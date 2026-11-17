El equipo de Liga Próximo U21 de Club San Jorge, se consagró con la copa de bronce del Torneo Clausura de la Asociación Morterense, tras vencer a Porteña Asociación en el Polideportivo Santo.

El encuentro finalizó 76 a 66, con Mateo Ternavasio como máximo anotador del equipo, aportando 21 puntos.

De esta manera, los chicos cierran el campeonato de la mejor manera

CONTUNDENTE VICTORIA POR LA LIGA PROVINCIAL DE DESARROLLO

Por la sexta fecha de la Liga Provincial de Desarrollo, la categoría U21 de San Jorge logró una importante victoria en condición de local. En el polideportivo, se impuso ante Santo Tomás de Córdoba por 72 a 54, mostrando solidez y buen juego colectivo.

En el apartado ofensivo se destacaron Mateo Ternavasio, con 17 puntos, y Juan Borre, con 15, quienes fueron los máximos anotadores del equipo.

En la próxima jornada, San Jorge visitará al Club Centenario de La Puerta, en busca de seguir por la senda positiva.