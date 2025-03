Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo: Actis planteó su discurso en 4 ejes de la gestión municipal

0 0

En el SUM Luis Pichoni, tuvo lugar este jueves 13 de marzo, la sesión de apertura del período Ordinario del Honorable Concejo Deliberante de Brinkmann.

Con una aceptable cantidad de personas, representantes de Instituciones locales, que acompañaron tan significativo acto.

En cuanto al desarrollo, la cantante Romanela Galo interpretó dos canciones en homenaje a todas las Mujeres en el Mes en que se conmemora esta fecha. Asimismo se proyectaron dos videos alegóricos a la fecha.

Luego de la lectura del acta anterior, aprobada por unanimidad, Ivana Dalmazzo Pte del Concjo Deliberante dió la bienvenida, y trazó un resúmen de lo realizado en el período que concluye, resaltando la relación con la oposición más allá de las diferencias propias de cada bloque que integra el Cuerpo Deliberativo.

El Intendente Municipal Lic. Mauricio Actis deó finalmente un mensaje con una duración aproximada de 55 minutos, donde resumió la gestión del Gobierno Municipal en sus diferentes Areas.

Planteó su alocución, en cuatro ejes temáticos.

1.- Gestión Eficiente y de Calidad

2.- Desarrollo Productivo con Generación de Empleo

3.- Comunidad Integrada con acceso igualitario a la Salud, la Cultura y el Deporte

4.- Ciudad ordenada, segura, sustentable y con servicios de calidad.

DISCURSO APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO DELIBERANTE 2025

Quiero en este día, resaltar la figura de un argentino del que nos debemos sentir orgullosos. Hoy 13 de marzo se están cumpliendo 12 años desde que la fumata blanca en el Vaticano anunciaba que Jorge Bergoglio (quien pasaría a ser simplemente Francisco) se convertía en el líder de millones de católicos en todo el mundo y en una figura central en el concierto mundial de las naciones.

Pido no sólo un aplauso para este Argentino único que quedará en la historia universal. Pido también como muchas veces el lo hizo, que recemos por él en este momento en que su salud está delicada. Y roguemos que la bendición del Padre de Padres se derrame por toda nuestra comunidad.

Nuevamente el sistema democrático nos reúne en el ámbito del Concejo Deliberante para dar a conocer lo hecho durante el año pasado y lo que haremos juntos en este año 2025.

Es obligación institucional, pero sobre todo un placer estar aquí frente a los representantes del pueblo y a las instituciones dando cuenta de nuestra tarea.

El año pasado, y a tono con los tiempos que nos tocan, como equipo de gobierno y como comunidad emprendimos un camino de transformaciones.

Desde el primer día, nos propusimos tomar decisiones basadas en objetivos precisos y plazos definidos. Con una visión estratégica y midiendo nuestros avances para corregir lo que no funciona y potenciar lo que sí.

Sostenemos que la Administración pública tiene que ser eficiente. Por eso, y queriendo un Estado garante del bienestar de nuestra población y motor del desarrollo y la igualdad, debemos ser eficientes, transparentes y efectivos en el uso de los recursos que la comunidad nos confía para alcanzar los resultados que necesitamos.

Trabajamos todos los días con una visión estratégica para hacer de Brinkmann una ciudad ordenada, con servicios sustentables y cada vez mejores, una ciudad en la que cada vecina y vecino tenga acceso equitativo a la salud, al deporte y la cultura, y donde todos puedan desarrollarse productivamente con empleo de calidad. Ese es nuestro horizonte, el sueño que nos guía y por el que nos levantamos cada mañana.

Al comienzo de nuestra gestión establecimos ejes estratégicos que guían nuestras acciones:

1. Gestión Eficiente y de calidad

2. Desarrollo productivo con generación de empleo

3. Comunidad integrada y con acceso igualitario a la salud, la cultura y el deporte

4. Ciudad ordenada, segura, sustentable y con servicios de calidad.

Estas son las 4 rutas que nos llevan a construir la Brinkmann que soñamos.

Eje 1: Una gestión municipal eficiente y de calidad

Para cumplir con nuestros objetivos como ciudad debemos estar ordenados internamente, gestionar de manera óptima los recursos y basar nuestras decisiones en datos. Para que cada peso invertido se traduzca en bienestar para nuestra comunidad.

En el 2024 redefinimos las funciones de las áreas municipales y sus trabajadores, reformulando el organigrama.

Implementamos un sistema de gestión de reclamos que nos permitió resolver más del 70% de las consultas ingresados desde septiembre. Esto no sólo agiliza la respuesta a las demandas de los vecinos, sino que también nos permite identificar patrones y mejorar nuestros servicios. Sabemos que tenemos mucho por mejorar, pero estamos en ese camino, dando respuestas.

Renovamos todo el sistema de cobro de impuestos, modernizando y digitalizando los pagos. Este esfuerzo incluyó un trabajo minucioso de rastreo de datos para garantizar una comunicación más fluida y transparente con los ciudadanos. Finalizamos la unificación de la base de datos relacionando a los contribuyentes por su clave única tributaria.

Y realizamos (no terminamos aún) una profunda limpieza de la base mediante cruces de datos con organismos como Rentas, ARCA o el Registro de la Propiedad Automotor para tener más claro cuál es la situación real de cada contribuyente y la deuda cierta que mantienen con el municipio.

En esto debemos ser agradecidos. Con el personal municipal por hacerse cargo de esa transformación. Y con cada uno de los contribuyentes, por entender y por seguir haciendo el esfuerzo de abonar sus tasas. No son tiempos fáciles, pero los brinkmanenses, le ponemos el hombro a la situación. Y el Municipio responde con servicios. Pero también con importantes beneficios:

Continuamos con la exención de tasas para los que más necesitan el esfuerzo de todos. Hoy son 632 los jubilados que reciben parcial o totalmente este beneficio.

