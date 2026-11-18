Después de seis jornadas de competencia, finalizaron los Juegos Nacionales Juveniles y Adaptados Evita 2026, que reunieron a miles de deportistas de todo el país en la ciudad de Mar del Plata.

Durante los días de actividad, más de 7 mil jóvenes de distintas provincias compartieron escenarios deportivos, experiencias y desafíos, en uno de los encuentros más importantes del calendario deportivo nacional.

Córdoba estuvo presente con una delegación de más de 370 deportistas, quienes llegaron a esta instancia luego de superar las diferentes etapas clasificatorias desarrolladas en la provincia.

Los representantes cordobeses participaron en distintas disciplinas convencionales y adaptadas, demostrando el crecimiento del deporte provincial y el trabajo realizado durante todo el año.

En cuanto a los resultados, Córdoba consiguió un total de 82 medallas, distribuidas en 34 de oro, 22 de plata y 26 de bronce, una cosecha que refleja el desempeño de los deportistas en las distintas disciplinas.

De esta manera, Córdoba completó el podio nacional, detrás de Santa Fe, que se consagró tricampeona con 125 preseas, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que obtuvo el segundo lugar con 87.

Una experiencia que va más allá de las medallas

Los Juegos Nacionales Evita representan uno de los principales encuentros del deporte formativo argentino. Además de la competencia, constituyen un espacio de integración, aprendizaje y convivencia para jóvenes de diferentes puntos del país.

La edición 2026 contó con 38 disciplinas deportivas, de las cuales 31 fueron convencionales y siete adaptadas.

Para los representantes cordobeses, la participación fue también el resultado del trabajo que se desarrolla durante todo el año en clubes, escuelas, municipios e instituciones deportivas de toda la provincia. Estos espacios cumplen un papel fundamental en la formación de los atletas, acompañando sus primeros pasos en la competencia y brindándoles las herramientas necesarias para continuar creciendo.

Asimismo, este tipo de encuentros permite que muchos jóvenes tengan la posibilidad de representar por primera vez a Córdoba en una competencia nacional, conocer deportistas de otras provincias y sumar experiencias que contribuyen tanto a su desarrollo deportivo como personal.