Córdoba es sede de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa

El gobernador Martín Llaryora asistió a la jornada de apertura de la 80 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que por primera vez se realiza en Córdoba.

El mandatario provincial dio la bienvenida a representantes de la prensa de todo el continente, convocados por una de las entidades más prestigiosas del ámbito periodístico, sin fines de lucro y dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en la ciudad estadounidense de Miami.

La actividad de este jueves inició en el salón Lugones del Hotel Quinto Centenario con el discurso del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien fue presentado por el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Rock.

El gobernador Martín Llaryora dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a la SIP por elegir a Córdoba.

“Es un honor tener aquí a grandes líderes del pensamiento y la comunicación, y especialmente de la defensa de la democracia. Para nosotros el compromiso de la libertad de expresión y la libertad de palabra, es un compromiso inalterable con los valores democráticos. Es imposible concebir a la democracia sin libertad de expresión” destacó Llaryora.

A continuación, el gobernador sostuvo que “Córdoba desde hace mucho tiempo viene creciendo distinto a la Argentina. En esos valores de crecimiento que venimos defendiendo están la división de poderes, el respeto a las instituciones, el trabajo público y privado y especialmente el respeto a la libertad de expresión”.

“En Córdoba no se proscriben periodistas, no se prohíbe la palabra y el gobierno no es dueño de ningún medio. Y todo eso genera el desafío de ser tamizado continuamente por la opinión del pueblo, por las instituciones y los medios de prensa” valoró el mandatario.

A su turno, el presidente paraguayo agradeció la invitación para ser parte de la asamblea de la SIP y expresó: «A pesar de que la democracia hoy está fuerte en América, sigue existiendo la persecución a la prensa en muchos lugares de nuestro continente. Por eso, hoy aquí hago un fuerte y sentido homenaje al periodismo en exilio, ese fenómeno que tenemos por culpa de gobiernos intolerantes, autocráticos, que he censurado y seguiré censurando en todos los foros que pueda».

Seguidamente, Rock valoró la posibilidad de “dialogar, escuchar y debatir los temas que nos preocupan a todos. Contar con la presencia del Presidente de Paraguay y el Gobernador de Córdoba es un signo de voluntad política para el fortalecimiento de la democracia en momentos complejos para la política continental”

80 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa

El encuentro se extenderá hasta el domingo, bajo el lema “Periodismo del presente, periodismo del futuro” y cuenta con la participación de reconocidos conferencistas, como Marty Baron, exdirector de The Washington Post, Jaffer Zaidi, vicepresidente de alianzas de noticias de Google y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, entre otros.

Está prevista la entrega del Gran Premio a la Libertad de Prensa, concedido este año al Periodismo en el Exilio, a cargo de Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior desde 1998 y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Según adelantaron los organizadores distinguirá a periodistas y medios de comunicación de América latina que fueron deportados o forzados a desplazarse o a emigrar “debido a la violencia, las amenazas y la persecución por parte de grupos criminales, funcionarios corruptos y gobiernos autoritarios”.

Durante las deliberaciones la SIP actualizará la Declaración de Salta sobre Libertad de Expresión en la Era Digital, que fue aprobada también en Argentina, durante la 74ª Asamblea realizada en la ciudad de Salta en 2018.

El nuevo texto buscará reflejar el compromiso continuo de la SIP con la libertad de expresión, frente a los desafíos de las nuevas tecnologías, y en especial de la inteligencia artificial.

Durante el evento, se entregarán los premios SIP a la excelencia periodística, en sus 13 categorías, con los que la organización distingue trabajos periodísticos de calidad producidos por reporteros y medios de comunicación del continente.

