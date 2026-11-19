Las categorías del fútbol femenino de Club San Jorge recibieron a Sportivo Belgrano de San Francisco por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Regional.

Con resultados positivos, las chicas tuvieron una gran jornada y lograron el pasaje a una nueva final.

Estos fueron los resultados:

PROMOCIONAL: ganó 4 a 0.

Goles: Luciana Valiente (2) y Corali Pérez (2).

INFANTIL: ganó 2 a 0.

Goles: Rocío Lezcano y Sofía Gauna.

JUVENIL: cayó 2 a 0.

SE VIENE LA FINAL

Juniors de Suardi será el rival en la gran final del Torneo Clausura. La localía se definirá mediante sorteo.