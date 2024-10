Se desarrolló en San Francisco el 1° Congreso Federal de Educación

0 0

Con una Tecnoteca colmada de asistentes procedentes de establecimientos educativos de todos los niveles de San Francisco y la región, se desarrolló el Primer Congreso Federal de Educación, destinado a docentes y estudiantes de carreras afines.

Organizado por el Instituto Fasta, el Centro de Educación Superior de San Francisco, la Unidad de Apoyo Académico de la Universidad Fasta, la Fundación de Estudios Superiores San Francisco y con el apoyo de la Municipalidad de San Francisco, la propuesta contó con puntaje docente y la presencia de notorios referentes del ámbito de la educación de nuestra provincia y del país.



Entre otras autoridades, se encontraban presentes el intendente municipal, Damián Bernarte; el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra; la subsecretaria de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Claudia Maine; el secretario municipal de Vinculación Educativa, Tecnológica y Productiva, Germán Fassetta; autoridades de distintos ámbitos de la educación en la provincia; docentes e invitados especiales.



Para dar la bienvenida a los presentes, el intendente Bernarte destacó entre otras cosas que “apenas asumimos nuestras funciones en diciembre, empezamos a pensar en conjunto con todo el equipo de Fasta en este hermoso proyecto del Congreso Federal de Educación que felizmente hoy tenemos el orgullo de inaugurar en nuestra ciudad”.



“En San Francisco tenemos muy claro cuál es el camino que queremos desandar en materia educativa. En base a un trabajo conjunto con cada una de las instituciones de nuestra ciudad, nos hemos constituido en un polo educativo indiscutible”, agregó.



Más adelante, el mandatario se mostró satisfecho al señalar que “hoy de cada tres estudiantes que egresan de nuestros colegios secundarios, dos eligen estudiar aquí”, mientras que recordó que años atrás “en mi generación la gran mayoría debíamos irnos para cursar nuestras carreras universitarias”.



A partir de las políticas puestas de manifiesto desde el Estado Municipal para la conformación de San Francisco como polo educativo, explicó que “cada vez más cantidad de jóvenes eligen venir a estudiar en San Francisco procedentes de localidades del este cordobés y el oeste santafesino en un radio de 100 km, y esto es porque invertimos en educación ya que entendemos que es la herramienta más importante que podemos brindarle a nuestra gente de cara al futuro”.



En otro momento, el apoderado legal del Instituto Fasta Inmaculada Concepción, Carlos Fernández, dio la bienvenida a todos los participantes del congreso señalando, entre otras cosas, que “es una gran alegría recibirlos en Tecnoteca San Francisco y para eso quiero agradecer especialmente al intendente municipal Damián Bernarte, y todo su equipo de gobierno porque solos no hubiéramos podido hacer esto, así como también la especial atención del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, por hacerse presente en San Francisco para participar de este congreso”.



Por su parte, el ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, destacó la importancia de este congreso por el aporte que brinda a la tarea pedagógica.



Al respecto, el titular de la cartera educativa señaló que “este congreso pone el acento en la alfabetización, una cuestión que nos preocupa mucho en este tiempo. Me parece importante saber a dónde vamos en política educativa y, para ello, hemos puesto el acento en potenciar el derecho a aprender y en ese marco la clave de nuestra tarea está en aprender”.



“Los aprendizajes son clave, ir a la escuela significa aprender lo que la vida nos enseña. En la escuela tengo que aprender lo que no puedo asimilar afuera y de ahí tenemos que tener muy en cuenta qué enseñar, desarrollando la creatividad y el pensamiento crítico porque la escuela es el primer lugar de contra cultura”.



Más adelante, el ministro de Educación de la provincia de Córdoba resaltó la decisión de la Municipalidad de San Francisco de conformarse como un polo educativo para una gran región y, como resultado de ello, “hay mucha gente que elige San Francisco para venir a estudiar, como pasa en otras ciudades de la provincia y no dudo que a partir de la decisión del gobernador Martín Llaryora de descentralizar la Universidad Provincial de Córdoba junto a nuestra prestigiosa Universidad Nacional y las otras diez universidades que están en nuestro territorio podemos desplegar una gran actividad para que todos los cordobeses tengamos más acceso a la formación superior”.



“Tengo que felicitar a San Francisco por los datos a nivel educativo que se generan en esta ciudad que muestra a las claras todo lo que se trabaja en educación. Esto no ocurre en todos los lugares de la provincia, y por eso el Ministerio de Educación en esas comunidades está trabajando cuerpo a cuerpo con las mismas porque la gran meta que nos planteamos es que todos los chicos estén en las aulas”.



En otro momento, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell se hizo presente a través de videoconferencia para dejar su saludo y el acompañamiento a la realización de este congreso destacando el aporte que esta acción desempeña en el proceso educativo.

