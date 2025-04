Liga Morterense de Voley: Intensa actividad en todos los niveles de competencia

0 0

La Liga Morterense de Voley, brindó un amplio informe sobre los resultados obtenidos en las diferentes categorías de la competencia. Se jugaron partidos durante todos los días de la semana, hasta el domingo.

INFORME

PARTIDO RECUPERADO DE LA 1RA FECHA:

Atl. Miramar vs Tiro Federal: miércoles 2 de abril – 10hs

Sub12: gano Tiro Federal 2-0 (25-14 y 25-4)

Sub13: gano Tiro 2-0 (25-12 y 25-9)

Sub14: gano Atl. Miramar 2-0 (25-17 y 26-24)

Sub16: gano Tiro 2-0 (25-15 y 25-22)

Sub18: gano Tiro 2-0 (26-24 y 25-15)



PARTIDO RECUPERADO DE LA 2DA FECHA:

Centro Social vs Porteña Asoc.: miércoles 2 de abril – 18hs

Sub12: gano Centro 2-0 (25-5 y 25-18)

Sub13: gano Porteña 2-1 (25-21; 10-25 y 15-7)

Sub14: gano Porteña 2-0 (25-13 y 25-18)

Sub16: gano Centro 2-0 (25-20 y 25-14)

Sub18: gano Centro 2-1 (25-11; 24-26 y 16-14)



PARTIDO RECUPERADO DE LA 3RA FECHA:

Porteña Asoc. vs Cultural La Paquita: martes 1 de abril – 19:30hs

Sub12: gano Paquita 2-0 (25-10 y 25-8)

Sub13: gano Paquita 2-1 (25-20; 22-25 y 15-12)

Sub14: gano Paquita 2-1 (12-25; 25-18 y 15-8)

Sub16: gano Porteña 2-1 (19-25; 25-17 y 15-13)



4TA FECHA:

9 de Julio vs Atl. Miramar: viernes 4 de abril – 17:00hs

Sub12: gano Nueve 2-0 (25-5 y 25-7)

Sub13: gano Nueve 2-0 (25-11 y 25-11)

Sub14: gano Nueve 2-0 (25-9 y 15-14)

Sub16: gano Nueve 2-1 (25-16; 22-25 y 15-7)

Sub18: gano Nueve 2-0 (25-17 y 25-15)



Tiro Federal vs Porteña Asoc.: sábado 5 de abril – 09hs

Sub12: gano Tiro 2-0

Sub13: gano Tiro 2-0

Sub14: gano Porteña 2-0

Sub16: gano Porteña 2-0

Sub18: gano Tiro 2-0



Social de Chipión vs Sportivo Balnearia: sábado 5 de abril – 10hs

Sub12: gano Chipión 2-0 (25-13 y 25-10)

Sub13: gano Chipión 2-0 (25-10 y 25-8)

Sub14: gano Chipión 2-0 (25-15 y 25-23)

Sub16: gano Chipión 2-1 (25-11; 16-25 y 15-12)

Sub18: gano Chipión 2-0 (25-12 y 25-21)



Torneo Apertura – Mayores Femenino .

9 de Morteros vs Cultural La Paquita: miércoles 02 de abril – 20.30hs

Gano Nueve 3-0 (26-24; 25-15 y 25-7)

Tiro Federal vs Porteña Asoc. B: viernes 04 de abril – 21:15hs

Gano Tiro 3-0 (25-21; 25-20 y 25-16)

Social de Chipión vs Centro Social: viernes 04 de abril – 21:30hs

Gano Chipión 3-0 (25-22; 25-20 y 25-23)

Porteña Asoc. A vs Unión de San Guillermo: a confirmar



Torneo Apertura – Masculino .

1RA FECHA:

Tiro Federal vs Sportivo Suardi: miércoles 02 de abril – 20.30hs

Gano Tiro 3-0

S.S.Devoto vs San Isidro Blanco: miércoles 2 de abril – 20.30hs

Gano S.S.Devoto 3-0

San Jorge de Brk vs La Figuneta: domingo 06 de abril – 18:00hs

Gano La Figuneta 3-1

El Tala de San Fco vs Porteña Asociación: viernes 4 de abril – 21:00hs

Gano El Tala 3-0



2DA FECHA:

S.S. Devoto vs San Isidro Rojo: miércoles 2 de abril – 22:00hs

Gano San Isidro 3-0

San Jorge de Brk vs El Tala de San Fco: domingo 6 de abril – 16:00hs

Gano El Tala 3-0

San Isidro Blanco vs Tiro Federal: viernes 6 de abril – 21:00hs

Gano Tiro 3-0

Sportivo Suardi vs La Figuneta: pendiente



Torneo Apertura – Maxivoley .

1RA FECHA:

Domingo 6 de abril en Tiro Federal – 9hs

CANCHA 3

PORTEÑA ASOC. 2 vs 0 TIRO FEDERAL

TIRO FEDERAL 0 vs 2 SAN JORGE

PORTEÑA ASOC. 2 vs 0 EL TALA

TIRO FEDERAL 1 vs 2 EL TALA

SAN JORGE 0 vs 2 PORTEÑA ASOC.

