en música popular de la Universidad Nacional de Villa María. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Ciclo Lunáticos en el Ciencias: Astrotaller

Museo de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Esta actividad permite observar a Saturno con sus anillos y satélites, a través del telescopio de 300mm que posee el museo. También se podrá explorar algunas estrellas, cúmulos y nebulosas de la Vía Láctea en las constelaciones de Sagitario y Escorpio, mientras compartimos una charla al respecto. IMPORTANTE: en caso de nubosidad muy abundante o mal clima se suspenderá la actividad. Entrada gratuita, por orden de llegada.

A las 21. Viernes de Música presenta: Jaguar Roots & AMIGXS.

Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

La banda se formó en septiembre del año 2020 durante la pandemia. Desde el comienzo, surgieron distintas vertientes creativas, tanto en las letras de las canciones como en la búsqueda musical, en las que se reflejan influencias de diferentes estilos y géneros como rock, funk, reggae, hip-hop, y ritmos latinos. Con motivo de presentar su último lanzamiento “Palpitando”, la agrupación propone una noche especial con la intención de representar el transitar de la vida, donde no existe un final, sino un eterno ciclo de transformación. Para hacer aún más especial el evento, invitaron a artistas amigxs de la ciudad. Integrantes: Dianela Tenreyro en voz, Melisa Giglio en guitarra, Denise Cometti en bajo, Lucía González en flauta traversa, Gabriela Cepeda en percusión, y Stefanía Cano en batería. Entrada libre y gratuita.

Sábado 21

A las 10:30. “De lo análógico a lo digital: 40 años de fotografía publicitaria” con Daniel Bazán Museo de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622 En el marco del Día del Fotógrafo en Argentina, a través de un recorrido visual por su archivo fotográfico, Daniel Bazán, fotógrafo publicitario cordobés con más de 40 años de trayectoria, compartirá su experiencia laboral con la fotografía publicitaria analógica y la transición hacia la digital, y cómo este cambio no solo transformó la forma de crear imágenes, sino la manera de editar y gestionar archivos. Además de analizar las diferencias compositivas entre la fotografía de antaño y la actual, el evento dará a conocer conceptos básicos sobre técnica fotográfica publicitaria y el detrás de escena de un fotógrafo que ha trabajado con marcas emblemáticas en Córdoba. Se exhibirán fotografías en papel, negativos, diapositivas, recortes de revistas y catálogos, junto a una proyección con una selección de su archivo digitalizado. También se explorarán los distintos géneros y rubros en los que Daniel Bazán ha trabajado a lo largo de su carrera, mostrando la versatilidad de su trabajo, desde su experiencia en fotografía de productos, retratos, arquitectura, bodegones y su dedicación actual, la fotografía de joyas. Entrada libre y gratuita.

A las 14. Abierto de Ajedrez Social “Día de la primavera”

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Se realizará el torneo de ajedrez social abierto para todas las edades y categorías hasta las 17hs. El abierto contará con premios y medallas desarrollados por la EMEC (Escuela de economía Circular) del BioCórdoba hechos a partir de materiales reciclados. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados, las acreditaciones serán desde las 12.30hs en el hall del CCC. Para inscribirse se debe ingresar a: https://docs.google.com/forms/d/1eWbovNDofpHs920tMM1lE2CxcCOTSjIAADyChOBH2Qc/prefill

A las 15. Primavera en los patios del Sobre Monte

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

El Museo abre sus puertas al público con una propuesta diferente, invitamos a los visitantes a traer su equipo de mate y disfrutar el patio del granado, del patio del limonero, y de los colores de los geranios en el patio del aljibe. Durante la tarde se propone la actividad “Mesa de sellos florales”, donde se invita a diseñar la estampa de un abanico, a partir de patrones generados con sellos de flores de la colección. A partir de las 17, se llevará adelante una visita guiada por los patios del museo, espacio donde se compará un recorrido distinto, diseñado para acercarnos a los espacios a cielo abierto que posee el museo. Esta actividad mediada por una artista, nos sumergirá en las historias de estos patios. Por último, se propone una “Mesa de estampe textil”, actividad que relaciona los diseños florales que habitan la colección, con el proceso de grabado, implementado en estos sellos, es una actividad articulada con el Museo Palacio Dionisi. Entrada gratuita.

