Bioagroindustria y Rentas se reunieron con productores para explicar composición de Impuesto Inmobiliario Rural

0 0

Read Time: 2 Minute, 17 Second

Equipos técnicos del ministerio de Bioagroindustria y de la Dirección General de Rentas, se reunieron con productores rurales y entidades agropecuarias de Río IV, con motivo de explicar detalladamente la composición del impuesto inmobiliario rural.

El encuentro tuvo por fin esclarecer interrogantes en la interpretación del cedulón al comparar el impuesto bruto del año 2025 con el impuesto abonado en el año 2024 con descuentos incluidos.

En primer término, Sergio Ricci productor agropecuario de la zona de La Aguada expresó: “Pudimos aclarar nuestras dudas y corroboramos que el aumento, efectivamente, si es del 172.5%, la diferencia está ahí, el productor no tiene las herramientas y el conocimiento para poder sacar bien los cálculos”.

Por otro lado, reconoció que no se estaba analizando correctamente la descripción del cedulón y agregó: “Hay una serie de descuentos y topes que uno no tenía en cuenta, pero aplicándolos el aumento no pasa del 172.5%”.

“Me voy satisfecho, nos pudimos reunir y desde Rentas nos aclararon todo. Teníamos dudas sobre el vencimiento del pago anual que es el 10 de febrero, pero tenemos otros vencimientos: el diez de marzo, diez de abril y uno más el diez de mayo, como era anteriormente. Me parece que el monto es razonable con el año que hemos atravesado”, concluyó Ricci.

A su turno, el director de Infraestructura Agropecuaria explicó: “Estamos para evacuar estas dudas, y el principal tema que vemos es la comparación que hace el productor respecto de lo pagó el año pasado, y lo que le llegó este año para pagar, ahí se ha generado la gran confusión”.

“Hoy Rentas está presente para que el productor pueda ver y pueda comparar el impuesto bruto que pagó en el 2024 contra el impuesto bruto del año 2025. La información siempre está, y el gobierno de la provincia de Córdoba siempre ha estado con las puertas abiertas para evacuar cualquier clase de consultas”, remarcó Mugnaini.

La Dirección General de Rentas aclara que este año se incorporó como beneficio adicional un diferimiento excepcional en el pago del impuesto para que no exceda el 172,51% de la liquidación del año 2024, según la variación anual del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Asimismo se establece el beneficio del pago de la cuota única sin actualización hasta el 10 de mayo del corriente año y aquellos productores que por una situación crítica no pudieran pagar el tributo tienen la posibilidad de solicitar el diferimiento total del impuesto.

El valor así determinado, podrá reducirse de acuerdo a los descuentos que cada contribuyente acceda en virtud de su condición de contribuyente cumplidor (30%) o en caso de cumplir con las Buenas Prácticas Agropecuarias (5%).

VIDEO

Share Facebook Twitter

About Post Author Ruben

Happy 0 0 % Sad 0 0 % Excited 0 0 % Sleepy 0 0 % Angry 0 0 % Surprise 0 0 %