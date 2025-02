San Francisco: Venta de entradas en la Rural, y como novedad la «cantina digital»

0 0

La organización del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción comunica que, en función de la demanda de entradas al evento, el viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de febrero, la venta de entradas presencial se trasladará al predio de la Sociedad Rural San Francisco en los siguientes horarios:

*Viernes 13 de 9 a 13 y de 17 a 21 horas.

*Sábado 14 y domingo 15 de 9 a 13 y de 17 a 2 de la madrugada aproximadamente.

Novedades

La 22° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción presenta una serie de novedades destinadas a generar en el público una experiencia inolvidable.

Además de la atractiva grilla de artistas, la implementación de un sector VIP o la ampliación de la oferta gastronómica, conexión de internet 5G y el Asistente Virtual Inteligente (AVI), entre otros, el festival será el primero en contar con una cantina digital, permitiendo de esta manera una agilización en la compra de bebidas.



La cantina digital es una iniciativa elaborada por la empresa ‘Tuplatea’ que ya la viene implementando en los bailes de la Sociedad Bomberos Voluntarios.



Roberto Arriola es uno de los socios de la firma quien brindó detalles acerca del funcionamiento de la cantina digital que ya se encuentra habilitada para que el público que asista al festival pueda hacer las compras de las bebidas que se van a consumir en el evento.



El éxito de este mecanismo se demostró con los más de mil tickets que el sistema ya registró hasta el momento en la previa del festival. Además, se comercializaron un promedio de cuatro consumiciones por cada persona que compra.



Un detalle a tener en cuenta es que las compras de bebidas son válidas para consumir en cualquiera de las dos noches del evento. Igualmente habrá personas asignadas a despejar cualquier tipo de dudas sobre el funcionamiento del mecanismo de expendio de bebidas a través de la cantina digital.



Arriola explicó que “esto surgió a partir de detectar que la gente busca cada vez más facilidades a la hora de comprar y notamos que había un cuello de botella que se produce en la barra al momento de pedir una bebida porque había un montón de personas queriendo sacar un ticket y terminaban desistiendo. Hemos medido que el tiempo que cada persona emplea en sacar un ticket está en un promedio de 27 minutos y de esta manera se simplifica la venta y la comercialización previa al evento”.



“De esta manera, el sistema permite que haya tantas cajas como personas tengan la aplicación para leer el código QR que tenga el cliente. Así se simplifica la venta en el lugar y la que se hace anterior al evento porque la gente ya puede comprar la bebida, previo al festival y la consume en cualquiera de los dos días que dure el mismo”, agregó.



Durante las dos noches se distribuirán carteles en todo el predio de la Sociedad Rural San Francisco con un código QR que permitirá al usuario ingresar de manera directa a la aplicación.



Recordó también que esta será la primera vez que se ponga en marcha en un festival. “Estamos convencidos que será todo un éxito ya que permitirá agilizar la atención del público”.



Las barras están a cargo de Bomberos Voluntarios. Para ello, el interesado en utilizar la cantina digital debe ingresar al Instagram de Bomberos San Francisco @elgigante.de.bomberos o bien en el sitio web www.gigantedebomberos.tuplatea.com . Allí, la persona que entra se encontrará con un organizador de bebidas, con alcohol y sin alcohol; una carta completa de productos, el stock disponible y el precio de cada uno. Un elemento importante a tener en cuenta que la compra on line de las bebidas utilizando la cantina digital no tiene ningún costo adicional.



Una vez que ingresa a la cantina digital el cliente selecciona el tipo de bebida y la cantidad que desea, se agregan al carrito y finalmente abona la compra.



El pedido seleccionado se puede pagar por Mercado Pago, tarjetas de débito y crédito, permitiendo una amplia gama de opciones para realizar la compra vía on line.



“Dentro del aplicativo hay un punto llamado ‘Mis Tickets’ donde se encuentran todos los tickets de las bebidas que se compraron, ordenados desde la última a la primera compra, una imagen y el producto que adquirió y el botón de ‘Descarga’. Una vez que se presiona el botón se abre el QR correspondiente que es leído por la persona que se encuentra despachando las bebidas”.



El entrevistado explicó que a través de la cantina digital “se busca agilizar la venta de bebidas y que la gente tenga mayor facilidad a la hora de comprar, permitiendo pagar con tarjetas de crédito, débito, etc”.



Beneficio ecológico

Entre otras ventajas de implementar este mecanismo se cuenta un notorio beneficio en el cuidado de la ecología y el medio ambiente. Esto es así ya que Arriola recordó que “comprar un ticket genera una huella de carbono de 12,5 kilos por cada ticket mientras que comprar dos tickets de manera digital permite evitar la tala de nueve árboles jóvenes en la huella de carbono”.

