El Archivo Histórico Municipal realizó este miércoles por la noche la presentación del breve anecdotario «Curiosidades de la historia local», en el marco del 22° aniversario del Archivo.

Se trata de una producción gráfica realizada por la Comisión del Archivo Histórico y el personal administrativo con el asesoramiento de las profesoras Laura Frola y Soledad Ábalos.

El anecdotario recupera aportes de la historia local de distintas instituciones y empresas, y formará parte del material gráfico que hoy posee el Archivo.

De la presentación también participó el Sr. Eldo Chiavassa, quien compartió con los presentes su recorrido por el INTA y cuál fue el trabajo que, junto a la ingeniera Marcela Leiva, realizaron para clasificar el material donado por dicha institución al Archivo, tras el cierre de esa dependencia nacional.