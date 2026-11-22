El Museo Histórico Municipal de Brinkmann inauguró la muestra «Manos que Hicieron Historia», la cual describe los oficios de la ciudad en la primera mitad del Siglo XX.

A través de fotografías, herramientas, objetos y testimonios, esta exposición invita a recorrer aquellas historias de trabajo, esfuerzo y creatividad, recuperando la memoria de hombres y mujeres que, con sus manos y saberes, dejaron una huella en nuestra historia.

La muestra permanecerá disponible durante las próximas semanas, para que la comunidad pueda apreciarla, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 19 horas, y domingos de 17 a 19 horas.