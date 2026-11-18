El 5º Congreso Federal Ganadero cerró días atrás, con una novedad para el negocio ganadero: la firma de un acuerdo para poner en marcha Roslot, la primera plataforma digital que permitirá comprar y vender hacienda con destino a faena de manera online.
El anuncio se realizó ante una convocatoria de 580 asistentes que participaron de una jornada dedicada a analizar los desafíos y las oportunidades de la ganadería argentina.
Fuente: Infocampo
Lanzan la primera plataforma digital para comprar y vender hacienda para faena | Infocampo