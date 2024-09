Fundación «Construirnos» entregó plan Casa+Lote al Señor Pedro Juárez

0 0

La Fundación, en su entrega Nº 17 del año 2024, elevó a 136 los planes dados en posesión en su trayectoria. Es un plan Casa + Lote que -con una construcción previa- la institución le ayudó a acceder al Señor Pedro Juárez y sobre la misma se ejecutó un plan que ya le pertenecía a quien es el titular de una de las empresas que trabaja para la fundación. Esta vez, terminó con sus propias manos lo que va a ser su propia vivienda. El bien se ubica en General Paz 1219, del Barrio Argentina 2.000

En representación de la entidad, concurrieron Federico Díaz (Presidente), la secretaria Beatriz Varesio, el tesorero Raúl Gagliardi, los directivos Juan Ferrer e Irma Poggi; los empleados administrativos Marcelo Masín y Araceli Díaz; y las arquitectas Daniela Alesso y Agostina Scotta. La municipalidad se hizo presente a través del señor intendente Lic. Mauricio Actis, la concejal Nancy Lanzetti y la Secretaria de Obras Públicas Arq. Analía Ledesma. Los medios de prensa cubrieron el acontecimiento que contó, por supuesto, con la asistencia el adjudicatario Pedro Juárez y sus familiares directos.

Por la Fundación hizo uso de la palabra Federico Díaz, quien expresó la confianza mutua que existe con Pedro Juárez, constructor permanente de planes de la institución y que -en este caso en particular- no construyo para otros, sino para sí mismo. La Fundación le permitió acceder a una casa antigua y aplicar el plan que Juárez disponía en la remodelación de la misma. Dijo que era un orgullo poder llegar a esa integración, no solo con los asociados sino también con los trabajadores en el sistema, en este caso de una empresa constructora de pequeña escala, pero lo suficiente como para edificar los bienes que promueve la institución.

Dijo que permanentemente van sucediendo hechos nuevos y auspiciosos, como este ejemplo y destacó que el crecimiento debe ser integrado. En algunas ocasiones se ayuda a la albañilería que opera para la fundación a acceder a nuevas herramientas de trabajo, que abonan con mano de obra, que es lo que demanda la organización. Es fruto de la buena interactuación.

Irma Poggi hizo entrega de las llaves a los titulares del flamante bien y, el directivo Juan Ferrer les proveyó un limonero, manteniendo la costumbre de regalar dicho cítrico a cada casa que se inaugura públicamente y que tiene como objetivo rescatar la tradición de nuestros mayores de tener plantas frutales en todos los patios de sus casas para contribuir al sano consumo familiar.

A continuación, los directivos de la Fundación: Diaz, Varesio y Gagliardi, en conjunto con las autoridades municipales Actis, Lanzetti y Ledema; y al señor Pedro Juárez, su esposa y familia, procedieron al corte simbólico de cintas. Finalmente, se efectuó un recorrido por la remodelada vivienda en la que se observaron las prolijas intervenciones que realizó el constructor para que se exhiba totalmente renovada, como si fuera una nueva construcción. La casa, muy amplia ya en origen, tiene tres dormitorios, comedor, cocina, sanitario y galería, en un lote de extensión importante, que les permitirá instalar nuevos servicios y construcciones.

En el transcurso del mes de septiembre, la fundación tiene previsto realizar una nueva entrega.

