Programa «La Democracia en el Aula»: Legislador Siciliano visitó San Francisco acompañado de Gustavo Tévez

El legislador provincial, Miguel Angel Siciliano, visitó San Francisco donde realizó un recorrido por establecimientos educacionales para promover la difusión del programa ‘La Democracia al Aula’, vinculada al funcionamiento de la Legislatura, con la determinación de sus roles y protagonistas, acciones y cómo se trabajan las leyes.

En esta ocasión, Siciliano estuvo acompañado por el legislador Gustavo Tévez, quien destacó la llegada de Siciliano a la zona con el compromiso de estar cerca de los intendentes e instituciones para recoger inquietudes.



La actividad estuvo vinculada al funcionamiento de la Legislatura, con la determinación de sus roles y protagonistas, acciones y cómo se trabajan las leyes.



“Nuestro objetivo con este programa es escuchar a la comunidad porque es haciendo esto que contamos con una visión real de lo que pasa en cada localidad” remarcó para luego señalar que en el marco de la llegada a San Francisco “vinimos a visitar al intendente Damián Bernarte a quien felicitamos por como se encuentra la ciudad, por la manera en que progresa y en esto estamos acá para ver cómo podemos seguir profundizando este trabajo en conjunto que tiene el gobierno provincial con la Municipalidad de San Francisco”.



Además agregó que el intendente Damián Bernarte “tiene una visión productiva y de progreso”, razón por la cual “sigue haciendo obras para beneficio de los vecinos” trabajando “en conjunto” con el gobernador Martín Llaryora “que también es hijo de San Francisco”.



“Estamos convencidos que hay que continuar con la fusión de dos gobiernos que, llevándose bien, hacen que la gente esté mejor”, agregó.



Durante el desarrollo de estas visitas, Siciliano rescató “la importancia de escuchar a los vecinos” para “contribuir en la construcción de la realidad territorial” señalando luego que “Córdoba tiene muchas realidades diferentes en sus distintos sectores” y para eso expresó que “es necesario que el gobierno se haga presente en cada localidad para escuchar a la gente”.



“El gobernador Martín Llaryora nos plantea en cada reunión de gabinete que los legisladores tenemos que estar presentes en cada realidad territorial, cerca de la gente, las instituciones, empresarios, trabajadores, jubilados, etc. No hay otra manera de gobernar bien que no sea estando cerca de la realidad en la que se está viviendo”.





Baja de la edad de imputabilidad



Por su parte, el legislador Siciliano fundamentó las razones por las cuales presentó hace unos días un proyecto de ley para impulsar la baja de imputabilidad de los jóvenes. “Instamos a los legisladores nacionales a tratar de manera urgente la baja de imputabilidad en el Código Penal porque entiendo que hay que bajar la edad para ser imputable a las leyes que conforman el Código Penal en la Argentina”.



Por otro lado, explicó que “hemos solicitado la creación de una mesa provincial conformada además por el Ministerio de Justicia, el de Seguridad, el de Desarrollo Humano y el Poder Judicial junto a legisladores de todos los bloques para modificar las leyes necesarias para que se termine la puerta giratoria en torno a los menores que infringen la ley pero además tratar al mismo tiempo la problemática social que tenemos en la Argentina y de la cual Córdoba no está exenta”.

