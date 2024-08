Gobierno Municipal: Promueve el Turismo Social

Actualidad: Ferreyra encabezó encuentro de capacitación para Gobiernos locales de EducaciónCon perímetros inestables, controlan incendio en La Calera. Sigue el alertaMorteros: ONU Mujeres, compartieron conversatorioPoliciales: Robaron en cantina del frontón de San Jorge«Que no te pique»: Municipio de Morteros, presentó el programa contra el DengueLa fecha del Basquet en 1°, se juega de manera desdoblada. Tiro Federal le ganó a Centro SocialInvitan a visitar el «Refugio Canino» de MorterosMorteros: Finalizó instancia local de «Los Cordobesitos» con la disciplina fútbolGobierno Municipal: Promueve el Turismo SocialCongreso de Maíz: Legisladores firmaron declaración conjunta para modificar la ley de BiocombustiblesDía del ArbolAlerta: Continúa activo, incendio entre La Calera y MalagueñoLiga Morterense de Voley: Programa de partidos de la 1° fecha del Torneo «Clausura»Llaryora pidió en Congreso de Maíz «impulsar una nueva ley de Biocombustibles»Salud: Brindan curso sobre «Manejo Integrado de Vectores (Aedes aegypti)»Córdoba- Santa Fé: Llevan adelante proyecto de conservación de loros.«El Alma de Córdoba»: Buscan potenciar posición Internacional de la ProvinciaSábado 31: Vuelven los desafíos eSports CórdobaJuegos Paralímpicos París 2024: Entre los 70 atletas, 9 son Embajadores CordobesesLa cadena del Maíz, se da cita en CórdobaEstudiantes de Institutos de Formación Docente recibieron computadoras«Promos» y Municipio realizaron plantación de quebrachos blancos en el Acceso Sur a BrinkmannDirector del Ministerio de Cooperativas y Mutuales visita BrinkmannIECS Domingo F. Sarmiento: Incorporan elementos tecnológicosPoliciales: Concretaron allanamientos positivos por dos hechos diferentesLocalidades del Departamento San Justo, beneficiadas con fondos para obrasMorteros: Realizaron instancia del Programa «Los Cordobesitos» HandballBasquet Femenino: Centro Social juega la Liga Federal Formativa. Comienza la U17El Fútbol Femenino tuvo su continuidad con la disputa de la 5° fechaMundo San Jorge: Infancias FelicesPronósticos sobre la llegada de la Tormenta de Santa RosaFreyre: Recuperan motocicleta y detienen a un joven de 28 años. El allanamiento fue en BrinkmannCórdoba Turismo presentó nuevo producto: «El Camino del Olivo»Firmaron convenio de cooperación para desarrollar actividades culturales y educativasOlimpiada Cordobesa Matemática: Participaron 410 estudiantes, de 110 escuelas secundariasSiguen inscribiendo al Programa de Empleo+26Controlaron incendios forestales en el Norte de CórdobaDengue: Crear conciencia en la prevención de la enfermedad transmitida por el mosquitoEstadio Kempes: Sede de encuentro de «Copa Argentina», con simpatizantes de ambos equiposDefensa del Consumidor: Recomendaciones para hacer compras segurasTiro con Arco: Arqueros de Bertossi se destacaron en San Luis y resto de las actividades del findeArchivo Histórico Municipal de Brinkmann organiza Exposición por el «Paso del Tren»Municipio presentó el Programa de modernización «Muni Digital»«Morteros Capital de Ansenuza»: Organizan Maratón de Adultos, Jóvenes y KidsAlumnos de Escuela de Patín «Pasión sobre Ruedas» clasificaron para instancia ProvincialEl Brinkmanense Pablo Maldonado ganó el Desafío Morteros-Ansenuza27 de agosto: Día de la RadiodifusiónPadel con actividad en Damas y CaballerosDetuvieron a dos sujetos, que se dieron a la fuga por rutas 3 y 17. Tenían antecedentesINTA: Finalizó en Colonia Vignaud, capacitación sobre el aprovechamiento de propóleosRiesgo de Incendios Forestales en Alerta Extremo durante