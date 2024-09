San Francisco: Bernarte realizó balance de viaje de intercambio a Pinerolo (Italia)

0 0

Tras su viaje de intercambio cultural, educativo y productivo por Italia, el intendente Damián Bernate realizó un balance de todo lo logrado durante esas semanas, las cuales consideró como muy productivas, teniendo en cuenta todos los proyectos que trajeron para seguir gestionado y llevar a cabo con el objetivo mejorar la calidad de vida de los sanfrancisqueños.



En primer lugar, el mandatario se refirió al fortalecimiento del hermanamiento entre San Francisco con la ciudad de Pinerolo, la cual data del 22 de marzo de 1996. “La idea fue darle otro contenido al hermanamiento, mediante un nuevo propósito con este viaje. Coincidimos totalmente con la mirada del intendente de Pinerolo, Luca Salvai, donde además de fortalecer lo que dio origen a este vínculo, que tienen que ver con el mantenimiento de la cultura, de las tradiciones, del idioma, de la música, del bagaje cultural que trajeron nuestros ancestros aquí, debemos generar acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la gente”.





En ese sentido, Bernarte aseguró que se trabajó en la posibilidad de “intercambiar desde el presente mirando hacia el futuro, convencidos de que nuestra raíces históricas y culturales son la plataforma de sustento que nos permite trabajar en una agenda de desarrollo innovador y sostenible de nuestras comunidades. Debemos tener en cuenta, por más que nos duela, que nos encontramos atravesando un proceso inverso del fenómeno migratorio puesto que, en cierta medida, es nuestra gente la que emigra para allá”.





Considerando ese contexto, y luego de encontrarse con una vecina de la ciudad que actualmente reside en Pinerolo, donde se radicó para continuar con sus estudios universitarios, el intendente aseguró que se trabajó junto a su par italiano para generar propuestas que permitan, a quienes viajen a esa localidad del norte de Italia, para acelerar la tramitación de nacionalidad, acceder a capacitaciones y tener un acompañamiento institucional durante el tiempo que allí permanezcan.





Al mismo tiempo resaltó: “concretamente, lo que tiene que ver con la visión de por qué hicimos el viaje, la idea fue adelantarnos hacia lo que Argentina pretende ir. Uno ve que desde el gobierno nacional hay una intencionalidad de generar una economía abierta, de libre intercambio comercial, una cuestión que está en proceso por lo que quisimos hacer es ir y presentar a la ciudad con todo su potencial, desde lo educativo con la capacitación de recursos humanos y desde lo productivo que tiene San Francisco, ubicada en una zona fuerte económicamente y con un Parque Industrial modelo en el país y en Latinoamérica”.





”Lo que pretendemos es que, si las condiciones macro económicas lo permiten, los empresarios del Piemonte y del Friuli, vean a Argentina y específicamente a San Francisco como una opción para invertir, que sepan que acá estamos nosotros, y que tenemos mucho para ofrecer”.





Previo a ir desglosando punto por punto lo abordado durante la estadía en materia productiva y educativa, Bernarte resaltó que todo lo logrado y gestionado es gracias al trabajo en equipo por parte de la delegación que se conformó a partir de la iniciativa de la Asociación Civil Familia Piamontesa de San Francisco, “un trabajo coordinado presentando nuestra oferta de San Francisco Polo Educativo con UTN, con nuestra Secretaría de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva y el Parque Industrial con el Polo Productivo, cada uno cumpliendo un rol destacado en este intercambio”.



“El propósito es mejorar la oferta educativa en San Francisco”



En materia educativa, la hoja de ruta incluyó varias reuniones con instituciones y centros de formación con la posibilidad de generar convenios colectivos de trabajo que permitan maximizar los conocimientos especializados en diversas áreas.



“Viéndolo desde nuestro punto de vista, el propósito es mejorar la oferta educativa en San Francisco, para que cada vez haya más opciones y que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de quedarse y desarrollarse aquí. Es así que los convenios que firmó UTN con el Politécnico de Torino, con la propuesta de intercambio de docentes y alumnos es realmente muy alentador, eso es un hecho concreto que va a repercutir en el día a día de quienes asistente a nuestra Facultad Regional”.



Además, se concretaron múltiples reuniones en este sentido, entre ellas con la escuela de oficios de Frossasco “que nos sirve como parámetro ya que nosotros tenemos aquí el CEDER que funciona de manera similar. Estamos viendo que allí también hay una necesidad de capacitar en oficios, pero ellos son muy fuertes en cuestiones que tienen que ver con gastronomía y la verdad que nos interesa desarrollar aquí la gastronomía piemontesa, como otro punto atractivo de San Francisco Ciudad de Eventos”.



Pensando ese ese concepto de Ciudad de Eventos, se contactaron con el Instituto Prever de Pinerolo, una institución de nivel terciario que capacita en hotelería y gastronomía. “El ofrecimiento preciso con esta institución es que nosotros enviemos gente a capacitar allá o que vengan a capacitarse acá. Ver cómo se trabaja en la formación del personal hotelero y gastronómico, es otro punto a fortalecer, lo que nos llevó a plantearnos la posibilidad de desarrollar la gastronomía piamontesa en San Francisco, porque comida italiana hay en todo el país, pero del piemonte no y eso es un símbolo de identidad”.



Por otra parte, Bernarte explicó que con la Universidad de Torino se gestó la posibilidad de trabajar en primer lugar sobre cursos de capacitación de posgrado que tengan que ver fundamentalmente con la formación de mandos medios empresariales e industriales.



