La primer semifinal del Torneo Asociativo de Primera División fue rojinegro. Centro recibió a Unión de San Guillermo por el juego 1 de las semifinales del Asociativo.

Amplia victoria rojinegra 97 – 23 para quedar a un paso de la gran fina.

De ganar el partido de revancha, que aún no tiene fecha confirmada, las chicas serán nuevamente finalistas de la competencia.

Por otro lado, la categoría U15 es finalista del Torneo Clausura.

Tras superar a Tiro de Morteros 93- 25 consiguió la clasificación a la gran final donde enfrentará al ganador de Libertad de Villa Trinidad y Unión de San Guillermo.