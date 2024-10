Federal A: Sp. Belgrano de San Francisco, a pesar de ganar, quedó eliminado

0 0

Read Time: 45 Second

Sportivo Belgrano de San Francisco quedó eliminado del Torneo Federal A. Si bien el partido en su Estadio lo ganó 1 a 0, ante Germinal, no le alcanzó.

En el partido de ida en Rawson cayó 2-0, y la diferencia no le alcanzó.

Ahora tendrá un largo receso hasta la próxima temporada.

En Cuartos de Final la ventaja será de los tres que venían de las semifinales por el primer ascenso; Sarmiento de La Banda, Ciudad Bolívar y Santamarina de Tandil, junto a Villa Mitre de Bahía Blanca.

No quedan equipos provenientes de la Reválida, sino que todos los equipos estuvieron participando de la Fase Campeonato.

Uno de los ocho, jugará una final con un equipo de la B Metropolitana por un ascenso más a la Primera Nacional.

Cruces

Sarmiento vs Olimpo

Bolívar vs Germinal

Santamarina vs Sol de América

Villa Mitre vs Argentino de Monte Maíz

Fuente: Diario Sports San Francisco

Share Facebook Twitter

About Post Author Ruben

Happy 0 0 % Sad 0 0 % Excited 0 0 % Sleepy 0 0 % Angry 0 0 % Surprise 0 0 %