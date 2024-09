Liliana Gonzalez en la Feria del Libro: «Dificilmente los chicos aprendan a leer y escribir, SI HEMOS CAMBIADO EL CELULAR POR EL CUENTO»

0 0

En una conferencia previa realizada con los medios locales, al hacer referencia a los VINCULOS FAMILIA- ESCUELA, la Profesional expresó que si le dejamos el tema de la lectura a la escuela (destacó la importancia de las Ferias de Libros), ya no puede con todo… ya le hemos pedido demasiadas cosas a la escuela… dificilmente los chicos aprendan a leer y escribir, SI HEMOS CAMBIADO EL CELULAR POR EL CUENTO, a la noche por ejemplo, o si se van a dormir con un celular y no con un cuento…

Hay una especie de pantalla que les está haciendo mucho daño a los chicos…

Sobre el Bullying

Hace pocas horas hubo un caso que se conoció en Córdoba, que le ocurrió a una nena… y me llamaban para preguntarme como puede ser que la Escuela no haga nada….. Primero, no se si la Escuela no hace nada… lo que si sé es que la Escuela sola, no puede hacer nada… se da en ese ámbito porque los chicos se encuentran todos los días en ese espacio… el bullying necesita tiempo , no es la burla que ocurre cuando pasás por la calle… el bullying es una burla sostenida en el tiempo, entonces ahí hay más condiciones para que ocurra…

PERO ALGUIEN QUE HAGA BULLYING, LE DIGA ALGO A UN DISCAPACITADO, A UN GORDO, O A UN MOROCHO, A UN POBRE, «ES ALGUIEN NO AMOROSO»…

Y ALGUIEN NO AMOROSO LO CONSTRUYO LA FAMILIA… NO LA ESCUELA…

Son temas DONDE HAY QUE COMPARTIR RESPONSABILIDADES….

