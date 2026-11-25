El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, destinó $125.892.744,11 a la bonificación de tasas de interés de créditos otorgados al sector porcino mediante una línea de financiamiento del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

El beneficio alcanzó a 11 productores que concretaron 12 operaciones crediticias, por un monto total superior a los $3.070 millones. El financiamiento permite impulsar inversiones orientadas a ampliar y mejorar la capacidad productiva de los establecimientos porcinos de la provincia.

La bonificación provincial contempla una reducción de seis puntos porcentuales en la tasa de interés para los establecimientos ubicados en departamentos comprendidos en las regiones del noroeste y sur provincial, y de cuatro puntos para los emprendimientos radicados en el resto del territorio cordobés.

Esta herramienta permite reducir el costo financiero y mejorar las condiciones de acceso al crédito para el desarrollo de la actividad.

Financiamiento vinculado al valor de la producción

La línea de créditos en valor producto, impulsada por el BICE, permite financiar inversiones del sector porcino mediante un esquema de cuotas expresadas en kilos de capón. Los pagos se realizan en pesos, de acuerdo con el precio de referencia mensual de ese producto.

Entre los destinos previstos para los fondos se encuentran la adquisición de maquinaria y equipamiento, la construcción, ampliación y modernización de establecimientos productivos, y la incorporación de sistemas para el tratamiento de residuos y efluentes.

A través de esta política de bonificación de tasas, la Provincia acompaña el acceso al financiamiento y promueve inversiones que contribuyen a fortalecer la capacidad productiva, mejorar la infraestructura y consolidar el desarrollo de la actividad porcina en Córdoba.