Las categorías del fútbol femenino de Club San Jorge recibieron a Sportivo Belgrano de San Francisco por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Regional.
Con resultados positivos, las chicas tuvieron una gran jornada y lograron el pasaje a una nueva final.
Estos fueron los resultados:
PROMOCIONAL: ganó 4 a 0.
Goles: Luciana Valiente (2) y Corali Pérez (2).
INFANTIL: ganó 2 a 0.
Goles: Rocío Lezcano y Sofía Gauna.
JUVENIL: cayó 2 a 0.
SE VIENE LA FINAL
Juniors de Suardi será el rival en la gran final del Torneo Clausura. La localía se definirá mediante sorteo.