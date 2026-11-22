El Gobierno Municipal entregó en la mañana de este jueves las llaves de la vivienda de Paula Gonzalez e Iván Colombino, ubicada en calle Ernesto Gigena 59, del Barrio Juan Kuchen.

Con esta unidad, ya son 22 las viviendas entregadas desde el inicio de la gestión, cumpliendo el compromiso de la continuidad y fortaleciendo el sistema.

«El sistema Habitar continúa en movimiento, para que mas familias puedan acceder a su propia vivienda. El Municipio sigue demostrando que trabajando junto a la comunidad entera, puede seguir construyendo obras para toda la sociedad», aseguró el Intendente Mauricio Actis en su mensaje.

Este logro es posible gracias al trabajo conjunto, el esfuerzo compartido y la confianza de cada adherente en el sistema Habitar.

De esta forma, desde el Gobierno de la Ciudad seguimos #TrabajandoJuntos para que cada vez más vecinos puedan cumplir el sueño de la casa propia.