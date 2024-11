Salud: Lanza campaña para sensibilizar sobre importancia del tratamiento oportuno de Hepatitis C

0 0

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales, junto con la Asociación Civil Buena Vida, lanza una campaña para sensibilizar a la población sobre la importancia del testeo, diagnóstico y tratamiento oportuno de la Hepatitis C.

Bajo el lema «Mitos de la Hepatitis C», esta iniciativa tiene como objetivo informar y llegar a aquellas personas con diagnóstico confirmado de hepatitis C que aún no hayan recibido tratamiento y a quienes no lograron curarse con las terapias previas.

Mariano Hurtado, coordinador del Programa Provincial de Hepatitis Virales, destacó la importancia de esta iniciativa: «La realidad ha cambiado. Con los nuevos medicamentos, la enfermedad se cura en 8 a 12 semanas, prácticamente sin efectos adversos, lo que ha transformado radicalmente el manejo de esta infección».

“Hoy en día, las tasas de curación de Hepatitis C son de 97% y la accesibilidad al tratamiento, está disponible a través de la salud pública, sin costo alguno para quienes no cuenten con obra social”, resaltó.

Además, y con el fin de llegar a un público más amplio, la campaña se articula con organizaciones sociales y la comunidad, con el objetivo de empoderar a la población sobre la importancia de testearse, tratarse y seguir los controles médicos correspondientes.

A través de estas acciones, el Ministerio de Salud de Córdoba y sus aliados buscan mejorar el acceso a los tratamientos y reducir la carga de la Hepatitis C en la provincia.

El primer paso: testearse al menos una vez en la vida

La Hepatitis C es una infección crónica y generalmente asintomática en sus primeras etapas, lo que puede llevar a que muchas personas no se den cuenta de que están infectadas.

Sin un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, esta enfermedad puede progresar hacia cirrosis hepática o incluso cáncer de hígado. Por eso, es importante el testeo serológico que permite hacer un diagnóstico temprano.

En casos de test serológico positivo se procede a confirmarse, para posteriormente acceder al tratamiento.

La principal vía de transmisión del virus es el contacto con sangre infectada, lo que puede ocurrir en situaciones como la realización de tatuajes, perforaciones, transfusiones de sangre, o tratamientos médicos y estéticos sin las medidas de esterilización adecuadas.

Por ello, es fundamental que las personas se informen y se hagan el test, como primer paso para prevenir complicaciones graves y garantizar su salud. Tanto el programa como la asociación realiza asesoramiento y atención con profesionales en forma gratuita.

Para consultas, el programa VIH/sida, ITS y Hepatitis Virales cuenta con el correo electrónico programaprovincialhepatitiscba@gmail.com; la vía WhatsApp 351-3461021 y teléfono fijo: 0351 – 4338919.

También pueden comunicarse con Asociación Civil Buena Vida de forma gratuita al 0800-220-0288 o por sus redes sociales: Instagram y Facebook.

Además, y en caso de querer acceder al test, las personas pueden acercarse a los diferentes centros de testeos con los que cuenta la provincia de Córdoba.