Otorgamos importantes descuentos a los contribuyentes cumplidores: 10% para los que están al día en obras. Y 20% para quien lo está en tasa de la propiedad. Además, el vecino puede pagar en cuotas al valor de contado y en hasta 6 pagos sin interés.

Facilitamos los modos de pago e hicimos que sea más conveniente pagar que no pagar, para que el municipio, al servicio de todos los vecinos, pueda seguir funcionando.

En tiempos difíciles para todos, también para nuestros comerciantes y empresarios, hicimos un esfuerzo enorme para que los proveedores tengan sus pagos en el menor tiempo posible.

A esto le sumamos la implementación de una nueva área de compras. Con evaluación diaria y presupuestos para cada compra o contratación, teniendo siempre preferencia por los proveedores locales, pero principalmente cuidando los recursos que son de todos. Esto nos permitió mejorar sustancialmente. Compramos mejor, pagamos mejor: cuidamos el dinero de los brinkmanenses.

Tener las finanzas en orden y un presupuesto equilibrado nos permitió no sólo cumplir con nuestros proveedores sino también cumplir y terminar con la deuda con las entidades financieras. Hoy el municipio sólo mantiene obligaciones con Bancor por la compra de 3 vehículos 0 km.

Pudimos comprar nuevas herramientas (martillo neumático, un nuevo nivel óptico con regla y trípode, nuevas motoguadañas, amoladoras, taladros, motosierras y una nueva holladora), Un nuevo automóvil, un utilitario, dos camionetas 0km, un nuevo carro volcador multiuso. Y en las próximas semanas llegarán al municipio una nueva máquina aspiradora de hojas, una motohormigonera y un nuevo camión volcador.!

Todo ha sido posible gracias al trabajo del gobierno pero sobre todo al esfuerzo de los contribuyentes.

Y mirando hacia adentro no sólo hicimos foco en los procesos, sino especialmente en la gente. En el último año y en acuerdo con los gremios y los trabajadores independientes mejoramos el salario de los empleados por encima de la inflación. Falta mucho y sabemos que tenemos que mejorar aún más, vamos a trabajar juntos para conseguir esas mejoras.

Además, nos propusimos y lo estamos logrando, que más trabajadores municipales terminen sus estudios secundarios y primarios (flexibilizando los horarios y las condiciones para que puedan cursar y premiándolos). Creemos firmemente que la formación es sinónimo de dignidad, y que un equipo mejor capacitado es clave para un mejor clima laboral y para mejores resultados. Pero sobre todo estamos seguros de que la educación mejora la vida de las personas y las hace realmente libres.

En esto tenemos que agradecer profundamente a CENPA Doña Anita y al CENMA Padre Jorge Isaac que sin descanso trabajan por la educación de nuestros adultos.

Por otro lado, avanzamos en la digitalización de procesos clave dentro del municipio, para ganar en eficiencia y cuidando el ambiente.

En este camino también digitalizamos 17 años de información vinculada al digesto de ordenanzas. Esto no solo facilita el acceso a la información, sino que también fortalece la transparencia de nuestra gestión. Tarea que será complementada con la puesta en marcha de la nueva página web del municipio.

Por último, comenzamos a medir el impacto económico de los eventos culturales, desterrando la idea de que son un gasto y no una inversión. En 2024, el 60% de los recursos destinados a estos eventos se tradujeron en ingresos directos para el municipio o las instituciones locales. Este año, trabajaremos para mejorar aún más estos resultados, demostrando que la cultura no solo enriquece el alma de nuestra comunidad, sino también su economía.

Para este año 2025

– Vamos a profundizar el Plan de Terminalidad Educativa para que más trabajadores puedan estudiar.

– Pondremos en marcha la nueva Página Web para Modernizar y optimizar la comunicación con los ciudadanos. Todo esto sin descuidar la atención presencial y personalizada.

– Mejoraremos y agilizaremos el proceso de atención de reclamos, reduciendo tiempos de respuesta.

– Ampliaremos la digitalización de documentos y procesos para mejorar la transparencia y el acceso a la información. La despapelización del municipio llegó para mejorar los procesos y el ambiente.

– Garantizaremos una cobranza eficiente de las tasas municipales, con estrategias innovadoras para regularizar la situación de los deudores y asegurar los recursos necesarios para la inversión pública.

– Pondremos en marcha la autogestión de proveedores. A través de CIDI podrán informarse del estado de sus cuentas corrientes y de los movimientos de sus facturas.

Con estos proyectos y desafíos, seguiremos trabajando para hacer de Brinkmann una ciudad más justa, ordenada y desarrollada. Estamos convencidos de que, con el esfuerzo de todos, lograremos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

Eje 2: Desarrollo productivo y empleo de calidad

El desarrollo productivo y la generación de empleo de calidad son, sin duda, uno de los ejes más desafiantes de nuestra gestión. Y estamos convencidos de que es un camino que debemos transitar con decisión, compromiso y participación.

En materia de empleo, pasamos de 163 activos en programas de empleo provincial en julio a 295 en noviembre. Este crecimiento refleja nuestro compromiso con la generación de oportunidades laborales y el desarrollo económico local.

Queremos ser una gestión protagonista en el desarrollo económico, atrayendo inversiones, impulsando el emprendedurismo, fortaleciendo el Parque Industrial y agregando valor a todo nuestro sistema productivo y comercial.

Durante el 2024, dimos los primeros pasos en esta dirección. Más de 120 personas recibieron certificados por cursos de oficio, que son herramientas para el mercado laboral y contribuyen a elevar la calidad de nuestro capital humano. El trabajo de la Oficina de Empleo (en colaboración con las distintas áreas del gobierno) ha sido destacable.

A través de las distintas ferias y actividades, decenas de emprendedores de Brinkmann pudieron mostrar al público de la región todo lo que saben y pueden hacer (que es mucho). Y allí seguiremos estando para apoyar, acompañar e impulsar ámbitos para que nuestros emprendedores muestren lo que saben hacer.