A las 20. Comedia Cordobesa: “San Vicente Super Star”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

La Comedia Cordobesa presenta San Vicente Super Star. Esta obra teatral de Miguel Iriarte con dirección de Julieta Daga cuenta la historia de un barrio emblemático de la ciudad de Córdoba. Los personajes divertidos aunque controversiales para la época, dirigen al público por un camino de nostalgia e identidad local. Lidia es la esposa de Mario, que trabaja en el matadero; ella lo engaña con Tono, la promesa del barrio que juega bien al fútbol. Los amigos, las vecinas, el cura, la madre de Mario que vende achuras y “le va con el cuento” y un sin fin de personajes muestran un San Vicente que Miguel Iriarte conoció como la palma de su mano. La alegría y la tristeza, el humor cordobés y la tragedia describen al cordobés. La luna nueva presagia otro carnaval y, en esa penumbra, un nuevo femicidio acontece: el de Lidia, uno más, Ni Una Menos. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 13 años. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20. Ciclo de Teatro Provincial: Los monstruos – Compañía Serendipia (Villa María)

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

La compañía Serendipia de la localidad de Villa María pone en escena la obra “Los monstruos”, bajo la dirección de Micaela Climaco. Actúan: Milena Garay y Bruno Avalos. Claudio y Sandra están convencidos de que sus hijos son especiales, diferentes de los demás. Es cierto que sus comportamientos a veces desafían las normas, que no se integran fácilmente y que rara vez reciben invitaciones a fiestas. Pero, en un mundo tan lleno de peligros, ¿hasta dónde llegarían unos padres para proteger a sus hijos? ¿Es el mundo realmente tan monstruoso como parece, o hay monstruos más cerca de lo que imaginamos? Público destinatario: Mayores de 15 años. Entrada libre y gratuita.

Domingo 22

A las 11. Tejiendo Infancias

Teatro Real – Hall – San Jerónimo 66

Hasta las 16, el hall del Teatro Real se transforma en un espacio participativo para los más chicos con espectáculos musicales, actividades artísticas, lúdicas y creativas, donde los niños y niñas son protagonistas. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Comedia Infanto Juvenil: “Cenicienta Desencadenada”

Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Bajo la autoría y dirección de Cristian Palacios se presenta la historia mil veces contada de Cenicienta y el zapato se pone patas para arriba cuando la protagonista descubre que vivir entre la realeza puede darle más de un dolor de cabeza (a ella y a la realeza). Una Cenicienta distinta, capaz de mirar la vida desde su propio lugar de origen, en una historia que habla sobre la necesidad de trascender las diferencias y sobre las dificultades que debe enfrentar el amor cuando el primer flechazo pasa y los amantes se enfrentan a la aventura de vivir juntos en un mundo donde para la felicidad, nada está, ni remotamente, preparado. A la manera de los antiguos espectáculos medievales el relato está contado a través de la participación de payasos, acróbatas y malabaristas que invaden la escena, cambiando de personaje según la ocasión. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de los 6 años. Entrada general $2.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.A las 19. Música en el Real: “MPA en concierto”

Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

MPA recorre diversas épocas, compositores y poetas argentinos y argentinas, de ayer y de hoy. MPA homenajea en su sigla a la Música Popular Argentina al mismo tiempo que al gran maestro de músicos, el Chango Farías Gomez, quien dirigiera un ensamble llamado MPA en los años 80. Es un concierto de 16 temas estructurado en 3 bloques. El primero reúne obras icónicas del folclore argentino, el segundo pone el foco en el rock y el tercero recorre parte del cancionero urbano de estos tiempos. El espectáculo tiene un Coro Mixto de Adultos de 35 integrantes, un Coro de Niños de 20 integrantes, en tanto que los roles solistas recaen en excelentes cantores cordobeses como lo son Paula Emelí y Maxi Bressanini. La obra tiene el soporte instrumental de un quinteto integrado por piano, bandoneón, guitarras, bajo y percusión. Los arreglos fueron realizados por músicos cordobeses entre los que se encuentra Luis Pérez, quien es además el Director General. Edad recomendada: todo público. Entrada general $6.000, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Muestras vigentes

Biblioteca Córdoba – 27 de abril 375

Horario: lunes a viernes de 8 a 20hs. Entrada libre y gratuita.

La biblioteca pública fue creada el 16 de agosto de 1911 y conserva un acervo bibliográfico integrado por:

La Colección de Referencia: conformada por enciclopedias; diccionarios; estadísticas y códigos, entre otros.

