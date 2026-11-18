En el marco del Programa TransFORMAR@Cba, impulsado por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, se desarrollaron las Expediciones Pedagógicas 2026, una iniciativa que reunió a más de 5.500 docentes y directivos que participaron de esta instancia de formación docente, con certificación oficial de 20 horas reloj. Las actividades, organizadas y lideradas por los equipos de supervisión, contaron además con la participación de estudiantes y comunidades educativas de distintos puntos de la Provincia.

Al respecto, el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, destacó: “Las Expediciones Pedagógicas nos muestran que la transformación educativa se construye desde las escuelas, con sus docentes, estudiantes y comunidades. Compartir lo que cada institución hace, aprender de otras experiencias y reconocer los logros alcanzados es fundamental para seguir mejorando la educación cordobesa”.

Las expediciones se llevaron a cabo durante la segunda etapa del ciclo lectivo, hasta el 30 de octubre de 2026, y constituyeron espacios de encuentro, intercambio y reflexión colectiva en torno a las experiencias pedagógicas que las Escuelas Precursoras vienen desarrollando en sus procesos de rediseño institucional.

A través de estas instancias, se compartieron prácticas, se visibilizaron los aprendizajes construidos y se puso en valor el protagonismo de estudiantes, docentes y equipos directivos en la construcción de propuestas educativas situadas, orientadas a la mejora de los aprendizajes.

Atendiendo a las características y posibilidades de cada territorio, las expediciones se organizaron mediante diferentes modalidades de participación, priorizando los encuentros presenciales e incorporando, cuando las condiciones lo requirieron, instancias virtuales y formatos combinados. Esta flexibilidad permitió ampliar las oportunidades de participación y favorecer el intercambio entre instituciones de distintos contextos de la provincia.

En relación con el valor formativo de la iniciativa, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, expresó: “Lo valioso de estas Expediciones es recuperar el sentido profundo del encuentro entre pares para pensar la enseñanza. Cuando las y los docentes tienen el espacio para sistematizar y compartir lo que construyen cotidianamente en sus aulas, se enriquece la tarea docente y se fortalece una formación verdaderamente situada, para que el saber pedagógico circule y enriquezca a toda la Provincia”.

Las expediciones se constituyeron en instancias de formación docente en contexto, que promovieron el aprendizaje entre pares, el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva sobre las prácticas pedagógicas. Como parte de este proceso, se contempló la elaboración de producciones escritas colectivas con recomendaciones orientadas a la mejora y el fortalecimiento institucional.

En este sentido, Fabiana Maldonado, coordinadora de Acompañamiento a Escuelas Precursoras, señaló: “Cada Expedición Pedagógica permitió reconocer el trabajo que las escuelas vienen realizando y, especialmente, el valor de compartirlo con otros. No se trata solamente de mostrar experiencias, sino de generar espacios de diálogo, reflexión y construcción de recomendaciones que contribuyan a fortalecer las prácticas pedagógicas y los procesos de mejora institucional”.

Las Expediciones Pedagógicas reafirman el valor de compartir lo que sucede en las aulas, reconocer los saberes construidos en las instituciones y fortalecer una cultura de colaboración y aprendizaje entre escuelas, como parte de los procesos de transformación educativa que se desarrollan en todo el territorio cordobés.