Ministro de Seguridad Quinteros cerró reunión del Convenio Policial Argentino 2026.

En el Centro de Convenciones Córdoba, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, junto al secretario de Seguridad Nacional, Martin Ferlauto, el Jefe de la Policía de Córdoba Crio. Gral. Marcelo Marín, y el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Lic. Iván Velasco, cerraron la I Reunión del Convenio Policial Argentino 2026.

En la ocasión, jefes de policías provinciales de todo el país y de fuerzas federales se reunieron con el objetivo de fortalecer la cooperación interprovincial en materia de seguridad pública, y para la suscripción de distintos convenios específicos.

Esta cumbre policial se realizó como antesala del Consejo de Seguridad Interior, que se realizará este lunes 16 de marzo en el Centro de Convenciones, con la presencia de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y los ministros de seguridad de las 23 provincias argentinas y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Durante la apertura, el jefe de Policía Marcelo Marín pidió un minuto de silencio a los presentes para rendir homenaje al Suboficial Principal Luis Alejandro Azabal, quien perdió su vida en cumplimiento de su servicio como policía de la Provincia de Córdoba.

Además, autoridades, jefes policiales de todo el país y de las fuerzas federales suscribieron una carta de condolencias expresando su más profundo pesar por el fallecimiento de Azabal, con un mensaje especial para sus familiares y seres queridos.

«Desde el primer día de nuestra gestión, y bajo las instrucciones del gobernador Martin Llaryora, comenzamos un trabajo serio, profesional y respetuoso tanto con el Ministerio de Seguridad Nacional, con las fuerzas federales y con nuestros pares provinciales, con la profunda convicción de que la paz y tranquilidad de los cordobeses y de los argentinos es una prioridad que debe anteponerse a cualquier diferencia coyuntural«, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

«Orgullosamente podemos decir que todo este trabajo conjunto ya se ve reflejado en cada una de nuestras provincias, que estamos marcando un camino y enviando un mensaje claro a la sociedad: nuestro país es y será territorio hostil para el narcotráfico y la delincuencia organizada«, cerró.