A fines del 2024 pusimos en marcha el Plan Estratégico Brinkmann 2050 con la primera de las mesas: la de Producción y Empleo. Con la participación de prácticamente todos los actores, pudimos trazar las primeras líneas del desarrollo estratégico para una Brinkmann pujante, en crecimiento y con empleo para todos.

Y para este año tenemos desafíos que ya estamos abordando juntos, con el foco puesto en el crecimiento económico.

– Radicación de nuevas empresas. Después de un año de mucha incertidumbre, vamos a acompañar a las empresas que ya tienen sus lotes y sus inversiones previstas en el Parque Industrial. Junto con los intendentes vecinos y el Gobierno de la Provincia vamos a fortalecer ese espacio para que más empresarios generen más y mejor empleo.

– Reubicación de empresas. Sabemos que no es fácil, pero confiamos en que este año lo logremos juntos: Brinkmann necesita un parque de servicios, en el que puedan instalarse o al que puedan trasladarse talleres, lavaderos, gomerías, depósitos, etc. Y también pueda trasladarse nuestra playa de camiones. Que sirva para seguir ordenando la ciudad y mejorar la convivencia entre vecinos. Y para que los empresarios y comerciantes puedan trabajar más cómodos y seguros.

– Impulsaremos el desarrollo de actividades económicas que usan tecnología y capital humano calificado. Generando valor agregado, promoviendo las nuevas tecnologías y facilitando el desarrollo de MiPyMEs,

– Implementaremos más cursos y capacitaciones orientados a las necesidades de las empresas locales, mejorando la productividad y la empleabilidad. Lo haremos de manera integral, con la participación del Sistema educativo y del sistema empresarial.

– Continuaremos vinculando a los trabajadores desempleados con las oportunidades laborales y con las capacitaciones para su mejor formación.

– Facilitaremos la conexión entre emprendimientos locales y empresas regionales, promoviendo el crecimiento de ambos sectores. Formar parte de una zona tan diversa y activa como es nuestra región de Ansenuza, nos permitirá crecer juntos.

– Seremos vía de gestión para que nuestros empresarios (grandes y pequeños) puedan acceder a los créditos y ayudas de las entidades públicas y privadas para facilitar la diversificación o ampliación de proyectos productivos.

– Seguiremos desarrollando el Turismo: con estrategias que atraigan más visitantes a Brinkmann, potenciando el impacto positivo en el comercio y los servicios locales y ayudando a quienes decidan invertir en este rubro. Y generando puestos de trabajo para los jóvenes estudiantes y graduados en esta área tan dinámica de la economía.

– Trabajaremos, junto con el Centro Comercial Industrial y de la Propiedad en la puesta en marcha del Centro Comercial a Cielo Abierto de la Av. Seeber y el Bv. San Martín. Es una promesa y una necesidad de Brinkmann, que debemos concretarla juntos (instituciones, comerciantes y vecinos del sector).

– Vamos a seguir trabajando junto con el sector rural. Con el Consorcio Caminero, con las Cooperativas, el INTA y la Fundación Tres Colonias. De la mano, compartiendo trabajo y esfuerzo, valorizando al hombre de campo, a los productores y a los obreros rurales y sus familias.

Con estas acciones y desafíos, seguiremos trabajando para que Brinkmann sea una localidad con un desarrollo productivo sólido, generador de empleo de calidad y oportunidades para todos. Estamos convencidos de que, trabajando juntos, lograremos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

Eje 3. Comunidad integrada y con acceso igualitario a la salud, la cultura y el deporte

Una de las prioridades de nuestra gestión es construir una comunidad integrada, donde todos los vecinos, sin importar su condición social, accedan a la salud, la educación y a prácticas recreativas y culturales de calidad.

Somos y queremos seguir siendo una ciudad que se distingue por su capacidad de acompañar a quienes más lo necesitan, por su educación inclusiva y por su oferta cultural y deportiva diversa y accesible. Una ciudad solidaria. Con instituciones fuertes y cercanas a la gente, con clubes y escuelas que son orgullo de todos. Una ciudad con un sistema de salud moderno, acorde a los tiempos que vivimos.

En 2024, avanzamos significativamente en este sentido. Logramos aumentar en un 15% la participación en talleres culturales y educativos, llegando a casi 500 personas activas hacia noviembre (en la zona urbana y en la rural con participantes de todas las edades y de todas las condiciones sociales).

Nuestros talleres deportivos municipales siguen sumando participantes. Estos espacios no sólo fomentan el desarrollo personal, sino que también fortalecen el tejido social de la comunidad.

En salud, realizamos un impresionante trabajo de rastreo de carnets de vacunación, logrando que el 94% de los 2.489 niños, niñas y adolescentes de Brinkmann tengan su carnet al día. Además, llevamos adelante campañas de salud comunitaria como Hipertensión Arterial (HTA), Diabetes (DBT), Salud Bucal, Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), Lactancia Materna y Cáncer de Mama, entre otras. Pusimos en marcha el Club de la Diabetes, en el que participan (y se curan en salud) más de 50 brinkmanenses. Y faltan muchos que tienen que sumarse.

En un gran trabajo en equipo se realizaron más de 1200 fichas médicas escolares al comienzo de este año. Reforzamos el sistema de salud mental y seguimos trabajando con un gran esfuerzo para todos (estado y familias) en la RAAC.

La participación del gasto (vamos a decir el término correcto), la inversión en salud en el presupuesto creció un 50% entre 2023 y 2024. Y para este 2025, hemos presupuestado una 70% más de fondos para el área de salud.

Por otro lado, Y porque sabemos que la fauna urbana es una cuestión de salud trabajamos duro todo el año. Contamos con la colaboración invalorable del voluntariado (nucleado en la Asociación La Manada) para poder llevar adelante una política pública sostenida. Pusimos en marcha el centro de castraciones (a la espera de su sede definitiva) comenzando a recorrer el largo camino de la solución de los perros y gatos callejeros. Entendiendo que nuestras mascotas pueden ser un problema, pero convencidos de que podemos convivir sanamente con ellos.

