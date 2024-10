San Jorge le ganó a Porteña en Basquet. Intensa agenda en el resto de las disciplinas

0 0

El Basquet Asociativo tuvo un adelanto en la noche del jueves. San Jorge de Brinkmann recibió la visita de Porteña Asociación, con victoria «Santa».

El resultado final 90 por 83.

Los goleadores de la noche fueron Franco Scarafia con 24, Oscar Cabrera con 19, Lázaro Pastore con 17 y Maximiliano Ferraresi con 15 puntos.

En la próxima fecha y última, se viene el clásico ante Centro Social nuevamente de locales.

FUTBOL

El futbol de primera viaja a El Arañado, en el inicio de la segunda ronda del absoluto, este domingo, 15 horas reserva y 17 horas primera división.

FÚTBOL INFANTIL

Se Juegan las finales por categoría, entre los ganadores del torneo apertura y clausura, este sábado desde las 12 horas, en la cancha de Centro Social, estarán jugando 4 categorías de San Jorge, Decima vs Centro Social, Sexta vs 9 de Freyre, Infantil vs 9 de Morteros y Juvenil vs Tiro Federal.

Torneos

Las categorías 2015 y 2013 van a participar el torneo “Los Diablitos” organizado por el club Independiente de Balnearia, los días sábado y domingo.

GIMNASIA

La Gimnasia Escuela, va a estar participando este sábado 26 del último encuentro anual organizado por el club Centro Social.

VÓLEY

Las chicas del maxi vóley tiene fecha en Seeber, donde estarán enfrentando a Porteña y al local, este jueves desde las 20.30 horas.

Las chicas de las inferiores viajan a Miramar para jugar la última fecha del torneo clausura, este sábado 26 con todas las categorías.

NEWCOM

Los guerreros del Santo viajan a Tancacha, para jugar el Nacional +40, los días sábado y domingo.

PATÍN

El patín artístico santo tiene encuentro en Morteros, organizado por el “Patín Artístico Sociedad Rural” este sábado desde las 18 horas.

PÁDEL

Se completa la última fecha del circuito de APC, en caballeros, categorías pares organiza Centro Social. Damas, categorías impares tiene sede central en Libertad de Villa Trinidad. Las canchas de San Jorge son Sub sede del torneo de caballeros.

BOCHAS

El domingo los bochofilos de San Jorge van a participar del torneo organizado por el Cultural de La Paquita. Modalidad del mismo es por parejas en las 3 categorías.

