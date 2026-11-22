El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, aprobó el Calendario Escolar 2027, que establece un mínimo de 190 días efectivos de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario, con el objetivo de garantizar la continuidad de los aprendizajes y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes.

La medida, oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 197/2026, establece que las clases comenzarán el lunes 1 de marzo y finalizarán el viernes 17 de diciembre en las instituciones educativas de toda la provincia.

De esta manera, Córdoba ratifica su compromiso con el cumplimiento de los 190 días de clases, en línea con los acuerdos del Consejo Federal de Educación, y sostiene el tiempo de enseñanza como una prioridad para mejorar la calidad educativa.

La planificación también contempla las jornadas de formación docente, los períodos de evaluación y ambientación, y las actividades institucionales de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Las principales fechas del ciclo lectivo

Las actividades institucionales comenzarán el lunes 15 de febrero, con la reincorporación de docentes y equipos directivos.

Entre el 16 y el 18 de febrero se desarrollarán las jornadas de Formación Situada, destinadas a la planificación pedagógica y la organización del trabajo escolar.

Del 22 al 24 de febrero tendrán lugar los exámenes previos y libres equivalentes, mientras que los días 25 y 26 se realizará el período de ambientación para los estudiantes que ingresan por primera vez a los niveles Inicial, Primario y Secundario.

El receso escolar de invierno se extenderá del lunes 12 al viernes 23 de julio, con el regreso a las aulas previsto para el lunes 26 de julio.

Calendario para el Nivel Superior

En el Nivel Superior, docentes y directivos retomarán sus actividades el 15 de febrero, con jornadas de organización pedagógica previstas entre el 16 y el 18 de ese mes.

El Seminario de Ingreso a la Educación Superior se desarrollará del 1 al 31 de marzo, mientras que las clases de segundo, tercero y cuarto año comenzarán el 15 de marzo.

El receso invernal será del 12 al 23 de julio y la finalización del ciclo lectivo está prevista para el 26 de noviembre.

Instituciones de Régimen Especial

Para los establecimientos comprendidos en el Régimen Especial, el calendario establece el inicio de clases el 9 de agosto de 2027 y su finalización el 5 de junio de 2028.

En estos casos, el receso escolar se extenderá desde el 22 de diciembre de 2027 hasta el 6 de enero de 2028.

Con esta planificación, Córdoba define anticipadamente la organización del próximo año escolar, brinda previsibilidad a las familias, docentes e instituciones educativas y reafirma su compromiso con el cumplimiento del tiempo escolar y la mejora de los aprendizajes.