También transformamos la gestión del PAICOR, logrando un sistema equilibrado en lo económico y sostenible, gracias a un esquema eficiente de compras y titularización de beneficiarios. Y con la premisa y el convencimiento de que, más allá de los números y las frías planillas de Excel, nunca puede ni va a faltar un plato de comida a un niño brinkmanense.

Y porque somos una ciudad solidaria y que protege a los que más lo necesitan y a los sectores más vulnerables de la población, para este 2025 invertimos el 9% del presupuesto municipal en el área de Desarrollo Humano.

Esto nos permite entre muchas otras cosas asistir mensualmente a un promedio de 1.969 personas que reciben beneficios permanentes; y resolver un promedio de 98 demandas espontáneas por mes. Continuamos con programas como el Hogar de Día, el Taller Protegido La Colmena o la Sala Cuna Rincón de Esperanza. El programa Más Leche más proteínas; las Tarjetas Alimentar y Social; la atención de la oficina de ANSES, y junto con el Centro de Jubilados y Pensionados facilitamos la atención de PAMI.

Pusimos en marcha el Proyecto Brinkmann sin Barreras para la inclusión y la accesibilidad. Proyecto para el cual se gestionaron y recibieron del gobierno provincial casi 8 millones de pesos.

Avanzamos con la implementación del Banco de Alimentos. Como así también pudimos concretar (gracias a las gestiones de nuestro legislador provincial) viajes educativos y recreativos para adultos y niños en las colonias del Gobierno provincial. Y retomamos y renovamos el trabajo en la huerta municipal.

Profundizamos el trabajo en red con las instituciones locales, regionales y provinciales. Y en una tarea transversal entre las áreas de Educación, Salud y Desarrollo continuamos trabajando en la atención de casos de vulnerabilidad con especial atención al cuidado y protección de la infancia.

Brinkmann es desde hace décadas una ciudad educativa. Bajo este concepto, ponemos a la educación y al trabajo que hacen nuestras escuelas y las instituciones no formales como un estandarte del cual nos sentimos orgullosos.

La puesta en marcha por parte del Ministerio de Educación del nuevo bachillerato en Economía Circular (único en la provincia), como una nueva oferta educativa así lo demuestra.

En el año que dejamos atrás implementamos un programa permanente de orientación vocacional coronado por una Expo Carreras. Y realizamos un registro actualizado de todos los estudiantes de nivel superior con domicilio en la localidad.

A través de la Coordinadora Local de Educación y en un trabajo codo a codo con las escuelas, redujimos la deserción escolar en casi un 50% en un año. Esto refleja nuestro compromiso con el desarrollo integral de nuestros jóvenes.

Sostenemos y profundizamos el sistema de becas educativas.

También destacamos la realización de actividades de alfabetización durante todo el año. La Feria del Libro. Y por supuesto el Congreso Anual de educación (una tradición de esta ciudad educativa).

Para el año que ya estamos transitando juntos tenemos desafíos que afrontar:

Las campañas de prevención contra el dengue, y el amplio trabajo de descacharrado y limpieza que hicimos no puede tranquilizarnos. Vamos a seguir trabajando. Por eso, en los próximos días convocaremos a las instituciones a la firma del compromiso comunitario de prevención del dengue.

Continuaremos con las campañas de detección de pacientes y prevención de Hipertensión arterial. Incrementaremos actividades en el marco del Club de la Diabetes. Trabajaremos junto a las escuelas en la salud bucal de nuestros niños, pero también de nuestros adultos. También para que nuestros niños tengan el calendario completo de vacunación y promoveremos la lactancia materna. Las campañas preventivas de Cáncer de Mama y Cuello Uterino requieren que reconozcamos especialmente el enorme trabajo realizado por Lalcec Luz de Vida entidad para la cual pido este aplauso).

Continuaremos con un fuerte trabajo de concientización sobre la correcta y saludable manipulación de los alimentos. Profundizando el programa Brinkmann te cuida.

La castración y vacunación de perros y gatos. Como el control de la sanidad en los animales presentes en la ciudad y el campo son también tareas que hacen a la salud de todos los brinkmanenses.

Todas estas actividades nos muestran que la salud no es sólo consultorios o el hospital, sino que es necesario un trabajo en cada uno de los sectores de la población.

Pero si de Hospital se trata. También seguiremos trabajando para que nuestra población pueda aprovecharlo y sumaremos más servicios sanitarios al mismo.

Gracias al aporte de una vecina de nuestra ciudad, nuestro Hospital contará con un Aparato de Rayos x digitalizado. Debimos realizar modificaciones edilicias y algunas tareas extras para que en los próximos días la empresa proveedora de la digitalización instale el equipamiento.

– Hace escasos días el Hospital municipal incorporó dos oftalmólogas. Y seguiremos sumando profesionales. En un trabajo conjunto, con nuestro Hospital Regional Iturraspe, las autoridades provinciales, los municipios vecinos y los prestadores privados de Brinkmann y la región.

– Y podemos anticipar que, si todo sigue el rumbo emprendido, para el segundo semestre de este año 2025 vamos a tener las habilitaciones necesarias y estaremos en condiciones de comenzar con la prestación de cirugías menores y nacimientos en nuestro hospital municipal Dr. Saied Saleg.

– Nuestros elencos y talleres culturales, deportivos y educativos son una marca registrada. Por eso vamos a seguir ampliando la oferta para que más brinkmanenses del campo y la ciudad puedan disfrutarlos.

– Comenzaremos este mismo sábado con el ciclo Vamos al Teatro para que una vez por mes, tengamos una obra en nuestra ciudad (anticipando el comienzo del renovado curso de teatro con propuestas también para los más jóvenes y niños). Y del mismo modo pondremos en marcha el Ciclo de Cine “Luis Sandrini” para que todas las semanas nuestro teatrillo se ilumine con el séptimo arte.

