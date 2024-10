Consorcios Camineros: El Gobernador entregó importante equipamiento

0 0

El gobernador Martín Llaryora realizó una entrega millonaria de equipamiento a los consorcios camineros de toda la provincia de Córdoba, en el marco del encuentro celebrado en Oliva para festejar el Día del Camino.

La reunión contó con la asistencia de representantes de los 286 consorcios camineros de toda la provincia nucleados en 19 regionales, donde además se llevó a cabo la asamblea anual ordinaria de la Asociación de Consorcios Camineros y Asociación Mutualista de Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba.

Los consorcios que funcionan a lo largo y ancho de Córdoba asumen el compromiso de la conservación de 58 mil kilómetros de caminos rurales, imprescindibles para la salida de la rica y vasta producción agrícola-ganadera de la Provincia.

Por ello, Martín Llaryora hizo entrega de maquinaria por un valor de 5.822 millones de pesos proveniente del Fondo de Desarrollo Agropecuario, mediante el Programa “511-000 Pavimentación, mejoramiento, conservación, sistematización y optimización de Caminos Rurales”.

Cada una de las 19 regionales recibió, además, un tractor y un camión 0km con caja metálica de vuelco bilateral con sistema hidráulico. También se entregaron 11 podadoras, 6 palas, 5 retroexcavadoras, 8 niveladoras y 1 desmalezadora.

Además, el gobernador anunció la entrega de $200 millones destinados a fortalecer el Fondo de Reequipamientos de la Asociación de Consorcios Camineros.

«Los buenos caminos acortan distancia, unen a los pueblos y nos permiten sacar la producción. Las obras de ustedes no son solo obras viales, son obras productivas. Sin los caminos de ustedes los chicos no llegan a las escuelas rurales, los colonos no pueden salir a atenderse en los hospitales. Sin los caminos de ustedes, la Córdoba productiva no sería una realidad», sostuvo el gobernador.

Llaryora agregó luego que «no podemos generar una Córdoba productiva si no estamos juntos. En Córdoba se puede pensar distinto, pero tenemos que trabajar juntos para que Córdoba no pare, y hoy más que nunca, ese es el desafío. Por eso el día del camino, es el día del camino es el día de la infraestructura».

Cabe destacar que hacía 14 años que no se producía una renovación tan importante del parque automotor, lo que implica una ratificación del compromiso de la actual administración provincial con la producción, el desarrollo y el progreso.

El fortalecimiento de los consorcios a través de la provisión de equipos se orienta en la decisión ya asumida por la Provincia de desarrollar obras de infraestructura y mejorar las redes existentes.

La idea es que existan caminos seguros y transitables para sacar la producción de distintos puntos geográficos hacia los puertos.

En la oportunidad, además, el gobernador anunció que incorporará en el presupuesto del próximo año una partida de 50 millones de pesos para cada consorcio caminero de la provincia, para que puedan invertir en renovar el equipamiento.

Al mismo tiempo, Llaryora insistió en su reclamo de eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias y alentó a generar una nueva Ley de Biocombustibles.

El Consorcio Caminero Único es una iniciativa pública-privada destinada a mejorar la transitabilidad de la red de caminos rurales de la Provincia de Córdoba, a través de mecanismos económicos y financieros que permiten su mejoramiento, pavimentación o enripiado.

Este tipo de obras se financia a través del Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario (FDA).

El 90% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural que paga el productor vuelve en obras vinculadas con el desarrollo de la producción y fortalecimiento de la cadena de valor agropecuaria.

En ese aspecto, el gobernador se comprometió a seguir destinando el 90 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural a obras de infraestructura del sector y destacó que «cada camino arreglado es un camino productivo, es un camino que hace claramente al desarrollo y a la vida de los cordobeses».

“Sé del esfuerzo que hacen porque muchos de ustedes son productores que aparte de producir se ponen al hombro el arreglo de los caminos y trabajando con las cooperativas van generando la infraestructura del interior, que son las venas productivas. Sin esas venas no pasa sangre, sin los caminos no llega nadie, sin los caminos no hay producción, no hay educación, no hay salud, no hay progreso”, añadió el mandatario cordobés.

Desde su creación, en 2019 hasta la fecha, se realizaron 32 obras, hay seis en ejecución; 345 kilómetros pavimentados y enripiados, y 116 kilómetros en ejecución.

El presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, Juan José Fabbri, destacó que “la provincia de Córdoba produce el 40% de lo que produce Argentina. Ese 40% pasa por los 58 mil kilómetros de camino que arreglamos. En Córdoba hay 2 millones de camiones que transitan como mínimo 10 kilómetros de camino de tierra para llegar a una ruta o a una planta. Y debemos seguir trabajando de forma conjunta para tener esos caminos en condiciones y que Córdoba siga siendo la Córdoba productiva que todos queremos que sea”.

A tu turno, José Luis Careggio, representante de la Mesa de Enlace, declaró: “En esta realidad del país tenemos que destacar la decisión de la Provincia de pasar los Consorcios Camineros al ámbito del ministerio de Bioagroindustria, y de esa manera tener un diálogo más fluido con la participación de todos los actores y entre todos buscar soluciones. Así es la forma de trabajar”.

Seguidamente, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso señaló que “el Sistema de Consocios Camineros de la Provincia de Córdoba es un orgullo para todos nosotros, para los cordobeses, único en el país, un ejemplo a seguir y en definitiva nosotros del Gobierno lo que siempre hacemos es agradecer y tratar de acompañar y fortalecer. Vamos a estar trabajando junto a los productores para asegurar que los caminos que sirven para sacar la producción puedan ser realmente caminos que puedan generar las mejores condiciones”

Mientras que el intendente de Oliva, Octavio Ibarra, valoró la inversión realizada por la Provincia en tiempos de crisis económica para que “de cada camino de los cuatro puntos cardinales de la provincia pueda salir la producción primaria del campo y venir a la zona urbana”.