La Colección de Lujo: compuesta por obras sobre historia del arte y clásicos de la literatura española de ediciones agotadas o difíciles de encontrar. Se destacan dentro de la colección “perlas” bibliográficas como los libros Los siete partidos de muy noble rey Don Alfonso; El Sabio, del Lic. Gregorio López, Compañía general de Impresiones y Libros del Reino, Madrid, 1843 y el Códice Civile di Napoleone il Grande col confronto delle Leggi Romani, Ed. Dalla Tipogr del Consiglio di Stato, Napoli, 1813.

La Colección General: contiene material bibliográfico multidisciplinario que puede ser retirado a préstamo y/o consultado en sala.

La Colección Fondo Cordobés: con obras de literatura; arte; historia; costumbres; geografía y biografías, tanto de autores cordobeses, como de otros que investigan y escriben sobre Córdoba.

La Colección Arturo Capdevila: está integrada por una parte de su colección personal, con libros de su autoría y obras autografiadas que recibió de diferentes personalidades durante su vida.



Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Horario: de martes a domingo de 10 a 19.

Entrada general $1.000. Grupo familiar hasta 6 personas: $2.500. Circuito tres museos $2.500 (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra).

Entrada Gratuita: Todos los miércoles para todo público. Estudiantes, jubilados y/o personas con discapacidad con credencial y Menores de hasta 16 años.

Horario de visitas guiadas: sábados, domingos y feriados a las 11 y a las 16 y de martes a viernes a las 17. Visitas grupales e instituciones escolares: de martes a viernes a las 10 y a las 15.



Muestra permanente

Geografías transformadas en paisaje. Las obras reunidas aquí revelan la esencia mutable de nuestro entorno, capturando la interacción constante entre el ser humano y la naturaleza. La mirada del artista transforma la geografía en paisaje, tejiendo narrativas abiertas que se despliegan en diálogos visuales.

Sujetos, deseos, afectos. En esta sección de la exposición, se abren las puertas a una experiencia visual que entrelaza narrativas múltiples, creando un tapiz de diálogos íntimos y universales. Los cuadros aquí reunidos no solo son obras de arte, sino ventanas al alma, reflejos de los deseos más profundos y de los afectos que nos configuran como seres humanos.



La ciudad, espacio para el arte. Este módulo explora la ciudad como un territorio fértil para el arte, donde códigos y signos se entrelazan para formar una narrativa visual única. Las pinturas, dibujos y grabados reunidos aquí transforman la urbe en un escenario inquietante y lleno de significados, donde cada esquina, calle, edificio o terraza se convierten en un tapiz de expresiones.

Cuerpo y territorio. Las distintas obras de artistas modernos argentinos de la década de 1950 se reúnen aquí para destacar una época crucial en la que el arte no sólo reflejaba, sino que también cuestionaba y procuraba transformar la realidad social y cultural del país. Estas piezas, con su síntesis formal y expresiva, con sus búsquedas visuales, revelan los valores regionales y el profundo compromiso social de sus creadores.

Habrá también dos bloques especiales dedicados a la obra de Fernando Fader y Emilio Petorutti. La muestra con las obras de la colección de la provincia se podrá ver en el primer y segundo piso del museo, con obras de grandes artistas como Malanca y Honorio Mossi, entre otros.

Muestras temporales

Coincidencias extraordinarias. Reúne 51 obras singulares de artistas cordobeses que forman parte de 8 colecciones privadas de nuestra provincia. Esta es una oportunidad para conocer el gran campo artístico que forja el coleccionismo en todas sus facetas y ponerlo en valor. Se trata de la colección de Marcos Comamala, Juan Gregorio Díaz y Gloria Espinosa, Sara Goldman, Martín H. Lascano, José Luis Lorenzo, Pablo Martinazzo, Hernán López Villagra y la Colección de arte de la Universidad Siglo 21. La muestra tiene obras de Dolores Cáceres, Cecilia Candia, Pablo Canedo, Martín Carrizo, Elían Chali, Laura Códega, entre otros. La curaduría estará a cargo de Natalia Albanese. En el tercer piso del Museo

Artistas contemporáneos de la escena cordobesa

La sala B del museo, ubicada en el subsuelo, estará destinada a convocatorias abiertas con el fin de exponer a artistas contemporáneos de Córdoba. Se complementan con propuestas monográficas que darán comienzo con la obra de Manuel Coll.

