Federal A: Sp. Belgrano de San Francisco pasó de fase, y ahora viaja a Chubut

Con goles de Arriola y Flores, Sportivo Belgrano de San Francisco, le ganó a Gimnasia de Concepción del Uruguay por 2 a 0. De esta manera, la «Verde» accedió a la tercera fase de la Reválida del Torneo Federal A.

En el cruce Sportivo Belgrano será visitante en el primer cotejo y luego definirá en San Francisco.

Cruces

Sarmiento (LB) vs Estudiantes (SL)

Ciudad Bolívar vs Independiente (CH)

Santamarina vs Juventud Unida Universitario (SL)

San Martín (F) vs Olimpo

Villa Mitre vs Defensores de Belgrano

Sportivo Belgrano vs Germinal de Rawson (Chubut)

Argentino (MM) vs Camioneros

Kimberley vs Sol de América

Fuente: Diario Sports San Francisco

Foto: Facebook Club Sp. Belgrano

About Post Author Ruben