– Hemos trabajado mucho en la renovación y mejoras del Teatrillo Municipal. Renovamos el sistema eléctrico, cambiamos el sistema lumínico, pusimos a punto su sonido y pantalla, cambiamos en su totalidad la alfombra y retapizamos y renovamos todas las butacas. Impermeabilizamos los techos y arreglamos las cargas, colocamos nuevo revestimiento en sus paredes y lo pintamos íntegramente.

Nos queda por delante la tarea de culminar el entrepiso de sus vestuarios nuevos y adaptar sus sanitarios para hacerlos accesibles. Y junto con eso, la ampliación de la Sala de arte Fernando Fader.

También trabajamos en la renovación de instalaciones del Centro Cultural Puni Frola, con la ampliación de los depósitos y la renovación de los sanitarios. Todo para dar mayor comodidad a nuestros elencos culturales.

Y por supuesto, seguiremos acompañando las citas culturales de nuestra ciudad como el Encuentro Nacional de Poetas que va en busca de su trigésimo cuarta edición, nuestro Festival Nacional del Humor y la Canción y la Fiesta de las Colectividades.

– Continuaremos trabajando para nuestras infancias, poniendo el foco especialmente en el acompañamiento social a las trayectorias escolares.

– Continuaremos con el Punto Mujer (Brinkmann fue incorporada a la Red de Municipios Inclusivos). Y ampliaremos el Brinkmann sin barreras.

– La digitalización de los trámites exige que estemos más atentos y ayudando a quienes tienen dificultades con este tema. Por eso pusimos en marcha, y lo continuaremos, el Punto Digital y pensando en nuestros Adultos Mayores, proyectamos la creación de un Punto Mayor. Que complemente la labor realizada dentro del Programa Provincial de apoyo gerontológico por el cual reciben especial atención nuestros adultos mayores y personas con diferentes dificultades.

Continuaremos con el trabajo de Acompañamiento a los estudiantes de niveles primario y medio, garantizando trayectorias educativas continuas y completas. Y promoviendo prácticas de alfabetización para estudiantes con dificultades.

Implementaremos más cursos de Oficio desde la Universidad Popular Brinkmann dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Y junto a todas aquellas instituciones que promuevan capacitaciones. De hecho, junto con la ong Mujeres con Oficios estamos inscribiendo en este momento para un curso intensivo de cerrajería.

En breve, a través de las CLE y acompañando la propuesta del Ministerio de Educación estaremos poniendo en Marcha el club de robótica, una iniciativa del gobierno municipal para todas las escuelas.

Brinkmann será más que nunca la ciudad educativa que necesitamos. A la oferta histórica de más de 50 años del instituto Manuel Belgrano, la educación superior de Brinkmann sumará más alternativas. Con la federalización de la Universidad Provincial y su llegada a la zona, nuestra ciudad educativa se potenciará y nuestro jóvenes y adultos podrán disfrutar de una oferta en educación superior a la altura de lo que demanda esta época.

Por último es un placer informar que ya se puso en marcha y en los próximos días será presentado el Centro de Estudios Históricos de Brinkmann, el que, junto con el Museo y el Archivo Históricos conformarán el polo histórico que cuidará, promoverá y hará conocer la riquísima historia de Brinkmann.

Continuaremos con todas las propuestas deportivas para todas las edades y todas las condiciones. En invierno como en verano.

Y seguiremos apoyando a los clubes de Brinkmann y a los deportistas independientes. Seguiremos y potenciaremos la Rifa de la Ciudad y el sistema de becas deportivas para las familias.

Brinkmann seguirá siendo sede de competencias atléticas (pasando a formar parte del calendario regional con las tradicionales pruebas de Reyes y de San Juan Bautista) y también ciclísticas. Y finalmente, pondremos en marcha la señalización de los circuitos rurales seguros para los ciclistas. Y ya que estamos en el campo, me permito un aparte para decir que en este año realizaremos un amplio trabajo de señalización vial e informativa en toda nuestra zona rural para que la gente del pueblo y nuestros visitantes tengan toda la información para recorrer la zona rural.

La construcción del polideportivo social aportado por nuestro gobierno provincial será el puntapié inicial para comenzar a dar forma al área deportiva en el parque central la que irá sumando equipamiento e infraestructura.

Tenemos el objetivo de que en los próximos meses los brinkmanenses encontremos novedades en el Camping municipal. Estamos trabajando en un proyecto de renovación y reorganización. Donde puedan convivir las actividades deportivas, educativas, recreativas, turísticas y culturales. Con la infraestructura y el equipamiento que se merecen nuestros visitantes y nosotros los brinkmanenses. Y por supuesto dándole a la sede Administrativa del Parque Nacional Ansenuza el marco que se merece. El desafío es grande, pero vamos detrás de él.

Los jóvenes no son nuestro futuro. Son un hermoso presente. Por eso, seguiremos trabajando por ellos y con ellos. Durante todo el año.

En tan sólo 5 meses, casi 200 personas provenientes de otras localidades pasaron por nuestro Museo Histórico. El número de visitantes no parece tan alto, sin embargo, refleja el potencial turístico de Brinkmann y su impacto en el desarrollo de la economía local. Por eso, vamos a seguir desarrollando el turismo.

En los próximos meses, junto con la terminación del mirador y la colocación de la señalética y el mobiliario habilitaremos el paseo del bosque Spirandelli (un espacio educativo que promueva el cuidado del medio ambiente y el conocimiento de nuestra flora y fauna).

También dejaremos habilitada la nueva oficina de informes en la Terminal (la que se encuentra en obras de renovación) y la nueva oficina de la Dirección de turismo (junto con la de Ambiente, aquí enfrente).

Y pondremos en marcha una serie de tres recorridos alternativos por los atractivos de Brinkmann. Recibiremos a nuestros turistas, les mostraremos las bellezas y riquezas históricas, culturales y naturales de Brinkmann y con eso generaremos más trabajo.