La propuesta de Manuel Coll curada por Andrea Ruiz, es un conjunto de pinturas que se preguntan y nos preguntan acerca de la mixtura y convivencia cultural a través del paisaje, y su tradición en la pintura cordobesa. El pino como personaje foráneo que habita como turista crónico en nuestro ecosistema sentimental, serrano, citadino y privado nos hace transitar una sucesión de escenas que relatan con humor, y no tanto, una naturaleza distópica, escenográfica, construida, en donde árboles domesticados oscilan entre lo autóctono, lo artificial, lo cultural y biológico.

En la cúpula del segundo piso se instalará “El jardín de Darío, escultura inflable del año 2010 del artista cordobés Pablo Curutchet, obra que pondrá en diálogo el adentro – afuera del Museo pudiendóse disfrutar desde el interior como desde el parque del Palacio.

Pablo trabaja sobre lo urbano como soporte, la ciudad como maqueta, lo divertido y lo que tenga cierto humor. Los materiales que usa varían en función de la obra que realiza: comenzó utilizando pocos recursos y tecnología básica como el cartón. Actualmente trabaja buscando un acabado más industrial, para lo que utiliza materiales y procesos complejos como moldería, corte y fotografía.

Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Horario: de martes a domingo y feriados de 10 a 19.

Entrada general $1.000. Grupo familiar hasta 6 personas: $2.500. Circuito tres museos $2.500 (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra).

Entrada Gratuita: Todos los miércoles para todo público. Estudiantes, jubilados y/o personas con discapacidad con credencial y menores de hasta 16 años.

Los recorridos mediados de martes a viernes a las 10:30, a las 12:00 hs y los jueves a las 15:00 hs. Entrada sin costo para grupos educativos, reserva al mail: mec.educacion@gmail.com o al teléfono 4343349 interno 215 de martes a viernes de 8 a 14 hs.

Narrar historias con fragmentos. En sala 1 continúa esta primera exposición del ciclo Visualmente Incorrectas, una investigación sobre el arte y las mujeres en la Colección del Museo Caraffa.



VIII Premio AAMEC De Fotografía Contemporánea Argentina 2024. En sala 2 se podrá visitar la selección de fotos del VIII Premio AAMEC De Fotografía Contemporánea Argentina 2024. El certámen fue creado en 2008 por la Asociación de Amigos del Museo Caraffa. Cada dos años, esta convocatoria nacional reúne manifestaciones artísticas que tienen a la fotografía como centro de experimentación y dejan de manifiesto lo interminable de una disciplina que, año a año sorprende por su capacidad de reinventarse y ser un lenguaje de expresión contundente que refleja los tiempos que corren.

Inmanente. de Lucía Torres expuesta en sala 3 es una presentación inmersiva que desea crear un ambiente más allá de la mera observación pasiva. Busca involucrar al visitante de manera activa y profunda, explorando e interactuando con la exposición.



Habitar realidades. Cuatro escenas de lo fantástico en la colección del MEC. Esta es una exposición didáctica que cuenta con curaduría del área de educación del museo. Para esta ocasión la temática de la muestra ronda en torno a lo fantástico en las artes visuales. Se exhiben cuatro obras de nuestra colección de los artistas Horacio Alvarez y de Miguel Ángel Borgarello. Un caballo alado, una bruja, una salamanca y un ángel son el núcleo del cual derivan actividades lúdicas y creativas.

PROYECTO HÁBITAT. Sistemas y Rituales Periféricos de Marina Gryciuk. En la sala 5 y con curaduría de Roly Lo Giudice, este es un proyecto que en su devenir blando se instala en el espacio de una manera dúctil y se adapta a las diversas geografías que encuentra en su camino, reflexionando sobre otros modos de habitar que se debaten en un vaivén que va de la esperanza al desasosiego, de la utopía a la distopía.

Encuentro. Exposición de pinturas y esculturas geométricas de la artista visual Elsa Blanas. Toda su producción se sostiene en una clara definición geométrica apoyada por el color que la enriquece: este encuentro entre la línea pura y el color la arranca del minimalismo y es así mismo el lugar donde encuentra “el espacio” que define la forma. en las salas 6 y 7 y cuenta con curaduría de Rafael Sucari.

