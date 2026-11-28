El gobernador Martín Llaryora anunció en Bell Ville que quienes adquieran bienes industriales fabricados en Córdoba estarán exentos del pago del impuesto de Sellos, una medida destinada a incentivar la demanda de productos locales, fortalecer la actividad industrial y sostener el empleo privado.

El anuncio se realizó durante un encuentro con representantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y de la industria de maquinaria agrícola, en el que el mandatario provincial repasó las políticas de reducción impositiva, promoción industrial y financiamiento que lleva adelante el Gobierno de Córdoba.

La iniciativa apunta a mejorar la competitividad de las empresas cordobesas y generar mejores condiciones para la adquisición de maquinaria y equipamiento industrial de fabricación local.

En un contexto económico complejo, Llaryora destacó la importancia de la articulación entre el Estado y los sectores productivos para sostener la actividad económica y generar oportunidades laborales.

“Las sociedades crecen cuando hay empleo. Gobernar es eso, y es imposible hacerlo sin vinculación con los sectores productivos”, sostuvo el mandatario provincial.

En ese sentido, afirmó: “Defender nuestra industria es defender nuestros empleos”, y remarcó que el acompañamiento a la producción local constituye una decisión estratégica para el desarrollo económico de Córdoba.

Promoción industrial y financiamiento para la producción

Durante el encuentro, el gobernador también puso en valor las herramientas de promoción industrial que impulsa la Provincia para acompañar a las empresas que deciden radicarse en Córdoba, ampliar sus instalaciones o incrementar su capacidad productiva.

Estos regímenes contemplan exenciones en los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos, además de medidas orientadas a simplificar los trámites administrativos y facilitar la llegada de nuevas inversiones.

“Se eliminan todos los temas burocráticos: cero Ingresos Brutos, cero Inmobiliario y cero impuestos de Sellos”, señaló Llaryora.

Asimismo, el mandatario informó que el cupo anual del programa de promoción de grandes inversiones, destinado a proyectos superiores a los 100 millones de dólares, ya se encuentra comprometido. Según precisó, las iniciativas vinculadas a este instrumento permitirán generar más de 1.000 puestos de trabajo.

En materia de financiamiento, el gobernador destacó el trabajo articulado entre Bancor y las entidades del sector, que permitió canalizar créditos por 85.000 millones de pesos destinados a acompañar la actividad de las empresas.

Acompañamiento al sector agropecuario

Llaryora también repasó las políticas provinciales destinadas al desarrollo agropecuario, entre ellas el Fondo de Desarrollo Agropecuario, que permite reinvertir recursos provenientes de la actividad en obras de infraestructura y servicios para el sector.

“Esto permite que el 98% de los impuestos que se pagan vuelva al sector productivo”, destacó el gobernador, al mencionar las inversiones en canales, caminos rurales y patrullas rurales, entre otras acciones.

El mandatario también se refirió al sistema de seguro multirriesgo agropecuario, que durante la campaña anterior alcanzó una cobertura de 500.000 hectáreas y que tiene como objetivo llegar al millón de hectáreas aseguradas en la presente campaña.

En ese marco, anunció una nueva instancia de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, las entidades agropecuarias y los representantes de la industria, con el objetivo de identificar nuevas herramientas para fortalecer la producción y el empleo.

Una agenda conjunta entre el campo y la industria

El encuentro permitió profundizar el diálogo con dos sectores estratégicos de la economía cordobesa, tanto por su aporte a la generación de empleo y valor agregado como por su capacidad de innovación y desarrollo tecnológico.

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó la importancia de la articulación público-privada.

“Hoy el gobernador anunció una acción que es producto de la escucha de la Provincia al sector en un momento complicado. Las reuniones con los industriales agropecuarios son esenciales para construir una agenda en conjunto y potenciar el rubro desde nuestro lugar”, expresó.

Por su parte, Eduardo Montes, gerente general de Mainero, empresa con más de 90 años de trayectoria en Bell Ville, destacó el acompañamiento provincial.

“Valoramos mucho el acompañamiento del gobernador y de la Provincia al sector agropecuario. Iniciativas como este anuncio nos movilizan a seguir invirtiendo y apostando por este rubro, que tanto desarrollo genera a nivel local”, concluyó.