Provincia entregó $1.500 millones, para potenciar Centros Ambientales de gestión de residuos

El gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de 1.500 millones de pesos a 43 municipios y 4 entes regionales para potenciar Centros Ambientales de gestión de residuos, avanzar en la cicatrización de basurales a cielo abierto y fortalecer la economía circular en todo el territorio provincial.

Los aportes provienen del Fondo Ambiental, que gestiona el Ministerio de Gobierno, del cual el 70 por ciento es aportado por la Provincia y el 30 por ciento restante por los municipios; y se destinarán a la mejora de la infraestructura y la compra de chipeadoras, prensas, trituradoras y otras maquinarias esenciales para gestionar de manera eficiente los residuos sólidos urbanos.

El gobernador valoró la decisión de invertir en materia ambiental en un contexto de crisis económica nacional, y ponderó el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios: “No es un tema de partidos o de conceptos, es un tema de decirle sí a la protección del ambiente. Los que se sumen al programa de economía circular son aquellos que hoy le están diciendo al mundo si queremos defender el planeta y lo vamos a hacer desde cada una de las comunidades”.

“El calentamiento global y sus efectos no se pueden negar”, sostuvo Llaryora.

El gobernador anunció, además, la ampliación del Fondo en otros 2.800 millones de pesos. «Necesitamos sumar más líderes. No me importa el partido, lo que me importa es que tengan la convicción de defender el ambiente. De esa manera convocamos a los líderes que no se presentaron en la primera etapa para que Córdoba encare nuevamente una política de avanzada ambiental”, sostuvo.

Esta acción permitirá, no solo disminuir el volumen de disposición final de desechos, sino también mejorar las condiciones de trabajo de recuperadores urbanos y contribuir de manera directa a la generación de empleo verde y al saneamiento ambiental.

La entrega de los fondos se realizó en el marco del lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de las Buenas Prácticas de la Economía Circular, que impulsa el Ministerio de Ambiente y Economía Circular.

Principales lineamientos del programa

-Gestión sostenible de los recursos, a través de la separación en origen para transformar los residuos en materia prima valiosa.

-Descentralización y regionalización, fortaleciendo a las localidades para eficientizar la logística y aumentar el valor de los materiales para la comercialización.

-Empleo verde, generando puestos de trabajo y oportunidades locales.

-Educación y promoción, implementando instrumentos de política ambiental para la concientización ciudadana.

-Articulación público – privada.

A través de esta iniciativa, la cartera ambiental apunta a la construcción y reacondicionamiento de centros ambientales para el tratamiento diferenciado de residuos; el impulso del reciclado y prácticas de economía circular.

El eje central del programa radica en la articulación entre el gobierno provincial y los gobiernos locales, y en la construcción de las alianzas estratégicas entre el sector público, el privado y el tercer sector, a través de métodos de participación y puesta en común.

El plan establece, al mismo tiempo, la creación y acondicionamiento de plantas de separación, y el relevamiento de los Basurales a Cielo Abierto que existen en la provincia.

Con el objetivo de estandarizar los procesos y las prácticas circulares, los municipios y comunas que adhieran al programa, podrán acceder a manuales de referencia acerca de la gestión sostenible de residuos, el compostaje domiciliario, la gestión de los rellenos sanitarios, la manipulación de residuos especiales, entre otras temáticas.

Además, la cartera ambiental pondrá a disposición de los gobiernos locales una plataforma digital para capacitar a sus equipos en materia de economía circular.

La ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, valoró el trabajo en equipo entre Provincia y Municipios que permite que se desarrolle este programa: “El ambiente no tiene jurisdicciones, es un problema general, y si no lo abordamos con la mirada de la regionalización a través de las comunidades, el impacto ambiental va a seguir siendo deficitario para todos».

“Desde el Gobierno de la Provincia tenemos que contagiarlos para que tomen dimensión de que este modelo de la economía circular genera empleos, es productivo, y hay que ocuparse de cómo gestionamos el residuo, cómo hacemos que quienes viven de la cadena productiva tanto de la recolección como de la producción puedan tener insumos de calidad, generemos empleo verde, y es un desafío que recién empieza», agregó Flores.

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó “la voluntad política de nuestro gobernador Martín Llaryora de seguir teniendo a la agenda del ambiente como una agenda de toda la provincia. Cuidar el ambiente es un derecho y un deber de cada uno de nosotros», y agregó que «este es un trabajo federal y mancomunado entre los gobiernos locales y el Gobierno provincial para encontrar las soluciones que los vecinos necesitan en cada uno de los puntos de Córdoba. Así pudimos llevar adelante este programa para mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio».

Articulación y trabajo conjunto con municipios y comunas, pieza clave de la política ambiental de la Provincia

La invitación al trabajo conjunto y el apoyo permanente del Gobierno de la Provincia de Córdoba fueron dos atributos destacados por intendentes y jefes comunales que ya se sumaron al programa.

Entre ellos, el intendente de Almafuerte, Rubén Dagúm, valoró el cuidado del medio ambiente por parte de la Provincia y señaló que «desde el espacio que represento, le agradezco Gobernador la pluralidad, porque estamos todos los partidos políticos y entendemos que los partidos se dejan de lado cuando tenemos un objetivo claro para mejorar”.

Mientras que su par de Sampacho, Franco Suárez, ponderó la decisión política del gobernador de poner en marcha este programa: “Los intendentes solos no podemos, porque este tema es de una escala muy grande. Y el acompañamiento de la Provincia es fundamental. Queremos seguir trabajando en conjunto para resolver los problemas de nuestra gente”.

El acto se llevó a cabo en el Centro Cívico de la capital provincial con la presencia del diputado nacional, Ignacio García Aresca; el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres Lima; el presidente del Ente Metropolitano, Rodrigo Fernández; el legislador Miguel Siciliano; e intendentes, intendentas, jefas y jefes comunales de las localidades beneficiadas: Alicia, Cosquín, Piquillín, General Cabrera, La Francia, Tránsito, Villa Valeria, Alpa Corral, Costa Sacate, General Levalle, La Para, Río Segundo, Ucacha, Almafuerte, Italó, Las Tapias, Sampacho, Villa Ascasubi, Altos De Chipión, Estación J. Celmán, Huanchillas, Mattaldi, Santa Catalina Holmberg, Villa Del Rosario, Calmayo, Etruria, Justiniano Posse, Nono, Comuna De San Lorenzo, Villa Fontana, Capilla Del Monte, Freyre, La Cruz, Obispo Trejo, San Marcos Sierras, Villa Hiudobro, Charras, General Baldissera, Oliva Tanti y Villa Santa Cruz Del Lago.