El Paraíso Encontrado. Exhibición de Cecilia Candia presenta una retrospectiva de casi dos décadas de creación explorando los orígenes de su imaginario. Sus mundos, construidos desde lo pequeño y la proliferación de microhistorias, revelan un dibujo laborioso y obsesivo con toques de humor. La línea depurada refleja su fascinación por grabados de diccionarios antiguos y estampas japonesas ukiyo-e. ¿Acaso el orden de los florales de apariencia textil no es heredero de algún kimono? En las salas 8 y 9 con curaduría de Christian Román.

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622

Horario: de martes a domingo y feriados de 10 a 19.

Entrada general $1.000. Grupo familiar hasta 6 personas: $2.500. Circuito tres museos $2.500 (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra).

Entrada Gratuita: Todos los miércoles para todo público. Estudiantes, jubilados y/o personas con discapacidad con credencial y menores de hasta 16 años.

La costura y el sueño. Gabriel Orgepresenta una muestra sobre uno de los grandes inventos argentinos, la pelota sin tiento, que desde 1931 se fabrica en Bell Ville, la Capital Nacional de la Pelota de Fútbol, y que cambió la historia del deporte más icónico en nuestro país y a nivel mundial, cruzando la frontera argentina y llegando a todas las canchas del mundo.

En el sur americano (¿color o blanco y negro?). Tony Valdéz una serie de retratos fotográficos sobre sus vecinos habitantes de la localidad cordobesa de Villa Giardino, manipulados con recortes en blanco y negro para generar un juego visual y, así, evidenciar los interrogantes y decisiones que se generan entre la disyuntiva de fotografiar a color o en blanco y negro.

Cecilia Casenave, Sofía Desuque y Soledad Galván fueron seleccionadas en la convocatoria abierta para exhibición de proyectos fotográficos y, en esta instancia, presentan sus proyectos «Sustancias eternas», «Todas las rutas» y «Derribando a Lombroso» respectivamente, donde la memoria, el paso del tiempo y el deterioro son temáticas coincidentes en sus producciones, abordadas bajo diferentes soportes y materialidades.

También se exhibirán fotografías estenopeicas que resultaron seleccionadas a partir de la «Convocatoria abierta por el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica”, lanzada en el mes de abril, con fotos de participantes de distintos lugares del mundo. Cierra 18 de noviembre, inclusive.



Museo Provincial de Ciencias Naturales –

Biodiversidad en apuro. Se trata de una exhibición que pone de relieve la importancia del cuidado de la biodiversidad a través de diversas intervenciones, con especial énfasis en la fauna y las problemáticas actuales que impactan directamente sobre ella.

Biodiversidad en apuro, es organizada junto a la División Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba y Policía Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular. Se encuentra en el 3er nivel del Museo de Ciencias Naturales. Se puede visitar de martes a domingo de 10 a 19hs. Cierre 15 de diciembre.

Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí – Av. Cárcano 1750



El abismo imaginario. Jorge Pietra & Felipe Pino. Ambos artistas se formaron en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano e integraron, lo que Luis Felipe Noé denominó, “la generación 1975”. Cada uno de los artistas profundizó en sus búsquedas propias, mundos visuales y narrativas que confluyeron en un poner en foco su pulsión y su denuncia; de canalizar, a través del arte, toda posibilidad sensible, crítica y de transformación de la realidad. Cierra 24 de noviembre de 2024



Museo Histórico Provincial “Marqués de Sobre Monte” – Rosario de Santa Fe 218

Horario: martes a domingo de 10 a 19.

Entrada general $1.000. Grupo familiar hasta 6 personas: $2.500. Circuito tres museos $2.500 (Emilio Caraffa, Palacio Dionisi y Museo Evita Palacio Ferreyra).

Entrada Gratuita: Todos los miércoles para todo público. Estudiantes, jubilados y/o personas con discapacidad con credencial y Menores de hasta 16 años. El museo está emplazado en una antigua casa y comercio del siglo XVIII. Se trata del único exponente de vivienda familiar del período colonial que se conserva en la ciudad capital. Su arquitectura conjuga de manera exquisita tipologías de la vivienda romana y andaluza. Así, constituye un fiel exponente del lenguaje Barroco del siglo XVIII en América. A través de sus diferentes salas y habitaciones se puede conocer la historia de la provincia y los modos de vivir y habitar en la Córdoba de antaño. Entre sus espacios se pueden apreciar las salas de Tertulias, el comedor formal, un oratorio privado, sala de música y el escritorio del Marqués de Sobre Monte, quien habitó la vivienda entre 1783 y 1796.