Eje 4: Desarrollo urbano ordenado y sustentable, con acceso a la vivienda y servicios de calidad

Uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión es garantizar un desarrollo urbano ordenado, planificado, sustentable y equitativo. Queremos que nuestra ciudad crezca respetando el medio ambiente y que todos los vecinos accedan a servicios e infraestructura de calidad, así como a oportunidades reales de acceso a la vivienda. Durante el 2024, avanzamos en esta dirección con acciones concretas que reflejan nuestro compromiso con una ciudad más justa y sostenible.

En materia ambiental, iniciamos un programa de recolección de aceite vegetal usado, en acuerdo con los comerciantes locales. Este esfuerzo no solo reduce la contaminación, sino que también promueve una cultura de responsabilidad ambiental entre los vecinos.

Además, plantamos (y cuidamos) 652 árboles en diferentes puntos de la ciudad, embellecimos y mejoramos el Cementerio Municipal, y realizamos mejoras en los paseos Ansenuza norte y sur y en todos los espacios verdes de la ciudad.

Logramos la carga de 20 bateas de neumáticos usados. Es decir, Brinkmann logró la reutilización de más de 160 toneladas de gomas.

La cicatrización del basural está en marcha. No es un proceso simple, sino cargado de complejidades que necesita del compromiso de todos (como lo estamos teniendo). No tener más basural a cielo abierto nos genera inconvenientes, pero sobre todo es una hermosa noticia para nuestra comunidad y para las próximas generaciones.

La prestación de servicios públicos a la comunidad es una tarea a la que el Gobierno municipal no renuncia. Y a pesar de las dificultades y lo que tenemos por mejorar seguimos cada día trabajando para que nuestra ciudad esté linda, ordenada y limpia.

Por eso, continuamos prestando el servicio de barrido de calles. El corte de pasto. No sólo en parques y plazas sino también en los espacios verdes domiciliarios. Es un servicio que casi ningún municipio presta, que cuesta dinero y trabajo, pero lo vamos a seguir brindando porque a todos nos gusta ver nuestra ciudad con el pasto corto y bien presentada.

Del mismo modo continuamos con la recolección no sólo de la basura domiciliaria sino también de los residuos voluminosos. Vamos a seguir con el esquema de sectores de la ciudad pero a partir de la semana que viene con un sistema de recolección diferenciada para que resulte más fácil su reciclado y disposición final.

Limpiamos los desagües urbanos para un mejor escurrimiento del agua, pero sería en vano si no garantizamos la salida hacia la zona rural. Por eso, con una inversión de más de 9 millones de pesos, dragamos casi casi 10 kilómetros de canales periurbanos para evitar tener problemas mayores ante grandes lluvias.

El cuidado de nuestros bienes, pero sobre todo de las personas es un compromiso diario. Por eso creamos el Área de Protección Ciudadana para que en ella converjan la Defensa Civil, la Inspectoría de tránsito y la Guardia urbana.

Conjuntamente con el resto de las instituciones que componen la Defensa Civil realizamos un gran trabajo de capacitación interna y externa. Coordinamos tareas con nuestro Bomberos Voluntarios, con Policía y con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos para dar respuesta a los fenómenos climáticos o a cualquier evento dañoso. La Junta de Defensa Civil trabaja cada día coordinando esfuerzos, capacitando y articulando tareas.

En materia vial realizamos una tarea constante de educación (con gran ayuda de las escuelas) y prevención en el tránsito. Haciendo una ciudad más segura y una comunidad más amiga de las normas y del tránsito ordenado y seguro.

Estamos renovando toda la señalética vial e incorporamos nuevo personal (con una evaluación previa y bajo el cumplimiento de requisitos que jerarquizan la tarea del agente de tránsito).

Del mismo modo procedimos con la Guardia Urbana. Sus 5 integrantes cursaron y aprobaron un diplomado universitario como requisito previo. La seguridad de los brinkmanenses está en manos de la policía (con quien trabajamos coordinada y ágilmente) pero es responsabilidad de todos.

En esta temática, además, pusimos en marcha los tres pilares de la seguridad ciudadana: el Proyecto de Desarrollo Institucional, el Centro de Monitoreo y la implementación de tecnología para la seguridad. Estas acciones reflejan nuestro compromiso con una ciudad más segura y ordenada.

Renovamos el sistema público de vigilancia poniendo en funcionamiento 20 cámaras (entre recuperadas y nuevas). Además de la puesta en funcionamiento de cámaras internas en las distintas áreas y dependencias del Municipio. Implementamos el sistema Ojos en Alerta acotado a un grupo de instituciones y actores locales, con el objeto de extenderlo a toda la comunidad.

En 2024 pudimos renovar el Escenario Luis Landriscina, y el Teatrillo Municipal según lo dicho.

Realizamos durante todo el año, pero especialmente en el tiempo de vacaciones, amplios trabajos de mantenimiento de edificios escolares.

Elaboramos y presentamos ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia el proyecto del Parque del Reciclado.

Pudimos poner en marcha, gracias a la ayuda del Gobierno Provincial y al compromiso de los vecinos la obra de Cordón Cuneta. Fueron 3 cuadras en Barrio Bertossi, una en Barrio Acceso Este y una en Argentina 2000. Además de la mejora del sector de calles Perú y Sabino Giaveno.

Llevamos adelante reformas en el Edificio Municipal. Reformamos y adaptamos un espacio para la puesta en marcha del Centro de Castraciones. Construimos una nueva oficina para el área de RR.HH. y están en marcha una nueva oficina para el área de Obras Públicas y catastro, reformas en la recepción y oficina de rentas, nueva oficina de procuración, y la adaptación de un espacio para la nueva oficina de Empleo, además de la construcción de un nuevo depósito en el Centro Cultural.

Con la puesta en marcha de la oficina de Obras Privadas, seguimos trabajando para el crecimiento ordenado de la ciudad cumpliendo con la normativa vigente. Y vamos a profundizar este trabajo de la mano del Colegio de Arquitectos y con la ayuda de los profesionales de la ciudad.

