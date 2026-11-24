El gobernador Martín Llaryora participó el día sábado de una misa de acción de gracias presidida por el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, con motivo de la histórica visita del papa León XIV a la provincia, realizada los días 9 y 10 de noviembre.

La celebración religiosa tuvo lugar en el Parque del Chateau y fue convocada por la Arquidiócesis de Córdoba como un espacio de encuentro, reconocimiento y gratitud hacia todas las personas e instituciones que contribuyeron a la organización y el desarrollo de la visita apostólica.

Bajo el lema “Vivida con el corazón agradecido, nos volvemos a encontrar para celebrar la fe”, la ceremonia permitió revivir el espíritu de aquellas jornadas que movilizaron a miles de fieles y dejaron una profunda huella en la comunidad cordobesa.

El encuentro estuvo especialmente dedicado a reconocer el esfuerzo colectivo que demandó recibir al Sumo Pontífice, una tarea que requirió meses de preparación, coordinación y trabajo articulado entre la Iglesia, el Gobierno provincial, los municipios, las fuerzas de seguridad, los equipos de salud, los organismos de asistencia y numerosos voluntarios.

La presencia del gobernador Llaryora expresó el acompañamiento de la Provincia a esta celebración y el reconocimiento a quienes, desde diferentes responsabilidades, aportaron su compromiso para que Córdoba pudiera recibir al Santo Padre.

La visita de León XIV representó un acontecimiento de enorme trascendencia religiosa, social e institucional, que convocó a la comunidad en torno a un mensaje de fe, paz, solidaridad y encuentro.

En ese marco, la misa constituyó también una oportunidad para poner en valor el trabajo silencioso de miles de personas que participaron de los preparativos, los operativos de seguridad, la organización logística, la asistencia sanitaria y la atención de los peregrinos.

Una celebración para agradecer y renovar el espíritu de encuentro

La convocatoria estuvo inspirada en una reflexión del papa León XIV: “No hay mejor palabra que aquella única que es decir gracias”.

Ese mensaje sintetizó el sentido de la jornada: agradecer no solo por la posibilidad de haber recibido al Pontífice, sino también por la solidaridad, la vocación de servicio y el compromiso de una comunidad que trabajó unida para hacer posible su visita.

La misa permitió, además, renovar el espíritu de fraternidad y esperanza que acompañó la presencia del Santo Padre en Córdoba.

De esta manera, la celebración cerró simbólicamente una etapa de intenso trabajo y emoción compartida, dejando como legado el valor del encuentro, la cooperación entre instituciones y la capacidad de los cordobeses para unirse frente a los grandes acontecimientos.