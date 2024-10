El Pte del Bloque de Legisladores Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano visitó Brinkmann

0 0

Como se anunciara, en la apertura de esta semana, el Pte del Bloque de Legisladores Hacemos Unidos por Córdoba de la Legislatura Provinica, Miguel Siciliano visitó Brinkmann. Previamente, en horas de la mañana lo hizo en Morteros, abordando una jornada destinada a jovenes estudiantes de los cursos superiores de las Escuelas Secundarias.

El programa se denomina «Democracia en el Aula», una jornada referida a «Participación y Democracia».

El encuentro que contó con la presencia de autoridades provinciales, y fueron recibidos por funcionarios del Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Maruricio Actis. La actividad se desarrolló en el Teatrillo, y fue muy animada, donde los jóvenes tuvieron una interesante participación, a instancias de lo propuesto por Siciliano.

Al finalizar, a las 17 horas, el Presidente del Bloque de Legisladores Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, junto al intendente Mauricio Actis y el legislador Gustavo Tévez* recibieron a los medios de prensa, en el Hall del Archivo Histórico Municipal (ubicado en el edificio histórico de la Estación del FF.CC.).

Además de hacer un balance de la jornada, abordó otras cuestiones vinculadas a la política Provincial y Nacional.

Agradeció el recibimiento al Intendente y autoridades, felicitó por el estado de la ciudad, y ponderó la labor que en materia legislativa lleva adelante el Legislador Tevez.

En cuanto a la actividad con los jóvenes expresó: «En estos encuentros, traemos lo que es el movimiento legislativo, como funciona, que es dar quórum, que son las leyes, que es el veto, cual es el rol del legislador, de que sirve un legislador en una ciudad o un departamento… uno cree que va a un lugar a enseñarles a los chicos, pero ocurre que ellos tienen mucho para enseñarnos a nosotros…porque no tienen filtro, te dicen lo que piensan, porque no se callan nada, porque no tienen tanto protocolo para decirte las cosas…

«Los jóvenes son lo que a su modo te dicen como atacar el problema de bulling, el problema de inserción laboral, de minorías religiosas o sexuales, sobre las problemáticas que hacer en el futuro…

«Muy contentos por la jornada que vivimos, los chicos y chicas se prestaron para la actividad, fueron legisladores por un día, salió realmente precioso».