También retomamos la digitalización del Catastro Municipal para hacer accesibles los planos de Brinkmann a través de la plataforma MAPAS CÓRDOBA de Idecor con quien ya firmamos un convenio de colaboración. Y digitalizaremos todo el catastro de nuestros cementerios.

Construimos más Pasillo vereda en barrio Spirandelli y seguiremos con esta obra muy necesaria para los vecinos que viven sobre calles de Tierra.

Y precisamente, en estos días de lluvia valoramos más el trabajo de mantenimiento realizado en muchas calles de tierra (convertidas a ripio) y especialmente valoramos la necesidad de continuar con el mantenimiento y la mejora constante en aquellas a las que no llegamos. Mañana mismo y durante el fin de semana estaremos trabajando especialmente en las calles de barrios Bertossi, Spirandelli, San Jorge y Argentina 2000.

Durante el año pasado pudimos culminar y entregar 10 unidades del Programa Vivienda Semilla. Nos quedan por entregar 2 y vamos seguir gestionando más.

Del mismo modo pudimos retomar las obras del Sistema Habitar. Sanearlo económicamente y que vuelva a tener viviendas en construcción. El año pasado entregamos 6 unidades (las que tenían distintos grados de avance cuando se detuvieron por el golpe inflacionario del año 2023).

En este momento, el Habitar goza de buena salud. En este año ya entregamos 2 viviendas y antes de que termine marzo entregaremos 2 más. En este mes comenzamos otras 4. Son 8 las viviendas en construcción simultánea.

En Abril, el Concejo Deliberante tratará la nueva ordenanza y en el mes de junio Habitar volverá a tener sorteos para que más familias que siguen confiando en el sistema alcancen el sueño de la vivienda propia. Vamos a terminar el año con una vivienda entregada por mes. Y en el 2026 entregaremos 2 casas cada 30 días.

La cuestión de la vivienda es un tema muy sensible para todas las comunidades. Y ante un Estado Nacional que se desentiende de esta problemática, aquí está el Gobierno Provincial y los municipios haciendo el esfuerzo enorme para encontrar soluciones.

Para este 2025 ya estamos trabajando y mucho:

Vamos a concretar la primera parte del proyecto del Parque del Reciclado, con la zonificación y la disposición de emprendimientos destinados a la Economía Circular.

En el marco de Brinkmann Foresta ya estamos relevando los árboles faltantes en la ciudad. Y apenas el clima lo permita, comenzaremos con la plantación de los nuevos ejemplares.

La cicatrización del Basural a Cielo Abierto implica el diseño de acciones coordinadas con los actores involucrados. Estamos trabajando en eso y vamos a seguir para dar paso a un espacio que sirva para la economía local (a través del recupero y reciclado de materiales) y que le dé a nuestra ciudad un nuevo espacio de cuidado del ambiente.

Estamos renovando el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Desde la recolección a la disposición final. Necesitamos el compromiso y la colaboración de todos. La separación en origen, el compostaje domiciliario, sacar la basura correspondiente los días correctos, dejarla en el lugar adecuado, no tirar basura en los caminos rurales, en los baldíos o en los espacios públicos son acciones fundamentales, que sumadas al trabajo del municipio nos permitirán vivir en un ambiente mejor.

Vamos a seguir trabajando juntos con todas las fuerzas de seguridad, y especialmente con nuestra Comisaría. Allí instalaremos el nuevo Centro de Monitoreo de las videocámaras de vigilancia.

Las cámaras serán un elemento más de protección y formarán parte de los nuevos Corredores seguros para nuestras infancias. Se trata de un proyecto que ya estamos poniendo en marcha y que contribuirá al tránsito seguro de nuestros menores al salir y entrar de los clubes y las escuelas. Además del personal de seguridad y de tránsito habrá cámaras que monitoreen la zona, se tendrán en cuenta potenciales elementos de riesgo, estarán mejor iluminados, con veredas sanas, accesibles y señalizadas (y con ciclovías proyectadas). Con tránsito ordenado a favor del desplazamiento de los menores (en bici o a pie) y contarán con un patrullaje especial en los horarios de mayor concurrencia. Estos corredores seguros también se activarán para el caso de eventos masivos en lugares determinados.

Continuaremos con el trabajo articulado para convertirnos en una comunidad Resiliente (con escuelas, centros sanitarios, geriátricos e instituciones preparadas para situaciones de emergencia).

Vamos a seguir dotando de preparación y recursos materiales a nuestra guardia urbana y a nuestros agentes de tránsito.

– A través de la integración de las cámaras públicas y las privadas mejoraremos la detección, respuesta e investigación ante hechos delictivos.

Continuaremos con la renovación de toda la señalética vial (en las zonas urbana y rural). Y profundizaremos la educación vial para prevenir accidentes y fomentar actitudes preventivas y de respeto a las normas viales.

Vamos a continuar con la construcción de los badenes, las lomadas y las sendas elevadas. Sirven para disminuir la velocidad proporcionado más seguridad sobre todo en los sectores más complejos (zonas de escuelas y clubes o calles de mucho tránsito) pero además sirven para ordenar la ciudad.

El ordenamiento del tránsito se complementará con la construcción de rotondas en distintos sectores de la ciudad que lo requieran y en los que sea posible instalarlas.

El Cordón cuneta no se detiene. A las calles proyectadas y en obras en barrio Argentina 2000 le vamos a sumar la construcción del Cordón cuneta en toda la calle General Paz (en barrios San Jorge y Argentina 2000).

La culminación del cordón en Bv. Los piemonteses (con el cantero central) y la construcción de una obra que destaque el ingreso a Barrio Jardín y a nuestra ciudad desde el norte.

