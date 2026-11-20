El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (DGEJyA), informa que continúan abiertas las preinscripciones e inscripciones escolares para el Ciclo Lectivo 2027.

De este modo, jóvenes y adultos podrán comenzar o retomar y finalizar sus estudios de Nivel Primario y/o Secundario en las Escuelas Nocturnas, CENPA, CENMA y CEIJA de la provincia de Córdoba.

Las preinscripciones están abiertas hasta el 14 de diciembre de este año, y las inscripciones definitivas deben realizarse en el centro educativo seleccionado, durante el mes de diciembre, o bien a comienzo del próximo año.

Pasos y requisitos para acceder a los diferentes niveles y modalidades de cursado:

Nivel Secundario: Modalidad Presencial

Se trata de una oferta educativa que permite cursar de forma regular en el centro educativo con el acompañamiento de las y los docentes y participar de las distintas actividades formativas.

Para realizar la preinscripción es requisito residir en la provincia de Córdoba, haber finalizado los estudios de Nivel Primario y ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año 2027. Las y los interesados podrán optar por realizar la preinscripción de forma:

Virtual: Completando el Formulario Único de Postulantes (FUP) “Preinscripciones Escolares 2027, accediendo con su cuenta de Ciudadano Digital (CiDi).

Presencial: Presentando en el CENMA o CEIJA en el que deseen cursar, la fotocopia de su DNI. Pueden consultar la ubicación y el horario de funcionamiento de los mismos en el Mapa de Centros Educativos Presenciales. Para completar la inscripción definitiva deben presentar: DNI, constancia de CUIL y certificado de finalización de estudios primarios, constancia de documentación o pase.

A comienzos del Ciclo Lectivo 2027, cada centro educativo se pondrá en contacto con las y los interesados para que completen el proceso de inscripción definitiva.

Nivel Secundario: Programa Combinada en Línea

Se trata de una oferta educativa que permite visualizar las clases, realizar las actividades y entregar los trabajos prácticos de forma virtual. Por este motivo, las y los interesados tendrán que contar con algún dispositivo tecnológico (PC o Notebook) o poder dirigirse a un punto digital para acceder al Aula Virtual.

Para realizar la preinscripción es requisito residir en la provincia de Córdoba, haber finalizado los estudios de nivel primario y ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año 2027. Para acceder, las y los interesados tendrán que completar el Formulario de Preinscripción.

A comienzos del Ciclo Lectivo 2027, cada centro educativo se pondrá en contacto con las y los interesados para que completen el proceso de inscripción definitiva de forma presencial.

Nivel Secundario: Modalidad Semipresencial

Se trata de una oferta educativa flexible que permite asistir a tutorías algunos días a la semana para resolver dudas, entregar los trabajos prácticos y rendir los exámenes finales.

Las inscripciones están abiertas durante todo el año, para realizarla es requisito residir en la provincia de Córdoba, haber finalizado los estudios de nivel primario y ser mayor de 18 años o cumplirlos en el año 2027. Podrán realizarla presentando en el CENMA o CEIJA en el que deseen cursar la fotocopia de su DNI, constancia de CUIL y el certificado de finalización de estudios primarios, constancia de documentación o pase. Pueden consultar la ubicación y el horario de funcionamiento de los mismos en el Mapa de Centros Educativos Semipresenciales.

Nivel Primario: Modalidad Presencial y Semipresencial

Las y los interesados podrán optar en cada Escuela Nocturna o CENPA por cursar de forma presencial, semipresencial o realizar tutorías para prepararse para rendir el Examen Libre.

Las inscripciones están abiertas durante todo el año, para realizarla es requisito residir en la provincia de Córdoba y tener 14 años o cumplirlos durante el año en el que inicia el cursado. Podrán inscribirse presentando en el centro educativo la fotocopia de su DNI y constancia de CUIL. Pueden consultar la ubicación y el horario de funcionamiento de los mismos en el Mapa de Centros Educativos de Nivel Primario.

Por consultas en general: podrán escribir un mail a educacion.adultos@me.cba.gov.ar, o bien completar el siguiente formulario: Formulario de consultas

Además pueden enviar un mensaje al WhatsApp al 3518039676 (respuestas automáticas), llamar al 351 4462400 int 2616, o bien consultar en Av. Colón 778 – PB, Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 08.00 a 18.00 h.