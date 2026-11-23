El próximo miércoles 2 de diciembre, Córdoba será sede del III Foro para el Futuro, un encuentro que reunirá a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil para debatir los principales desafíos de la provincia y avanzar en la construcción de una agenda de desarrollo hacia 2035.

La actividad, organizada por el Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC), se desarrollará desde las 9 en el Hotel de la Cañada, bajo el lema “La Córdoba que viene”.

Uno de los principales objetivos será promover acuerdos y compromisos entre instituciones y organizaciones de distintos sectores para definir prioridades estratégicas que contribuyan al crecimiento económico, social e institucional de la provincia.

En ese marco, uno de los momentos centrales será la presentación y firma del Decálogo de Compromisos para el Desarrollo Integral de Córdoba, un documento que busca establecer coincidencias y fortalecer el trabajo conjunto en torno a los desafíos de largo plazo.

La apertura estará a cargo del presidente del COPEC, José Emilio Graglia, quien brindará la conferencia inaugural “Lo que nos une: coincidencias y compromisos para el futuro de Córdoba”.

Una agenda estratégica para Córdoba 2035

Durante el encuentro se presentarán distintas iniciativas vinculadas con la Agenda Estratégica Córdoba 2035, orientadas a fortalecer la planificación de políticas públicas y la articulación entre instituciones.

Entre ellas se destaca la presentación del Nodo Córdoba de Prospectiva y Estudios de Futuro, un espacio que buscará integrar a universidades, organismos científicos y tecnológicos, sectores productivos e instituciones públicas para analizar tendencias, anticipar escenarios y generar herramientas que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas.

La propuesta apunta a fortalecer la capacidad de Córdoba para identificar oportunidades y prepararse frente a los cambios económicos, sociales, tecnológicos e institucionales de los próximos años.

Otro de los ejes será la presentación de los resultados de encuestas sobre las percepciones y expectativas de los cordobeses.

Estos estudios permitirán conocer cuáles son los problemas que la sociedad considera prioritarios, cómo evalúa su realidad y qué expectativas tiene respecto del futuro de la provincia.

Desarrollo territorial, seguridad y justicia

El Foro también dedicará un espacio a la planificación del desarrollo territorial, con la participación de representantes de entes intermunicipales y comunidades regionales.

En este ámbito se analizarán experiencias vinculadas con el Fondo de Cooperación para la Planificación Estratégica del Desarrollo Territorial, una herramienta destinada a fortalecer los procesos de planificación y cooperación entre localidades y regiones.

La programación incluirá, además, una exposición sobre las bases para una transformación judicial, con especial atención a la justicia de proximidad y el enfoque terapéutico.

La seguridad será otro de los temas centrales. Autoridades del COPEC, del Ministerio Público Fiscal y de los ministerios provinciales de Justicia y Trabajo y de Seguridad participarán de un panel sobre el enfoque territorial de las políticas integrales de seguridad y justicia.

También se desarrollará una conferencia dedicada a la necesidad de construir nuevas respuestas frente a los desafíos actuales y fortalecer la cooperación institucional.

Un espacio de diálogo y construcción de acuerdos

El Foro para el Futuro llega a su tercera edición después de los encuentros realizados en diciembre de 2024, en la Universidad Católica de Córdoba, y en noviembre de 2025, en la Universidad Siglo 21.

En sus ediciones anteriores se abordaron temas vinculados con los nuevos desafíos de la provincia, la prospectiva, el desarrollo y la seguridad.

La nueva convocatoria buscará profundizar ese trabajo mediante la participación de distintos sectores de la sociedad, con el propósito de consolidar una visión compartida sobre el futuro de Córdoba.

De esta manera, el COPEC continúa impulsando espacios de diálogo, planificación y cooperación institucional para promover políticas y acuerdos que trasciendan el corto plazo y contribuyan al desarrollo integral de la provincia.

Inscripciones

La participación en el III Foro para el Futuro requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/cPb1FsK3PfikGay37

Para conocer más detalles sobre la programación, se puede consultar el sitio oficial del COPEC: