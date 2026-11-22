La Municipalidad de Morteros incorporó un nuevo camión barredor a su flota de vehículos, con una inversión de 230 millones de pesos, financiada a través de un crédito del Banco de la Provincia de Córdoba.

La nueva unidad, equipada con tecnología de última generación, permitirá ampliar la capacidad de limpieza y mantenimiento de las calles pavimentadas de la ciudad. De esta manera, Morteros contará con dos camiones barredores, lo que permitirá mejorar la frecuencia del servicio y avanzar hacia el objetivo de cubrir semanalmente la totalidad de las calles de pavimento.

Durante la presentación, el intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de continuar modernizando el parque automotor municipal y señaló: “Esta nueva barredora se suma a un plan de renovación de vehículos y maquinarias que comenzamos desde el inicio de la gestión, con la incorporación de palas cargadoras, un camión hormigonero, cuatro tractores, camiones compactadores y una motoniveladora”.

Asimismo, explicó que la nueva unidad trabajará junto a los equipos de barrido de arrastre y de ripio, ampliando las herramientas disponibles para el mantenimiento de los distintos sectores de la ciudad.

El intendente también señaló que el objetivo es llegar a cubrir semanalmente el 100% de las calles pavimentadas, aunque aclaró que algunos sectores podrían requerir previamente tareas de poda correctiva para facilitar el paso de las unidades.

Por otra parte, Demarchi adelantó que la próxima prioridad en materia de incorporación de maquinaria será una retroexcavadora, una herramienta fundamental para acompañar las obras de infraestructura vial, cordón cuneta, pavimentación y refuncionalización de canales.

Con esta incorporación, el Municipio continúa avanzando en la renovación de su parque automotor, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y mejorar las prestaciones que reciben diariamente los vecinos de Morteros