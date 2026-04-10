Basquet: En los adelantos, ganaron El Ceibo y Sp. Suardi. Este viernes completa el resto

Por la 5ª fecha del Torneo Apertura de Basquet de la Morterense, El Ceibo se quedó con una valiosa victoria frente a Tiro Federal por 68-60.

En tanto, el miércoles en otro de los adelantos de la fecha, Sportivo Suardi derrotó de visitante a Devoto 71 a 50.

Partidos que completan este viernes 10

El Tala – Nueve de Morteros

Porteña – Libertad Sunchales

Unión San Guillermo – San Jorge

Centro Social – San Isidro

Posiciones

Sp. Suardi 9- El Ceibo 8- Tiro Federal 8- Unión San Gmo 7- Centro Social 7- Libertad Sunchales 7- El Tala 6- San Isidro 6- Porteña 5- Nueve de Julio 5- San Jorge 5- Devoto 5.