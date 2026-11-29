La Bolsa de Cereales de Córdoba presentó Biocom, el primer Mercado Electrónico Único de Biocombustibles de la Argentina. El Gobierno de Córdoba, a través de su Dirección Provincial de Biocombustibles y Bioenergías participó de la exhibición de la plataforma, además de avanzar en una agenda para incorporar el B30 en la obra pública provincial.

La presentación se realizó en la sede de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Córdoba, en el marco de la jornada “Biocombustibles en la infraestructura” organizada por su Comisión de Sustentabilidad. También participó la Cámara BioPyME, que reúne a pequeños y medianos productores de biocombustibles de la provincia.

Biocom está implementada sobre tecnología blockchain y suma herramientas que aportan transparencia, trazabilidad y previsibilidad a la comercialización de bioetanol, biodiésel y biogás. Además, permite explorar alternativas de negociación, subasta y formación de precios, para conectar de manera eficiente la oferta con la demanda.

La iniciativa representa un avance hacia un mercado más dinámico y competitivo. Llega en un contexto en el que diversificar la matriz energética y aprovechar los recursos productivos adquieren una importancia estratégica.

B30 en la obra pública

Durante la jornada también se trabajó en una agenda común para incorporar el biocombustible B30 en la infraestructura vial y en la obra pública. Entre los ejes planteados figuran incluir exigencias concretas de uso de biocombustibles en los pliegos y estimar el consumo de combustible de cada obra para darle seguimiento.

También se propuso anticipar la demanda de las obras proyectadas para 2027 y vincularla con la oferta disponible, para mejorar la logística, la previsibilidad y las condiciones comerciales.

Además, la Provincia presentó el Observatorio de Biocombustibles. Su propuesta es cruzar las estimaciones de consumo cargadas en Proyecta, la plataforma de gestión de la obra pública provincial, con las certificaciones mensuales de combustible. Esto permitirá contar con información verificable sobre los consumos reales y facilitar el seguimiento.

También se compartieron los lineamientos de un registro de consumidores de biocombustibles, vinculado a beneficios fiscales para flotas y vehículos.

Córdoba, protagonista en bioenergías

La provincia cuenta con capacidades concretas para impulsar esta transformación. Es la principal productora de bioetanol de maíz del país, con aproximadamente el 45% de la producción nacional y alrededor de 586 millones de litros anuales.

Además, dispone de capacidad industrial instalada para responder a una mayor demanda y de un entramado agroindustrial y tecnológico con potencial para seguir agregando valor a la producción local.

La jornada contó con la presencia del director Provincial de Biocombustibles y Bioenergías, Mariano Santillán; la presidenta de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Laura Passerini; representantes de la Cámara BioPyME, de CAMARCO Córdoba y de empresas proveedoras de combustibles.

El Gobierno de la Provincia promueve el desarrollo de las bioenergías como parte de una estrategia provincial que integra producción, innovación y transición energética. El objetivo es transformar las capacidades productivas en más desarrollo industrial, empleo y valor agregado para Córdoba, fortaleciendo el vínculo entre el sector público, el privado y el conocimiento tecnológico.