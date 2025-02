Brindan oportunidad para que adolescentes puedan retomar estudios y finalizar el secundario

0 0

El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba lleva adelante desde el año 2010 el Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria y Formación Laboral para Jóvenes de 14 a 17 años, que otorga el título de Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades y una certificación complementaria en Formación Laboral. En 2022 la propuesta se amplía y agrega una nueva titulación, el Bachiller con Formación Profesional, pudiendo elegir quienes ingresen al programa entre ambas titulaciones.

Este programa tiene como objetivo garantizar la inclusión en el sistema educativo de aquellos jóvenes que dejaron o que no iniciaron la escuela secundaria, ofreciéndoles una propuesta educativa diferenciada y a la vez equivalente en aprendizajes a la que ofrece la educación secundaria regular, para que puedan finalizar el secundario.

El PIT permite a los jóvenes que no estén cursando la escuela secundaria y se encuentren entre las edades de 14 a 17 años puedan empezar o retomar sus estudios, acreditando las materias ya aprobadas antes de abandonar el secundario.

La duración del cursado se estima en cuatro años para quienes no iniciaron aún el secundario, mientras que para aquellos jóvenes que dejaron el secundario, pero cuentan con materias aprobadas, la duración es menor y se determina en función de las materias que les quedan por acreditar.

A lo largo del cursado en el PIT, cada alumno puede avanzar acreditando correlativamente los distintos niveles de una materia o área de conocimiento, es decir promoviendo parcialmente los contenidos de la currícula en un diseño más flexible, sin repetir el año de cursado de una materia por no haber aprobado otras.

En el PIT los estudiantes se agrupan en pluricurso, es decir que en un aula se encuentran estudiantes de distintos niveles o trayectos de una misma materia. Por otro lado, la modalidad de cursado es presencial, con un requisito de asistencia del 80% a alcanzar en diferentes momentos del ciclo lectivo. Las titulaciones entre las que se puede optar son Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades y Bachiller con Formación Profesional según el sector productivo ofrecido en la escuela donde funcione este servicio educativo.

La Educación Profesional Secundaria ofrece un diseño curricular que integra la Formación General con la Formación Profesional, es decir, contenidos obligatorios con saberes técnicos y prácticas profesionalizantes. Quienes completan la totalidad del trayecto reciben el título de Bachiller con Formación Profesional especializado en disciplinas como programador web, operador informático, gasista, electricista, mecánico, herrero, gastronómico, entre otras.

Recuperamos algunos testimonios de egresados del programa en estos 15 años. “Ingresé porque no me había ido muy bien en los colegios anteriores. Cuando me enteré del programa no dudé en venir y acá me dieron una nueva oportunidad”, afirma Joaquín, egresado del PIT del Ipem 288 de Río Tercero. Elías, egresado del IPEM 92 nos cuenta: “El programa realmente nos ha servido muchísimo en la vida para concluir con una etapa de nuestra adolescencia para ya pasar a ser jóvenes profesionales y poder ser alguien con una etapa concluida como es la escolar.” Maximiliano, otro egresado del programa expresa: “encontré otra manera de pensar y ver las cosas acá en el PIT y me entusiasmé mucho más acá adentro. Fue otra forma de ir al colegio.”

El PIT cuenta con 83 sedes, situadas en establecimientos pertenecientes a escuelas secundarias y distribuidas en todo el territorio provincial. De ese total, 54 sedes cuentan con la titulación de Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades y 29 sedes cuentan con ambas titulaciones, sumando la oferta de Bachiller con Formación Profesional. Para saber dónde se ubica cada sede PIT hacé click en las sedes que encuentre mayor interés según la orientación que brinda cada una de ellas.

El Ministro de Educación Horacio Ferreyra sostuvo “esta alternativa formativa, le acerca a las/os adolescentes que han interrupido sus trayectorias por dos o más año retomar sus estudios secundarios y finalizarlos. Seguimos generando oportunidades, para que con esfuerzo como sostiene el gobernador Martín Llaryora, los jovenes puedan terminar sus estudios y continuar sus estudios e insertarse laboralmente. Hoy tenemos más de 2900 cursando en estos 83 servicios y pretendemos que aquellos que han interrumpido sus estudios puedan retormarlos. Es clave en el presente y para el futuro acceder a los aprendizajes fundamentales vinculados con la lengua, mateamtica y el mundo digital”.

Para lograr acceder a esta propuesta formativa, la familia o el/la joven pueden acercarse a la sede PIT más cercana a partir del 17 de febrero en el horario de funcionamiento de la sede PIT. Allí les comentarán de la propuesta y les informarán los requisitos para sumarse a la misma y comenzar a completar la escuela secundaria. También podrán dirigirse a la Coordinación General del Programa de Inclusión y Terminalidad situado en la calle Humberto 1° N°467 – 3° Piso de la capital provincial o comunicarse vía correo electrónico a la dirección equipotecnicopit@gmail.com.