Museo del Cuarteto – Av. Colón esq. Rivera Indarte

Horario: martes a domingo de 10 a 19. Entrada libre y gratuita

El museo preserva una de las manifestaciones más importantes de la cultura popular de Córdoba. Allí se puede disfrutar de colecciones de los instrumentos tradicionales de los conjuntos, partituras, discos y fotografías de intérpretes y bailes populares que fueron moldeando la música popular seña identitaria de Córdoba. También hay recuerdos y archivos de sonido y fílmicos de los programas emitidos por radio y televisión más característicos del género. Un museo que revaloriza los casi 80 años de la música popular cordobesa.



Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325

Horario: Capilla, Sala de Exposiciones y Fotogalería: Lunes a domingo de 10 a 19 hs. Aguas Danzantes de lunes a domingo de 17 a 21, show cada hora. Entrada general libre y gratuita.

El pulso vital asediado. – Fotogalería. Muestra fotográfica de Laura Martini. Es un recorrido en el cual la fotógrafa propone un acercamiento sigiloso y cercano para mirar, para advertir el daño, que, con ferocidad e inconsciencia a través de cada una de las acciones del hombre, generamos sobre la naturaleza. Se trata de un conjunto de obras en blanco y negro seleccionadas y curadas por Adolfo Sequeira, cuya temática se ve atravesada principalmente por el accionar del hombre sobre el cambio climático y sus consecuencias. Laura no sólo trabaja dicho concepto de forma directa y cruda, sino que además se vale de distintos soportes como nylon de silo bolsa y bidones de plástico para su fotografía, con los cuales reafirma su interés y preocupación por el porvenir de la vida en nuestro planeta, haciendo vívida la idea de “un territorio que va perdiendo su propio esqueleto sostenedor de aquel preciado equilibrio, dejando al descubierto el paso y permanencia de muerte y destrucción. Cierra 30 de septiembre.



Talk to God. Capilla. Instalación interactiva visual y sonora titulada “Talk to God”, del multifacético artista visual Luciano Colman . Compuesta por un árbol central con bocinas y teléfonos públicos conectados entre sí, más una serie de poliedros con parlantes a 360º, los cuales hacen referencia a la geometría sagrada de los sólidos de Platón, esta instalación está pensada para invitar al público a expresarse, hablar, desahogarse, explayarse y exclamar, donde el concepto fundamental es tratar de comunicarse cada uno con su Dios. Cierra noviembre 2024.

Retrospectiva. Sala de Exposiciones. A 107 años de su nacimiento, la muestra recorre siete décadas de trayectoria de la artista Ides Kihlen. La producción de Kihlen atravesó una primera etapa dominada por el lenguaje figurativo, que comenzó a dejar atrás en la década de 1960. “La figuración se me fue como diluyendo”, explica la artista. Ese giro implicó un proceso que llega hasta la actualidad, en el que exploró los caminos de la abstracción, siempre dentro una práctica personal. Curadoras: María del Carmen Canterna de Becerra e Ingrid González Monteagudo. Cierra 24 de noviembre 2024.



Dibujo. Sala de Exposiciones. Pablo Canedo presenta en esta oportunidad una producción de dibujos realizados en grafito, lápiz y carbonilla sobre papel y tela. Podemos ver en sus obras el oficio puro del artista y su lenguaje personal, hecho que lo coloca en un punto importante en el contexto del arte y la cultura de Córdoba. Además de su impronta particular que lo define del resto en cuanto a su imagen, podemos observar la casi total ausencia del color que sólo es visible en tres trabajos, y el manejo de la escala tonal acromática y la línea en todas sus posibilidades. Cierra 24 de noviembre 2024.

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Horario: de martes a domingo de 10 a 19. Entrada libre y gratuita.

Monocromía en cuatro colores n° 2, un SiteSpecific del artista marplatense Mariano Ferrante con una técnica de pintura y acrílico sobre el muro en una superficie de 240 m2 que se extiende en espacios interiores y exteriores del Centro Cultural Córdoba. La obra de Ferrante toma como referencia sus Monocromos, pinturas acrílicas protagonistas de su última muestra en New York. En este caso, son construcciones rigurosas compuestas por líneas que forman una trama; la paleta es reducida: está compuesta solo por cuatro colores. Los métodos y herramientas que utilizó son absolutamente manuales y analógicos, cultivando y valorizando el oficio. Sutiles alteraciones y aparentes errores, son, sin embargo, meditadas decisiones que dejan en evidencia el rastro humano, acentuando la sensibilidad presente en cada acto y la posibilidad de un cambio constante. Ferrante propone una nueva experiencia sobre el color, el tiempo y el espacio, en la pintura y en el mundo contemporáneo.

