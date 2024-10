Incendios: Ministerio de Ambiente presentó medidas para la restauración ecológica

0 0

Read Time: 2 Minute, 26 Second

El Ministerio de Ambiente y Economía Circular, a cargo de Victoria Flores, presentó una serie de medidas que apuntan a la restauración ecológica de los ecosistemas afectados por los incendios recientes.

El documento toma como referencia el protocolo elaborado por la Red REA – Nodo Centro, y entre sus ejes principales, incluye acciones que se deben evitar en el corto plazo, y aquellas estrategias que se proponen implementar para el mediano y largo plazo.

A través de esta iniciativa, la cartera ambiental apunta a aunar esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la estructura y el funcionamiento natural de los espacios que han sido dañados o destruidos por el fuego.

Dentro del corto plazo, hay una serie de intervenciones que están contraindicadas, con el principal motivo de permitir la cicatrización natural de las áreas: no ingresar caminando en grupos numerosos, ni con vehículos como todoterrenos, motos y bicicletas; no introducir ganado, ni remover restos de animales o árboles muertos.

Por otro lado, no se recomienda reforestar las áreas quemadas inmediatamente después de haber ocurrido un incendio.

El informe establece estrategias que sí se aconsejan para contribuir a la recuperación natural de la vegetación nativa, como cortar las plantas exóticas invasoras.

Aquí se sugiere planificar plantaciones de nativas en aquellos lugares cercanos a nuestras casas, en nuestro barrio, pueblos y ciudades. Esta medida, si bien no actúa directamente en las zonas quemadas, es una acción que aporta a la recuperación de la flora autóctona en el entorno cercano.

Recién en el mediano y largo plazo (después de los 10 años) se recomienda implementar acciones de conservación y restauración concretas, mediante la plantación de especies autóctonas, que deben ser nativas de la ecorregión donde se va a plantar, para conservar la identidad y la genética regional. Para esto, se tomará como referencia el ecosistema nativo más próximo del sitio quemado.

El documento también pone énfasis en la implementación de campañas de educación ambiental que generen instancias de intercambios de saberes y permitan brindar herramientas para involucrar a todos los actores sociales.

Se puede acceder al texto completo a través del siguiente link: Acciones para la Restauración Ambiental posfuego

Cómo ayudar a la fauna silvestre

Con respecto al cuidado de la fauna, el documento indica no molestar a los animales que se acercan a áreas urbanas y periurbanas luego de incendios; no atraparlos, ni dejarles comida. Sí se puede dejarles agua, teniendo la precaución de que las mascotas no puedan acceder a ese bebedero.

Es preferible intentar mantener a las mascotas dentro del hogar para que no ataquen a la fauna silvestre.

Si encontrás fauna dañada por los incendios podés comunicarte inmediatamente con Policía Ambiental al 0351 – 4420924 (llamadas) o por WhatsApp 351-3108709 (lunes a viernes de 8 a 20 h y sábado-domingo de 11 a 17 h). También podés dar aviso a la Patrulla Ambiental de la Policía de la Provincia al 0351- 4344163 (llamada).

Share Facebook Twitter

About Post Author Ruben

Happy 0 0 % Sad 0 0 % Excited 0 0 % Sleepy 0 0 % Angry 0 0 % Surprise 0 0 %