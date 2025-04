Basquet Femenino de Centro: Fin de semana con todas victorias. Intensa agenda deportiva

0 0

Todas victorias para Centro Social en su visita a Porteña Asociación en la jornada del sábado por la Liga Morterense.

U13: 62-12 (Maia Cerutti Carcano 18 puntos, Delfina Negri Varela 14, Martina Gaitán Voltolini 10).

U15: 72-27 (Frida Sacavino 15, Gianna Gatto Gandolfo 13, Alma Barbero 10).

U17: 100-29 (Lourdes Castro Ibarra 22, Emi Cesana 19, Lucila Foglia 12).

El domingo, también fueron victorias para las chicas del rojinegro en su visita a Universitario de Córdoba por el debut en la Liga Provincial:

U15: 102-9 (Frida Sacavino 19 puntos, Valentina Castellari 15, Angelina Clausen y Gianna Gatto 14).

U21: 62-40 (Daiana Palacios 19, Lourdes Castro 13, Mili Grant 10).

En la próxima fecha, Centro estará recibiendo a Instituto de Córdoba.

En básquet masculino, Centro visitó a Unión de San Guillermo por la fecha 4 del Torneo Apertura.

En primera división, fue victoria local por 68-52. Facundo Costamagna con 14 puntos y Francisco Bergesio con 13 fueron los máximos anotadores.

En categorías formativas, estos fueron los resultados:

U13: victoria de Centro 71-66 (Salvador Balbo 29, Genaro Maranzana 12).

victoria de Centro 71-66 (Salvador Balbo 29, Genaro Maranzana 12). U15 : victoria de Unión 53-51 (Iñaki Utrera 11, Agustín Enrico 10).

: victoria de Unión 53-51 (Iñaki Utrera 11, Agustín Enrico 10). U17: victoria de Unión 60-53 (Joaquín Salvay 14, Uriel Gigena 11).

victoria de Unión 60-53 (Joaquín Salvay 14, Uriel Gigena 11). U21: victoria de Unión 79-44 (Uriel Gigena 11).

En la próxima, Centro recibe a Tiro Federal de Morteros.

Además, la categoría Mini participó este domingo del tradicional encuentro “José María Buraschi” organizado por el Club Sportivo Suardi.

VOLEY

Por la fecha 3 del Torneo Apertura, el equipo de Primera División visitó el viernes por la noche a Social de Chipión, con victoria local por 3-0.

Por otra parte, el domingo, el polideportivo de Centro recibió el Torneo Interasociativo de Voley en categorías Sub 14, 16 y 18.

Participaron más de 20 seleccionados de las distintas asociaciones que conforman la Federación Cordobesa de Voley.

El voley rojinegro, como es costumbre aportó muchas jugadoras a los equipos de la Liga Morterense en las distintas categorías:

Magdalena García en Sub 14, Julieta Sella en Sub 18, y Josefina Casalis, Victoria Viano, Dalma Capello, Julia Sánchez y Olivia Rodríguez en Sub 16.

NEWCOM

Comenzó la nueva “Liga del Paraná”.

El newcom rojinegro viajó a dicha ciudad entrerriana con tres equipos de categorías +50 Femenino y +50 Mixto.

Resultados:

– “Ansenuzas”: 2 jugados, 2 ganados 2/0.

– Ave Fénix Negro: 3 jugados, 3 perdidos 0/2 – 1/2 – 0/2.

– Ave Fénix Rojo: 2 jugados, 1 ganado 2/0 – 1 perdido 0/2.

TENIS

En la jornada del sábado, los tenistas más pequeños de Centro Social estuvieron presentes en el Encuentro de Mini Tenis e Iniciantes de la Liga Litzo organizado por el club Tiro Federal de Morteros.

Junto a niños de clubes de toda la zona, nuestros pequeños de entre 4 y 12 años

Joaquín Gallegos, Bruno Barone, Guadalupe Gorosito, Gael Juárez, Julieta Merlini, Patricio Pronino, Pilar Marengo, Emilia Davico, Catalina Galoppo, Baltazar Balbo y Tomas Fontanini fueron quienes representaron al Rojinegro en esta divertida jornada Junto a niños de clubes de toda la zona.

PATÍN

El grupo competitivo del patín rojinegro junto a la profe Daiana Delribo, viajaron el sábado a Balnearia para participar de la primera clínica de “nivelación y perfeccionamiento en danza 2025”.

Esta capacitación estuvo destinada a técnicos y alumnos, organizada por la Liga LAPAC (Liga Amateur de Patín Artístico Córdoba).