varios díasLey Yolanda: Empleados del Poder Judicial se capacitarán en materia AmbientalEcos favorables del Encuentro «Ideando Ciudades de la Educación»EPEC firmó convenios para construcción de 4 Parques Solares. Uno será en San FranciscoDesarticularon fiesta clandestina entre rutas 5 y 36. Participaban 5 mil personasBasquet U15 de Club San Jorge se quedó con la Copa de Plata en Torneo de San Jorge (Santa Fe)Federal A: Sportivo Belgrano logró una importante victoriaSe corrió la 8° fecha del CAM en Santa Clara de SaguierRealizan plantación de especies por el día del árbolMunicipio anunció puesta en marcha del Programa «Morteros Proyecta»Colonia Vignaud: Avanzan obras entre Municipio y Cooperativa de BrinkmannFamilia Piemontesa de Brinkmann participó de 3° Campeonato de Bagna Cauda en CórdobaEl 31 de agosto exhiben en el Superdomo de San Francisco, las Copas de la «Scalonetta»Ofrecen venta de tarjetas para la tradicional «Cena Millonaria» del Club Social de MilesiFarmacias de Turnos: Semana del lunes 26 de agosto al domingo 1 de septiembre de 2024Bioagroindustria: Inspecciones y controles para dar cumplimiento a normativas vigentes26 de agosto: Día Nacional de la Solidaridad en conmemoración a la Madre Teresa de CalcutaBrinkmann vivió otro fin de semana, con intensa actividad CulturalLiga Regional de Fútbol Zona Norte: El «Clausura» al rojo vivo. No hay nada definidoBoletín NecrológicoTurismo Pista en Rosario: Franco Nazzi se sobrepuso, y logró hacer podio en el 2° lugarLiga Provincial de Basquet: Buen cierre para Tiro Federal, Unión San Gmo y El TalaDía de las Infancias en el Estadio Kempes: Asistieron más de 45 mil personasPrograma Manos de la Agencia Córdoba Joven, recorre la Provincia. Visita al Dpto San JustoPresentaron el Plan Provincial de Fortalecimiento de Areas Naturales ProtegidasSalud Córdoba: Presentaron protocolo de acción por la viruela del monoPlan Provincial de Lectura: Previa del Festival de la Palabra 2024Gobierno de Córdoba participó en 7° edición del Congreso Innova Educa 21Educación: Crearon el Registro Provincial de ONGs socioeducativasISP Manuel Belgrano: Recibieron sus diplomas Egresados de las carreras 2023Boletín NecrológicoMultitudinaria Bicicleteada para homenajear al «Maligno» Torres, Campeón Olímpico CordobésFútbol Infantil: Se jugó la 5° fecha con una nueva edición del clásico BrinkmanenseNueva instancia de la Olimpíada Cordobesa de MatemáticaGobierno acompañará construcción de Museo del Rally «Jorge Raúl Recalde»Conversatorio sobre «Sistemas de acompañamiento a las trayectorias educativas de estudiantes con Discapacidad»Subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, visitó Córdoba«Programa Impulsá»: Arroyito y San Francisco participaron de capacitación en Economía CircularDestacada actuación de elencos en el Concierto Anual 2024 en BrinkmannEn el día del Lector, organizaron actividad en el Parque Central de BrinkmannBasquet Asociativo: Centro Social retomó la victoria. San Jorge no pudo ante NueveServicios Públicos retoma esquema de verano, de corte de césped por BarriosDirector de Turismo participó en Villa Concepción de El Tío, de reunión del Ente AnsenuzaINTA Brinkmann: Capacitación Apícola, Curso de Inseminación en Bovinos y Día del ArbolPersonal de Redes de la Cooperativa continúa con las tareas de iluminación en BrinkmannDieron a conocer detalles de Ordenanza referida a Pavimentación Urbana en MorterosBoletín NecrológicoMorteros: Realizaron etapa local del Programa «Córdoba Juega»Autoridades Municipales participaron de conversatorio «Ideando ciudades de la Educación» y otras gestionesSeptiembre: Mes de la Prevención del cáncer de cuello uterino. Lo anuncia LALCEC Brinkmann