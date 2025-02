Morteros: Anunciaron cambio de ubicación de la Sede la UPC. Se construirá en el ingreso sur de la ciudad

0 0

En una conferencia de prensa realizada este viernes, el intendente Sebastián Demarchi, junto a la directora de la Sede local de la UPC, Claudia Echezarreta, anunció que la nueva sede de la Universidad Provincial se construirá en un terreno cedido por el IPEAYT 242, al norte del colegio secundario, en el sur de la ciudad de Morteros.

Demarchi destacó la importancia de esta obra para el futuro de la comunidad, subrayando que «creemos que el mejor lugar para la construcción era el propuesto, pero no podemos permitir que Morteros quede en el atraso y, por discusiones, no podemos perder la posibilidad histórica de que tengamos la Universidad Provincial». En este sentido, aseguró que la nueva ubicación no alterará los planes de infraestructura ya establecidos, como la intervención en los boulevares cercanos a la Terminal y la reubicación de la playa de estacionamiento. «Lo único que cambia es la localización del edificio de la universidad», afirmó.

La decisión de mudar el proyecto al sur de la ciudad responde a un proceso de diálogo con la comunidad y la necesidad de avanzar con la construcción sin que las discusiones sobre el emplazamiento retrasen la obra. «Este es un paso histórico para la ciudad, es un desafío que está por encima de todos. Nosotros venimos a hacer.», expresó el intendente.

Por su parte, Claudia Echezarreta manifestó su satisfacción con la decisión, destacando que la llegada de la universidad representa una oportunidad única para los estudiantes de la región. «Es fundamental para el crecimiento del proyecto universitario en Morteros y su entorno», dijo.

Además, se ofrecerá transporte gratuito y sustentable para quienes lleguen desde el norte de la ciudad.

