El fenómeno meteorológico se registró durante la madrugada, con ráfagas de viento que alcanzaron los 140 kilómetros por hora. Entre el 80 y el 90% de la ciudad quedó inicialmente sin energía eléctrica. No se registraron víctimas fatales ni personas lesionadas. El Municipio desplegó un amplio operativo de emergencia y trabaja junto a Bomberos Voluntarios, empresas privadas y organismos provinciales para recuperar la normalidad._

El comité de emergencia, encabezado por el intendente municipal, Damián Bernarte, brindó un informe sobre la situación de San Francisco luego del fuerte temporal que azotó a la ciudad durante la madrugada, provocando importantes daños materiales en distintos sectores, caída de árboles, voladuras de techos y complicaciones en los servicios públicos.

Según explicó el mandatario, *la tormenta comenzó a formarse alrededor de las 3.45 y presentó características similares a la registrada el 15 de diciembre de 2018.* Se trató de una tormenta supercelular severa, de corta duración, pero con ráfagas de viento que alcanzaron una intensidad máxima de 140 kilómetros por hora.

Al realizar un primer balance de los daños, Bernarte informó que *“se contabilizaron numerosos árboles caídos, algunos sobre viviendas y edificios públicos, además de 29 voladuras de techos. No obstante, a medida que avance el relevamiento, esa cifra podría prácticamente duplicarse”.*

El sector más afectado fue el suroeste de la ciudad, aunque también se registraron importantes daños en las zonas sur y norte, especialmente hacia el este. Pese a la magnitud del fenómeno, el intendente destacó que no hubo que lamentar víctimas fatales ni personas lesionadas, aunque sí se registraron evacuaciones.

*En relación con el suministro eléctrico, indicó que entre el 80 y el 90% de la ciudad quedó inicialmente sin servicio.* Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) estimaron que hacia el final de la jornada estarían restablecidas todas las conexiones residenciales. Para ello, se encontraban trabajando diez cuadrillas, integradas por aproximadamente 50 personas, a las que se sumarían otras cinco cuadrillas de apoyo, principalmente para tareas vinculadas al tendido eléctrico.

*Un operativo municipal desplegado desde la madrugada*

Bernarte puso especial énfasis en destacar el trabajo del personal municipal, particularmente de la Secretaría de Servicios Públicos, cuyos equipos comenzaron a trabajar desde el momento en que se produjo la tormenta y continuaban desarrollando tareas sin interrupciones.

*“Las intervenciones se concentraron en despejar calles, garantizar la circulación vehicular, liberar los accesos a la ciudad y trabajar en la recuperación de los espacios públicos, plazas y sectores afectados”*, señaló.

El mandatario, además, agradeció el compromiso de los trabajadores municipales de las distintas áreas, de Bomberos Voluntarios, a quienes definió como la columna vertebral de la Defensa Civil local, y de los equipos de Prevención y Movilidad y de la Secretaría de Salud, que se encuentran realizando relevamientos y asistiendo a las familias afectadas.

Asimismo, reconoció la colaboración espontánea de vecinos que se acercaron para ayudar, informar sobre situaciones de emergencia y colaborar con la liberación de calles.

*Apoyo de municipios y del Gobierno provincial*

Durante el informe también estuvo presente el *secretario de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Augusto Pastore*, quien transmitió el acompañamiento del gobierno provincial ante la emergencia.

El funcionario aseguró que *“el Ministerio de Desarrollo Social se encuentra a disposición para asistir a las familias afectadas y, una vez completados los relevamientos de daños, se podrá avanzar con la ayuda económica correspondiente”.*

En ese sentido, señaló que la Provincia cuenta con un fondo de asistencia que se activa ante este tipo de situaciones, cuyos recursos llegan directamente a las familias damnificadas y se canalizan a través del municipio.

Pastore pidió especialmente a los vecinos que hayan sufrido daños que se acerquen a la Municipalidad para informar su situación y permitir que los relevamientos puedan completarse.

También destacó la intervención de EPEC para restablecer el suministro eléctrico y la disposición del Ministerio de Ambiente para colaborar con los recursos necesarios ante las demandas que surjan de la emergencia.

El funcionario transmitió además el respaldo del gobernador Martín Llaryora y aseguró que la Provincia acompañará a San Francisco tanto en la atención de las urgencias como en la etapa posterior de recuperación.

*Trabajo conjunto con empresas privadas*

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos explicó que el operativo comenzó inmediatamente después del fenómeno meteorológico y se organizó de manera coordinada con Bomberos Voluntarios. En una primera instancia, los bomberos concentraron sus esfuerzos en liberar los principales accesos a la ciudad, especialmente las rutas nacionales y provinciales, para garantizar el ingreso y egreso de vehículos.

“Desde Servicios Públicos se convocó al personal municipal y se conformaron equipos de trabajo que comenzaron a intervenir una vez que las condiciones permitieron circular con mayor seguridad. También se trabajó junto a la Guardia Urbana en el relevamiento de los sectores más comprometidos, priorizando las situaciones de emergencia, como viviendas con techos volados, aberturas dañadas y posibles riesgos para las personas”, explicó Salvático.

El funcionario detalló además que *se conformaron nueve cuadrillas de empresas privadas, que aportaron maquinaria pesada, camiones, cargadoras y personal especializado con motosierras para colaborar con el retiro de árboles y ramas.*

*A su vez, más de 17 cuadrillas municipales, integradas por trabajadores de distintas áreas y secretarías, se distribuyeron en diferentes puntos de la ciudad.*

Las empresas privadas fueron destinadas principalmente al sector suroeste, incluyendo los accesos al Parque Industrial y los barrios de esa zona, mientras que el personal municipal organizó sus intervenciones en el resto de San Francisco.