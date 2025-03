Nueve de Morteros confirmó su participación en el Torneo Amateur Formativo

0 0

En conferencia de prensa, fue presentada la participación de 9 de Julio de Morteros en el Federal Regional Amateur con las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

De la conferencia de presentación formaron parte Federico Devalli, presidente del Club, Martín “Raba” Dovis, coordinador de las inferiores, y Daniel Godoy, de la subcomisión de fútbol de inferiores, quienes resaltaron la importancia del certamen y destacaron el esfuerzo que se realiza para participar del mismo.

“Es un torneo de otro nivel y los chicos viven jornadas hermosas desde lo deportivo y lo social”, destacó Dovis. Nueve compartirá grupo con Belgrano, Peñarol, Unión de Oncativo, Alicia, Unión de Sunchales y Tiro Federal.

El torneo cuenta con cuatro zonas de siete equipos y la fase de clasificación se disputará en doce partidos.

Los enfrentamientos entre Nueve y Peñarol comenzarían, el miércoles 1 de abril, a las 13.

