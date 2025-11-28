Morteros: Cierran los Talleres del Centro Cultural

El domingo 30 de noviembre, la Municipalidad de Morteros realizará el Cierre de los Talleres del Centro Cultural, Centros Vecinales y Políticas Sociales, con una amplia muestra de expresiones artísticas desarrolladas durante el año.

La actividad incluirá presentaciones de danza, canto, música con variedad de instrumentos, exhibiciones plásticas, fotografía, manualidades, artesanías, cerámica, tejidos y otras producciones culturales. También se entregarán certificados de participación y reconocimientos.

El evento se llevará a cabo en el Parque Central, en el sector del Ferrocarril, a partir de las 18 horas, con la participación de profesores y alumnos que compartirán los conocimientos y habilidades trabajadas durante el ciclo 2025.

Además, habrá una matinée para adultos mayores del Hogar Adela Sartori, sumando una propuesta recreativa especialmente pensada para ellos.

La comunidad está invitada a disfrutar una tarde llena de arte, creatividad y encuentro.