Como así también visitamos la “Instruzione Superiore Agrotécnica Arturo Prever de Osasco, donde nos interiorizamos sobre los programas y planes de estudios de este colegio técnico, público y gratuito con la intención de conocer sobre su vinculación con el entorno productivo local y regional y reflotar el vínculo que en anteriores misiones se llevó a cabo con nuestra IPEA N° 222 – «Agrónomo Américo Almes Milani».



Oportunidades para potenciar nuestro Polo Productivo



Con respecto a otra de las aristas fundamentales de este intercambio internacional, es el referido a fortalecer aún más nuestro sector industrial y productivo, considerando que varios integrantes de Confindustria (asociación que representa a las empresas manufactureras y de servicios en Italia) tienen inversiones en Argentina, por lo que se presentó al Parque Industrial San Francisco, como una alternativa de inversión considerando su desarrollo y productividad.



Frente a ello, Bernarte destacó el vínculo con el empresario Adriano Luci, lo que les permitió tener un mayor acercamiento con Confindustria Friuli, ya que es “una persona de influencia, que fue presidente de los friulianos en el mundo, fue presidente de Confindustria Udine, reconocido empresario que planteó claramente que aún con todos los vaivenes, Argentina es una tierra de oportunidades. Fue muy fructífero el ida y vuelta, y lo que más les llamó la atención sobre todo fue la dimensión de nuestro parque industrial, la cantidad de empresas allí instaladas y principalmente aquellas empresas vinculadas con procesos de sustentabilidad y energías renovables, lo que generó la posibilidad de que una delegación de Confindustria Udine venga a San Francisco en marzo del año que viene para conocer al respecto”.



Recordando además que Luci estuvo tiempo atrás visitando nuestra ciudad, por lo que conoce muy bien San Francisco, la provincia, el contexto nacional y “en ese sentido fue muy importante la gestión del agente consultar Fernando Lorenzatto. Quiero agradecer su generosidad por poner al servicio de San Francisco sus contactos y el fuerte vínculo que tiene con el Fruili en Italia”, dijo Bernarte.



Alternativas vanguardistas para el tratamiento de residuos sólidos urbanos



Uno de los ejes de gestión del intendente Bernarte tiene que ver con la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, cuestiones que también pudo tratar durante su recorrido, dado que visitaron el Polo Ecológico ACEA de Pinerolo, un centro moderno e innovador de un sistema integrado de gestión de residuos.



“Lo que vimos en el Piemonte también lo vimos en el Fruili, un tema que nos interesa mucho que es tratar de ver hacia dónde va el mundo con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el marco de un sistema articulado entre lo público, pero con fuerte inversión privada. Tuvimos la posibilidad de conocer como trabajan en torno a la generación de energía a través del tratamiento de residuos, fundamentalmente mediante procesos biodigestores, que es básicamente la quema del residuo, lo que a su vez permite que prácticamente no tengan más enterramiento de basura”.



“Mientras que en Udine pudimos ver procesos de enterramiento, de separación en origen y tratamiento diferenciado en el destino final, desde una perspectiva más sofisticada, ya que no sólo se trabaja en separar y clasificar, sino en que toda la actividad económica privada hace una fuerte inversión en las universidades, lo que termina generando desarrollos concretos para que las empresas trabajen ante el tratamiento de los olores y la verdad que ahí vi la vanguardia”.



Ampliar la oferta deportiva en ciudad



El deporte también fue uno de los puntos abordados durante este viaje, pesando fundamentalmente la posibilidad de ampliar la oferta deportiva en la ciudad.



“Hay un deporte olímpico que en San Francisco no se practica, que es esgrima, por lo que nos pusimos en contacto para encontrar alternativas de capacitación y que se empiece a desarrollar aquí, esta disciplina que de alguna manera mezcla la estrategia con la habilidad y la coordinación. Es así que, dentro del contexto de las Centros Locales de Educación donde la municipalidad empieza a intervenir dentro del sector educativo, la idea es poder transformarlo en un deporte que se practique en las escuelas y que genere una oferta mayor”.



En ese sentido, Bernarte comentó que se planea recibir la visita de un instructor en el tema, durante el receso invernal de Italia, para que pueda conocer nuestras instalaciones y se trabaje en la posibilidad de empezar con un nuevo deporte en la ciudad.



Por otro lado, “tuvimos un movilizador encuentro con los referentes de “ASD Nessuno Encluso”, un increíble proyecto que nació en Pinerolo y está financiado por la Juventus. Se trata de una iniciativa a partir de la cual el fútbol es una herramienta para la rehabilitación para personas con discapacidades, ofreciéndole las mismas oportunidades que a cualquier otro joven. Nos interiorizamos en su modelo de trabajo, porque creemos que estaría muy bueno poder replicarlo en San Francisco”.



Además, el intendente participó de un partido de fútbol a beneficio de personas con discapacidad, donde se desarrolló “un espectáculo que me sorprendió, impulsado desde un grupo de humoristas y youtubers italianos que realizan giras organizando partidos a beneficio y a través del intendente Salvai y la directora de Deporte, me invitaron a participar, un espectáculo que se televisaba, con tribunas repletas, con humoristas generaban mucha atención, todo fue un momento hermoso”, expresó.



Al finalizar el intendente Bernarte aseguró que se trató de un intercambio fructífero, del cual trajeron diversas ideas para replicar en la ciudad, numerosos contactos con los cuales trabajar en proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los sanfrancisqueños y el fortalecimiento de lazos a través del hermanamiento que permitirán trabajar en conjunto para maximizar el desarrollo de propuestas educativas, productivas, culturales y deportivas.

