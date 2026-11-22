Durante la campaña Córdoba Rosa 2026, APROSS realizó 34.890 estudios y consultas, llevando prevención y acompañamiento a mujeres de toda la provincia.

A través de esta iniciativa, en octubre pasado se efectuaron 18.943 mamografías y ecografías mamarias, lo que representa un crecimiento del 14,2 % respecto del mismo periodo de 2025. De ese total, 9.241 fueron mamografías, un 14,7 % más que el año anterior, y 9.702 fueron ecografías mamarias bilaterales, con un aumento del 13,75 %.

El resultado fue posible gracias al compromiso de la red de instituciones médicas y al recorrido de los dispositivos de APROSS + Cerca, que durante octubre acercaron controles, información y atención a distintas comunidades.

Detrás de estos números hay oportunidades para consultar, conocer cómo está nuestra salud y dar el siguiente paso cuando se necesita seguimiento o atención.

Más controles implican mayor oportunidad de cuidados.

La campaña permitió que las afiliadas que reunían las condiciones de acceso pudieran realizar sus consultas ginecológicas y estudios mamarios sin coseguro. Además, los estudios por imágenes pudieron hacerse sin pedido médico, facilitando el acceso a los controles.

Una red que acompaña

Como cada año, las instituciones médicas de la red de APROSS abrazaron Córdoba Rosa y acompañaron a las mujeres que se acercaron a consultar. Además de brindar atención, durante todo el mes organizaron actividades para conversar sobre prevención, compartir información y recordar la importancia de dedicar tiempo al cuidado de la salud. Ese trabajo cotidiano de los equipos de salud es una parte fundamental de la campaña.

El presidente de APROSS, Pablo Venturuzzi, destacó el aumento de los controles y el compromiso compartido con el Ministerio de Salud, municipios, comunas y prestadores. También remarcó que este esfuerzo continúa durante todo el año, acercando servicios a las localidades para que más personas puedan acceder a la atención cerca de sus hogares.

Estar cerca, en cada comunidad

Durante octubre, los mamógrafos móviles llegaron a Villa Carlos Paz, Laborde, Arroyo Cabral, Silvio Pellico, La Playosa, Italó, Jovita, La Carlota, Ucacha, Bengolea, Olaeta, Oncativo, Despeñaderos, James Craik y Carrilobo.

En Córdoba capital estuvieron en el Parque Sarmiento, el Hospital Ferreyra, la Plaza San Martín y los parques educativos Sureste y Norte. Los consultorios móviles también acercaron consultas ginecológicas a Adelia María, Sampacho, Alcira Gigena y Reducción.

La prevención continúa: dónde estarán los mamógrafos esta semana

Córdoba Rosa terminó, pero seguimos recorriendo la provincia para que más vecinas puedan hacerse su mamografía cerca de casa. Del 16 al 20 de noviembre, los mamógrafos móviles estarán en Santa Rosa de Calamuchita, General Deheza, Idiazábal, Ordóñez y el CPC Empalme de Córdoba capital.

Gracias al trabajo articulado entre APROSS y el Ministerio de Salud de la Provincia, la atención está abierta a toda la comunidad: pueden acceder mujeres afiliadas a APROSS, con otras obras sociales o sin cobertura de salud.

¿Quiénes pueden solicitar un turno?

Mujeres de 40 años o más.

Que no se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

Que no estén embarazadas, amamantando ni en tratamiento oncológico.