El espacio después, pintura mural (que incluye pintura de las columnas e iluminación) de Leyla Tschopp. Esta instalación forma parte de una serie de obras que revisitan tradiciones pictóricas del siglo XX, especialmente aquellas que cuestionan el paradigma de la perspectiva lineal central, multiplicando los puntos de vista o introduciendo elementos de la abstracción. La superficie pictórica despliega la ilusión de planos escénicos que se abren hacia adentro y hacia afuera del muro, dando lugar a un intrincado laberinto de perspectivas cambiantes.

Casa de la Cultura – Rivadavia esq. Gral. Paz, Río Cuarto

Promeseros…pasión, delirio o adoración divina. Un proyecto fotográfico documental de Federico Murúa. El Gauchito Gil es una figura folklórica argentina venerada como un santo popular. Su nombre completo era Antonio Mamerto Gil Núñez, y vivió en la provincia de Corrientes, Argentina, a fines del siglo XIX. La devoción a su figura ha crecido a lo largo del tiempo, y muchas personas le rinden culto como un protector ante situaciones difíciles, injusticias o problemas. Los devotos suelen visitar su santuario, realizan promesas y piden favores o protección. El proyecto fotográfico documental busca explorar la vida y devoción de las personas hacia el Gauchito Gil, mostrando cómo la fe y las promesas desempeñan un papel importante en sus vidas. También busca abordar aspectos culturales y sociales relacionados con esta práctica religiosa popular en Argentina.



Ahora nos volvimos a ilusionar. Registro fotográfico de los artistas Federico Borobio, Federico Murúa y Daniela Spina. La propuesta expositiva es un registro fotográfico de los artistas sobre los populares festejos en las calles tras ser Argentina campeona del Mundial de Qatar 2022.

Los y la autora entienden que esta muestra aportará a mantener viva la llama de orgullo, felicidad y unión entre los argentinos que se vivió durante esas jornadas inolvidables, teñidas, además, del magnífico ejemplo deportivo y humano que supieron transmitir los jugadores y cuerpo técnico de la selección campeona del mundo.



Arcanxs Mayores. Muestra fotográfica de Belén Greco. Los arcanos mayores en el tarot son las cartas más significativas y simbólicas del mazo, que representan aspectos profundos de la experiencia humana y del viaje espiritual. Cada arcano mayor tiene su propio significado y simbolismo, y puede ofrecer orientación, reflexión e insights sobre diferentes aspectos de la vida de las personas. “Arcanxs Mayores” es una muestra fotográfica y una construcción de un futuro mazo de mujeres y disidencias en fotografía. La exposición se compone de 13 arcanxs mayores, 13 úteros… que, no al azar, el día 13 de septiembre, inaugura. Cabe mencionar que el número 13 significa cambio y transformación y que la artista se identifica con dicho proceso actualmente. Cada arcanx eligió ser parte en una modelo. Greco, busca que esta «tirada» de cartas pueda brindar el mensaje que cada espectador necesita.

Sala del Tesoro. Se exhibirá una obra del artista Ricardo Castiglia (técnica mixta – S/T), perteneciente al patrimonio del Museo Municipal de Río Cuarto.

Ricardo Castiglia. Nació en Colonia Caroya en 1955. Posee una larga trayectoria como artista visual y docente en las Facultades de Artes de la UNC y la UPC. Desde el inicio de su carrera ha sido parte de numerosas muestras individuales y colectivas, además de importantes salones provinciales y nacionales. También ha sido acreedor de vastos premios en la disciplina. La vocación del artista se manifiesta a temprana edad, alimentada por el permanente estímulo de sus progenitores. Su madre, Nadina Rebeca Cicci, que había estudiado Bellas Artes en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, fue quien se encargó de transmitirle el amor por la belleza y la armonía, junto con los primeros conocimientos técnicos en dibujo y pintura. Su padre, Ricardo Castiglia, lejos de permanecer ajeno, complementó la labor materna: fue él quien se encargó de introducir a su hijo al mundo de los museos de bellas artes, galerías y muestras en Córdoba. Cierra el 2 de octubre de 2024.

