Liga Regional de Fútbol confirmó que fecha del Torneo Campeonato, se juega el jueves 7

Lo dió a conocer la Liga Regional de Dútbol. Por razones de fuerza mayor, se convino el adelanto de la última fecha de la fase regular del Torneo Campeonato.
COMUNICADO LIGA SAN FRANCISCO.
COMUNICADO: ADELANTO de FECHA
PROGRAMACION ULTIMA FECHA
TORNEO CAMPEONATO
SE INFORMA A LAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN TORNEO CAMPEONATO QUE, LA
ULTIMA FECHA EN SU TOTALIDAD (POR DISPOSICION REGLAMENTARIA), SE DISPUTA EL
DIA:
JUEVES 07-11 en horarios: 3°: 20:30 – 1°: 22:30
TAMBIÉN Y POR DISPOSICION POLICIAL, EL PARTIDO CORRESPONDIENTE A CUARTOS DE
FINAL POR TORNEO CLASIFICATORIO ENTRE:
TIRO FEDERAL MORTEROS vs ATENEO JUVENIL ACCION SE DISPUTA EL DIA:
VIERNES 08-11 en horario: 1°: 21:00