Para poder seguir construyendo cordón cuneta en Barrio Bertossi, primero debemos dejar listo el Bv. Alicia M. De Justo. Por eso en los próximos meses comenzaremos con la obra de duplicación del mismo con la construcción desde calle San Luis hacia el sur de la calzada del este. Iremos avanzando cuadra por cuadra para ir configurando el acceso Sur que nuestra ciudad se merece.

Simultáneamente seguiremos con el mantenimiento, bacheo y toma de juntas de las calles pavimentadas.

Estamos en este momento iniciando una pequeña obra de desagües cloacales aprovechando la obra en Barrio Argentina 2000. No es muy grande, pero más de 20 familias contarán con este servicio que le mejora la vida. Y nos proponemos seguir con esta obra, sobre todo en aquellos lugares en que técnicamente podamos avanzar, sin necesidad de construir nuevas estaciones de bombeo, para las cuales se requiere financiación externa.

Y si de obras se trata, la ampliación y mejora de las Escuelas será prioritaria, por ello hemos presentado ante el Ministerio de educación los proyectos de ampliación y refuncionalización del edificio de la Escuela Doña Anita donde ahora también funciona el Anexo del Ipemyt, y estamos presentando esta semana el proyecto para los nuevos baños del Ipemyt y presentaremos el proyecto para la reforma del Jardín 25 de Mayo.

Vamos a seguir construyendo pasillos vereda, cruces de calle y desagües para garantizar la circulación en todos los barrios.

Juntos elaboraremos el nuevo Código de edificación y de uso de suelo. Más moderno, para la ciudad de los próximos años, garantizando un crecimiento urbano ordenado y transparente.

Vamos a seguir trabajando para que antes de fin de año el Municipio cuente con un terreno del que puedan salir los lotes que les faltan a los brinkmanenses que quieren quedarse a vivir en esta tierra.

Aprovecharemos la estructura del Centro de Desarrollo Infantil (el que no pudo ser terminado porque se cortaron los fondos nacionales) para trasladar la Secretaría de Desarrollo Humano a Barrio Spirandelli, aprovechando el nuevo edificio y llevando más progreso al barrio. Y no sólo eso, en el edificio de la balanza de la vieja feria construiremos un polo cultural, social y una nueva plazoleta dotando al sector oeste y a la ciudad de un nuevo espacio verde. Si contamos con el apoyo de los vecinos nos comprometemos a hacer todo lo posible para que el barrio Spirandelli cuenta con la obra de cordón cuneta que resuelva de una vez por todas la evacuación del agua hacia el canal de calle Brasil.

En este espacio del FF.CC. donde nos encontramos continuaremos con el gran proyecto del Parque Central. En el galpón elevado, ya estamos trabajando en la nueva y definitiva sede (dejarán de ser nómades) del Concejo deliberante. También se habilitará un espacio de usos múltiples y las sedes de las direcciones de Turismo y de Ambiente, redondeando un nuevo paseo articulado con el Archivo Histórico y la plazoleta de la familia. Este espacio será complementado con las reformas que hagamos del pasaje de la Democracia en el marco de la construcción del Nuevo polideportivo. También la construcción de un nuevo depósito y cuerpo de baños en la manzana norte en la zona del tanque histórico (con la proyección de un paseo gastronómico) son tareas emprendidas con el convencimiento de que el predio del FF.CC. es un espacio para que todos los brinkmanenses podamos disfrutarlo y en eso seguiremos trabajando.

Con estas acciones y desafíos, seguiremos trabajando para que Brinkmann sea una ciudad ordenada, sustentable y con oportunidades para todos. Estoamos convencidos de que, con el esfuerzo de todos, lograremos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

CIERRE

Hemos repasado una serie de acciones que muestran que el compromiso que tomamos al comenzar el pasado ciclo de sesiones ordinarias y cuando asumimos en diciembre de 2023 lo estamos cumpliendo. Cumplimos promesas y asumimos nuevos desafíos.

Y nos volvemos a comprometer una y cien veces a la tarea de seguir haciendo una ciudad de oportunidades. Una ciudad de brazos abiertos y de diálogo constante.

Agradezco a los integrantes de las fuerzas políticas de oposición, por el respeto y la cordialidad en el trato, sin renunciar a sus ideas.

Somos la clase política, no la casta, ciudadanos de bien, con nombre y apellido.

Ellos son la casta, los que como el tero, cantan en un lado y ponen los dólares en otro, desvalorizando la palabra, desprestigiando la política. Los que no les importa la división de poderes o el funcionamiento de las instituciones, o hacen de sus recintos cuadriláteros de boxeo o sets de comedias televisivas; los que reprimen a quienes podrían ser sus padres o abuelos. De esos, no me siento orgulloso, de ustedes sí.

Porque ustedes, nosotros, en el municipio (o en cualquiera de las instituciones que hacen tan grande a Brinkmann), somos los que tratamos de cumplir de la mejor manera posible la enorme y maravillosa tarea que nos encomendó la sociedad. Nos toca gobernar este hermoso pueblo ciudad.

Gobernar es mucho más que Twiter o discursos agresivos. Gobernar es estar cerca de la gente. Trabajando cada día, cada uno desde su lugar para solucionarle sus problemas…

En definitiva, tenemos mucho trabajo por delante. Lo vamos a hacer si Dios quiere con el esfuerzo compartido, trabajando juntos. Porque no hay otra manera. La historia de esta bendita tierra así lo indica. Como lo hicieron los pioneros que pusieron la semilla, como lo siguieron haciendo quienes cuidaron la mies, como debemos hacerlo nosotros si queremos ver los frutos y como lo harán nuestros hijos y nietos.

Tenemos una misión: hacer cada día que nuestra querida ciudad sea el lugar que queramos elegir siempre. Los convoco a que juntos hagamos el esfuerzo, a que juntos abramos las puertas de los tiempos que vienen y dejemos entrar los nuevos aires. Los del progreso, pero también los de la tolerancia y la comprensión. Sin irritaciones, sin rencores, con el amor que se merece este lugar, con el respeto que nos merecemos sus habitantes. Muchas gracias.

